DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

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ÜSKÜDAR'DA SULTAN 2.ABDÜLHAMİT HAN HASTANESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN Yılmaz OKUR -İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHAÜsküdar'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iki katlı yönetim binasının çatısında yangın çıktı.

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ÜSKÜDAR'DA SULTAN 2.ABDÜLHAMİT HAN HASTANESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN

Yılmaz OKUR -İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iki katlı yönetim binasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi iki katlı yönetim binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çatı boşluğunda yoğunlaşan duman hastaları etkilemeden tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------------İtfaiyenin hastaneye girişi-Ambulansın hastaneye girişi-Hastane bahçesinde çalışan itfaiye ekipleri-Hastane ve yaşanan haraketlilik havadan görüntü-Genel ve detay görüntüler

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2 - ATAŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI: 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - ATAŞEHİR'de bir gecekondu alev alev yandı.4 kişi dumandan etkilendiği yangın sonucu gecekondu küle döndü.Yangın, saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3105 sokakta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İçinde 4 kişinin yaşadığı gecekonduda meydana gelen yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalleli bahçeden çektikleri hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan gecekonduyu yaptıkları müdahale ile kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışması yapıldı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİGecekondu tamamen yanarken burada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

"UCUZ ATLATTIK"Yangını ilk fark ederek yardıma koşan Celal Karakuş, "On dakika içinde gecekondunun her tarafını sardı. Gençler var burada kalan. Hemen geldik çıkardık, kimseyi içeri bırakmadık, itfaiyeyi aradık. Polis önce geldi, itfaiye sonra geldi. Yarım saat falan sürdü itfaiyenin gelmesi ama itfaiye aracı biraz yetersiz kaldı. Mahalle gecekondu, onlara da sıçrayabilirdi. Ucuz atlattık" şeklinde konuştu.

MAHALLELİ MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ SOKAĞA DÖKÜLDÜÖte yandan, yangını gören mahalleli ise maskesiz, sosyal mesafesiz sokağa döküldü sokağa döküldü. Kalabalık itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Alev alev yanan gecekondu-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları-Bahçesinden hortum çekerek yangına müdahale eden vatandaş-Dumandan etkilenenlere ambulans içinde müdahale edilmesi-Toplanan kalabalık-Komşular ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

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3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR KADINI SİLAHLA REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL/, - KÜÇÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz bir kişi, evdeki bir kadını silahla rehin aldı. Şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek kadını serbest bıraktı. Şüpheli gözaltına alındı. Olay, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katında gece saatlerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle evdeki bir kadını silahla rehin aldı. Daireden gelen sesler üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Bir süre dairede bulunan şüpheli ile konuşmaya çalışan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine hem müzakereci polis hem de özel harekat ekiplerini çağırdı. Müzakereci polis, dairede kadını rehin alan kişi ile temas kurarken, özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Bir süre sonra polisin ikna çalışması sonuç verirken, şüpheli rehin aldığı kadını serbest bıraktı. Şüpheli, polislere silahını vererek teslim oldu.

O ANLAR KAMERADAÖte yandan, olay saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının çığlık sesleri ve şüphelinin bağırması yer alıyor. Diğer görüntüde ise şüphelinin kafasına silah dayadığı anlar net şekilde gözleniyor. Görüntülerde ayrıca, şüphelinin polis kiplerince gözaltına alındığı anlar da bulunuyor.

"KADIN 'BENİ ÖLDÜRECEK' DİYE BAĞIRDI"Olayı gören bir mahalleli, "Olay mahallemizde yaşandı. Biz de sese çıktık. Adam, kadını rehin almıştı. Kadın çığlıklarına çıktık zaten. Kadın 'beni öldürüyor' diye çığlıklar attı. Biz de mahalle sakinleri olarak adama tepki gösterdik. Kadına şiddet uygulamaktan vazgeçti. Biz de kadını dışarı bırakmasını söyledik ama mahalleliden korktuğu için bunu yapmadı. Sonra polisler geldi adam yine teslim olmadı. Adamın silahı varmış; kendi kafasına dayadı, intihar edeceğini söyledi. Polis ekiplerinin ikna etmesi sonrası şüpheli, kadını serbest bırakarak polislere teslim oldu. Olay yerine özel harekat polisleri de geldi. Ne olur ne olmaz diye beklediler. Adam, sanırım olayın heyecanı ile evin içinde tek bir kurşun sıktı. Kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Adamın eşinin hastanede olduğunu biliyoruz" dedi.Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Olayın meydana geldiği yerPolisin olay yeri çalışmasıMahalle sakini ile röp.Genel ve detaylarSosyal medya görüntüleri

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4 - SİLİVRİ'DE KAYBOLAN SURİYELİ KIZ ÇOCUĞU POLİS TARAFINDAN BULUNDU

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, - SİLİVRİ'de ailesiyle birlikte denize girmek için kıyıya gelen Suriye uyruklu Jüdi Abdullah (16), denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. 16 yaşındaki kız çocuğu deniz kenarındaki kayalıkların arasında saatler sonra bir polis memuru tarafından bulundu.Dün gece saat 22.30 sıralarında Marina Caddesi'ne ailesiyle birlikte denize girmek için gelen 16 yaşındaki Suriye Uyruklu Jüdi Abdullah, denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, bölgeyi ve kıyı şeridini didik didik aradı. Gece karanlığı nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Aramalar sırasında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Kemal Bozkurt, deniz kenarındaki kayalıkların arasında Jüdi Abdullah'ı fark etti. Kız çocuğu polis memurları tarafından karaya çıkarıldı. Ekipler, ambulanslar gelene kadar kız çocuğunun başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası Jüdi Abdullah'ı hastaneye kaldırıldı. Jüdi Abdullah'ın tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Kıyı Emniyet Ekiplerinin (dalgıç) arama çalışmasıPolis ekipleri tarafından genç kızın bulunma anı (DHA-ÖZEL)Sağlık ekipleriGenel detaylar

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5- İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ

Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli araçlar didik didik aranırken, araçta bulunanlara genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetimler yapıldı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlara ise genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği uyuşturucu araması yaptı.

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 08:16

Kaynak: DHA

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