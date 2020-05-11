DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
6 saat önce
İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladıKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24...
İstanbul
, Ankara
ve İzmir
'in de içinde bulunduğu 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı. Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüde yapılan çalışmaların da bölgede trafik oluşmasına etkisi oldu. Yasağın sona ermesiyle yoğunluğun yaşandığı bir diğer nokta ise Cevizlibağ oldu. D-100 Karayolu Cevizlibağ geçişinde trafik hareketliği gözlendi.
- Bozkurt
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:21 Kaynak: DHA
Son Dakika Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi