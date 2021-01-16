İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU

16.01.2021 12:03
İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 5 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

- İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 5 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile örgütün dağ kadrosunda yer aldıktan sonra İstanbul'a geldikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 5 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu olmak üzere, 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

KADIKÖY'DE BİR GÖZALTI

Operasyon yapılan adreslerden biri Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katı oldu. PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirtilen şüphelinin kaldığı daireye baskın yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDITerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Görüntü dökümü: ------------------------------Terörle Mücadele Ekiplerinin binaya girişi-Polislerin çevre güvenliği alması-Gözaltına alınan şüphelinin binadan çıkarılışı-Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilişi-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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