DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy ve Hadımköy'de yapımı süren salgın hastaneleri inceledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy ve Hadımköy'de yapımı süren salgın hastaneleri inceledi.
Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de 7 Nisan günü yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00 sıralarında Sancaktepe'ye yapılan salgın hastanesine gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın incelemesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemesi yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi hastanesini helikopterle havadan da inceledikten sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatına geçti. Erdoğan burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, burada işçilere de hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Yeşilköy'ün ardından Hadımköy'deki hastane alanında da inceleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 10:18 Kaynak: DHA
Son Dakika Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış