DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

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İSTANBUL'DA KOBANİ OLAYLARI GÖZALTILARI (1)Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA - İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İSTANBUL'DA KOBANİ OLAYLARI GÖZALTILARI (1)
Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA - İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'liler de bulunuyor. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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