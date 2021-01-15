Üye Girişi
DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

15.01.2021 08:55
DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ocak ayı meclis toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ocak ayı meclis toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda İstanbul'da İmar Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre İstanbul'da bin metrekare üzeri yapılarda ve 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda sarnıç sistemi ile suların toplanması zorunlu hale getirildi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda İstanbul ile ilgili önemli bir karar alındı. İstanbul'da son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle bin metrekare üzerindeki parsellerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve  5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, otomobil yıkama gibi işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak çatı ve zemin sularının zemin altında oluşturulacak bir sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi. Ocak ayı ikinci meclis toplantısında kabul edilen karar ile ilgili olarak Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İklim değişikliği çerçevesinde yaşanacak çevresel sorunların en başında olanlardan bir tanesi de kuraklıkla karşı karşıya kalma riski. Bin metre üzerinde olan parsellerdeki yapılaşma ve avm gibi büyük yapılarda çatılardaki suyun sarnıçla zeminde kullanılarak kullanım suyu olarak İstanbullulara hizmet etmesi içim imar yönetmeliğinde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin hem çağın şehir tasavvuru açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum Hem de çevresel bilinç açısından çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum İstanbullulara hayırlı olsun" diye konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Yenikapı, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 09:56:48. #1.11#
SON DAKİKA: DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement