DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

AYASOFYA'DA 'CUMA NAMAZI' İÇİN SABAHA KADAR BEKLEDİLER

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi gece saatlerinde güvenlik önemleri kapsamında camii önü ve çevresinden uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi caminin çevresinde geçirdi. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı.

Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi, cami önü ve çevresinden güvenlik önlemleri kapsamında gece saatlerinde uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirirken bazı vatandaşlar ise açık olan camilerde ibadet etti. Beyazıt Camii, Gazi Atik Ali Paşa Camii ve Firuz Ağa Camii'nde toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek geceyi ibadet ederek geçirdi. Yetkililer, kılınacak cuma namazı öncesinde 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için yerlere uyarı içeren etiketler yapıştırdı. Gece boyu dışarıda bekleyen vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------Ayasofya etrafında bekleyen vatandaşlarBekleyenler ile röpCamilerde ki vatandaşların görüntüsüKuran-ı Kerim Tilavetinin okunması (Beyazıt Camii)Sabah namazı kılan vatandaşlarPolisin önlemiMuhabir anonslar (Soner Hasırcıoğlu)Genel ve detaylar

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK-Güven USTA-Mertcan ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Cami'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.30'da Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camii'ne geçti. Arka kapıdan giriş yapan Erdoğan son hazırlıkları inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeride olduğu sıralarda ses sistemi de denendi. Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan ön kapıdan çıkış yaptı. Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülüyor. Erdoğan burada fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde 1 saati aşkın süre incelemelerde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

Ziyaret sırasında Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.