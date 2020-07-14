DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YİNE ORTAYA ÇIKIP BİR KİŞİYİ VURDU

İstanbul DHA

Arnavutköy'de bir kişi, çalıştırdığı iş yerinde silahla vurularak yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yapılan araştırmada saldırganın 6 ay önce eşi ve arkadaşını Arnavutköy'de ormanlık alanda silahla öldürdükten sonra kayıplara karışan İ.K olduğu tespit edildi.

Olay, bugün 15.30'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi Beyder Sokakta gerçekleşti. Muhittin Çiçek iş yerinde çalıştığı sırada silahla vurularak yaralandı. Her iki bacağına isabet eden mermilerle yaralanan Muhittin Çiçek'in yardımına, iş yerindeki arkadaşları koştu. Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Muhittin Çiçek'i Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan araştırmada saldırganın, yaklaşık 6 ay önce eşi A.Y. ile çocukluk arkadaşı Murat O.'yu öldürdükten sonra kayıplara karışan İ.Y. olduğu tespit edildi. Polis, İ.Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının ambulansa bindirilmeli

-Olay yeri incelemesi

-Genel ve aktüel

ARŞİV

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2- TAKSİM'DE DENETİMLERDE DURDURULAN CİPTE POLİS MALZEMELERİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak " Huzur Uygulaması 2020/1" denetimleri gerçekleştirildi. Taksim 'deki denetimlerde durdurulan bir cipten çakar, siren, cüzdanda polis amblemi, polis telsizi ve bir kuruma ait basın tanıtım kartı çıktı. Gözaltına alınan ve işlemler için polis merkezine götürülen şüpheliye araçtaki çakar nedeniyle bin 228 lira para cezası kesildi. Başka bir cipin bagajında deste halinde paralar bulundu, polis incelemeye aldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Huzur Uygulaması 2020/1" denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında İstanbul'da belirlenen noktalarda, şüpheli araçlar didik didik arandı. Özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağlarken polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

DURDURULAN CİPTE YOK YOK

Taksim Meydanı'ndaki denetim noktasında durdurulan bir cipte polis ekipleri, çakar tertibatı bulunduğu gördü. İlk olarak aracından inmek istemeyen kişi, daha sonra indirilerek üst araması yapıldı. Polis ekiplerinin cipte yaptığı aramada bir adet polis telsizi, üzerinde "polis" logosu bulunan cüzdan, siren sistemi ve bir kuruma ait üzerinde "Basın" yazılı kart bulundu. Polis, bu kişiye aracında çakar tertibatı bulundurmaktan bin 228 TL idari para cezası uyguladı. Kişi daha sonra gözaltına alınarak işlemler için polis merkezine götürüldü. Ayrıca cipin ön camındaki bir kartta "Milli Beka Hareketi Genel Başkan Protokol", aracın plakası yazdığı görüldü.

BAGAJDAKİ GÖZDEN ÇIKAN PARALAR ŞAŞIRTTI

Yine Taksim Meydanı'ndaki denetimlerde durdurulan bir cip didik didik arandı. Cipin bagaj kısmındaki bir gözde deste halinde paralar çıktı. Aracın sürücüsü "Otelde kaldığım için ve parayı üstümde gezdirmemek için parayı oraya koydum" dedi. Yapılan GBT sorgusunda bir olumsuzluğa rastlanmayan kişi daha sonra aracına binerek yoluna devam etti.

Saat 17.00'da başlayan denetimler 19.00'da sona erdi.