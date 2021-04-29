Son dakika gündem: OTOGAR'DA PATLAYICININ ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON DHA KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

Son dakika gündem: OTOGAR'DA PATLAYICININ ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON DHA KAMERASINA YANSIDI

29.04.2021 09:05

Son dakika haberlerine göre Ersan SAN-Zeki GÜNALİSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

Ersan SAN-Zeki GÜNALİSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Emniyet; 5 kilo civarında patlamaya hazır 4'ü uzaktan kumandalı, 2'si zaman ayarlı 6 plastik patlayıcı ele geçirilirken, 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı. dedi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülere, operasyonda yaşanan hareketlilik yansıdı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, PKKKCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında il genelinde şehrin giriş çıkışlarında ve otogarlar bölgesinde alınan tedbirler kapsamında Bayrampaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde ve civarında gerçekleştirilen denetimler esnasında

durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başlamış şahıslardan R. A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yakalanmış, otogar içerisine kaçan İ. Z. isimli şahsın ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak yakalanması sağlanmıştır. Bomba imha ekiplerince sırt çantası incelendiğinde yaklaşık 5 KG civarında patlamaya hazır 4 adet Uzaktan komutalı 2 adet Zaman ayarlı toplam 6 adet Plastik patlayıcı madde olduğu ilk incelemede tespit edilmiş çalışma devam etmektedir. denildi.

Son dakika gündem: OTOGAR'DA PATLAYICININ ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON DHA KAMERASINA YANSIDI
Son dakika gündem: OTOGAR'DA PATLAYICININ ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON DHA KAMERASINA YANSIDI
Son dakika gündem: OTOGAR'DA PATLAYICININ ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON DHA KAMERASINA YANSIDI
Son dakika gündem: OTOGAR'DA PATLAYICININ ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON DHA KAMERASINA YANSIDI

15 Temmuz, Patlayıcı, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: OTOGAR'DA PATLAYICININ ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON DHA KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika


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