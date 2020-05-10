DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANELERİ İNCELEDİ

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Cengiz ÇOBAN - İdris TİFTİKCİ- Murat SOLAK İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy ve Hadımköy'de yapımı süren salgın hastaneleri inceledi.

Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de 7 Nisan günü yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00 sıralarında Sancaktepe'ye yapılan salgın hastanesine gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın incelemesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemesi yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi hastanesini helikopterle havadan da inceledikten sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatına geçti. Erdoğan burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, burada işçilere de hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Yeşilköy'ün ardından Hadımköy'deki hastane alanında da inceleme yaptı.