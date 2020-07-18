DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

ESENLER'DE ÖZEL HASTANEDE YANGIN Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE-Soner HASIRCIOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHAEsenler'de bulunan 5 katlı özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde elektrikli bir cihazdan kaynaklı yangın çıktı.

ESENLER'DE ÖZEL HASTANEDE YANGIN

Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE-Soner HASIRCIOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

Esenler'de bulunan 5 katlı özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde elektrikli bir cihazdan kaynaklı yangın çıktı. Tedavi altındaki 9 hasta tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30'da Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı özel bir hastanenin dördüncü katında ilk belirlemelere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sebebiyle, tedavi altındaki 9 hasta kısa sürede tahliye edildi. Ekipler yangına, binanın içinden ve merdiven aracıyla camları kırarak dışarıdan müdahale etti. Müdahale sırasında polis ekipleri hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.30 sıralarında ilçemiz Menderes Mahallesi, Atış Alanı Caddesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin 4. Kat yoğun bakım bölümünde yangın ihbarı alınmıştır. Sözkonusu ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir. " denildi.

Esenler, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 08:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:57 Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz 07:43 Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir 07:37 Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı 07:25 Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
07:57
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
07:43
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
07:37
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
07:25
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 08:24:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]