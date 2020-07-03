DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika

SUUDİ Arabistan'da koronavirüse yakalanan ve Türkiye'de tedavi görmek isteyen çift, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da yaşayan ve koronavirüse yakalanan Ayşen Oğuzcan (46) ve Nedim Oğuzcan (46) çifti Türkiye'de tedavi görmek istediklerini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın gerekli işlemleri başlatması üzerine, Suudi Arabistan'a uçan bakanlığa ait ambulans uçak, çifti Riyad'dan saat 21.16'da alarak havalandı. Uçak, gece saat 00.45 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda özel kıyafetleriyle bekleyen sağlık çalışanları gelen hastaları ambulanslarla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çift burada tedavi altına alındı.