DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Veysel TİMDU-Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA- Esenyurt'ta, 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda sakladığını itiraf eden damat Mohammad Khodarahmi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Damat dehşetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı.

İran uyruklu olduğu öğrenilen Mohammad Khodarahmi (35) bugün İran Başkonsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiri(71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi(64)'yi öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi. Başkonsolosluk yetkililerinin bildirmesiyle gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ilk sorgusu yapıldı. Şüpheli sorgusunda, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı. İncelemelerde, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı. Üç aydır evdeki derin dondurucuda saklanan ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden İranlı Mohammad Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldükten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.