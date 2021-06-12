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DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

12.06.2021 08:05
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1, System.String[]

ŞİŞLİ'DE KAVGA ETTİKLERİ KİŞİLERE KURŞUN YAĞDIRDILAR; OĞLUNU PARKA GÖTÜREN BABA ÖLDÜ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHA Şişli'de alacak verecek meselesi yüzünden öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

ŞİŞLİ'DE KAVGA ETTİKLERİ KİŞİLERE KURŞUN YAĞDIRDILAR; OĞLUNU PARKA GÖTÜREN BABA ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Şişli'de alacak verecek meselesi yüzünden öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Araya girilmesiyle iki grup ayrılırken, akşam saatlerinde aynı yere motosikletle geldiği iddia edilen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı. Oğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten başına kurşun isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayda, biri kurye iki kişi daha yaralandı. Kareten, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.20 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki grup, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında motosikletle gelen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDIOğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten, sokak üzerinde bulunan otoparkın girişinde kaçmak isterken, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Biri kurye iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.  KARATEN, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADIOlay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Okan Karaten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.  SOKAKTA ONLARCA KOVAN BULUNDUSilahlı çatışmanın meydana geldiği sokakta polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sokakta yapılan çalışmalarda, birçok binanın duvarında, camlarında ve bazı otomobillerde kurşun izlerine rastlandı.  MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTISilah seslerini duyunca kendilerini kahvehaneye attıklarını söyleyen Yüksel Solak, "Sesler duyduk yukarıda, bütün herkes kahvehaneye girdik, koşarak. Yaralıları sonra ambulans gelince gördük. İki kişi yaralanmış, biri dizinden, garajda yatanda kafasından. Garajda vurulan, eşi çocuğuyla birlikte geçiyorlarmış. Silah sesini duyunca çocuğuyla eşini, olayla alakası yok değil mi? Yok, öbür vurulanların da yok" dedi. Saldırı sırasında evinin camına kurşun isabet eden Harun Üsküplüoğlu ise, "Ben eve geldim. Eve girer girmez mermi şeyleri, keleşle taramışlar mahalleyi. Sesleri duydum, yere yattım. Ondan sonra cam kırılmış, üst tarafa gelmiş. Çok şükür yaralanan olmadı. Evde kimse yoktu. Normalde evde çocuğum oluyor. Eşim oluyor. Camdan eve girmiş mermi. Yoldan geçen masum insanlar yaralanmış. Bir tanesi ölmüş galiba. Arsa mevzusu diye söylüyorlar. Olan masum insanlara olmuş" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------- -Olay yeri-Polis ekiplerinin çalışması-Yerdeki kovanlar-Olayın yaşandığı otoparkın girişi-Cama isabet eden kurşunlar-Röportajlar-Genel ve detay görüntüler

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2- 'NURİŞ KARDEŞLER'E OPERASYONDAN DETAYLAR

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL, - KAMUOYUNDA 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in silahla yaralanması olayı sonrası başlatıldığı öğrenildi.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 kişinin gözaltına alındı, 8 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek,  kılıç, kama ve balta ele geçirildiği belirtildi.

SORUŞTURMADAN DETAYLARSoruşturmanın, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başlatıldığı öğrenildi. İncelenen Beylikdüzü'ndeki mekanın kamera görüntülerinde Yaşar Ecim'in gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken, kimliği belirsiz 2 kişinin otoparka geldiği görüldü. Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada şüphelilerden birinin silahla ateş etmeye başladı. Ecim'in, yere yığılmasının ardından, saldırgan koşarak bir motosiklete binip, olay yerinden ayrıldı.

ŞÜPHELİLER NURİŞLER ÇETESİYLE BAĞLANTILISoruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Nurişler çetesiyle bağlantılı oldukları ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin, bölgedeki benzer silahlı saldırı eylemlerini gerçekleştirdiklerinin tespiti üzerine, çete üyeleri dinleme ve teknik takibe alındı.Öte yandan, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Nuri Ergin cezaevinde bulunuyor. Gözaltındaki 19 kişi arasında Nurişin kız kardeşi Neslihan Ecimi, Nuriş'in oğlu Anıl, Nuriş'in kardeşi Soner'in de bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------Ek görüntüler-Soner Ergin'in sosyal medyadan yaptığı tehdit-Saldırı anları-Operasyondan görüntüler-Yapılan aramalar-Gözaltına alınanlar//////////////-Ekiplerin sokağa girmesi-Özel harekat Polislerinin binaya girişi-Polis ekiplerinin çevre güvenliği alması-Özel harekat Polislerinin çevre güvenliği alması-Gözaltına alınan şüphelinin çıkarılması-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi-Genel ve detay görüntüler

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3 - (görüntüyle yeniden) UKRAYNALI MODELİN BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, İSTANBUL'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin o sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan burada savcılığa ifade verdi.  Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti. ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜErcan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti. Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İstanbul, Şişli, Ölü, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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