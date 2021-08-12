DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

Ataşehir 'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle "Duman" isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye döven ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk olan şüpheli Hasan Kılıç , yaraladığı köpeğin 1 yıl boyunca rehabilitasyon masraflarını karşılamak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Kılıç, hakkında bir hayvan barınağına 100 kilogram mama yardımında bulunması şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpekleri Hasan Kılıç'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kılıç, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvanseverler, yaralı köpeği veterinere götürdü. Dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Kılıç, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün ise Kılıç, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Kılıç, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 'na getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK OLDUSavcılık, ifade almasının ardından şüpheli Kılıç'ı 'Hayvanları Koruma Kanuna Aykırılık' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"ÇOK PİŞMANIM"Şüpheli Kılıç, hakimlikteki sorgusunda "Olay günü 8 adet tavuğun yerde ölmüş vaziyette olduğunu gördüm. Tavuğu köpeğin ağzından almaya çalışırken köpek üzerime geldi. Sonrasında köpeğe vurarak, tavuğu almaya çalıştım. Tavuk öldü yere düştü, köpek de kaçtı. Ben kendim hayvan beslerim. Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. KÖPEĞİN 1 YILLIK MASRAFLARINI KARŞILAMA ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİAnadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Kılıç'ın tutuklanma talebini reddederek imza şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Hakimlik, yaralanmasına sebep olduğu köpeğin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yıl boyunca yaralanma ve sonrasındaki rehabilitasyon masraflarını karşılamak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca hakimlik, şüpheli Kılıç'ın 15 gün içerisinde bir hayvan barınağına 1 defaya mahsus olmak üzere 100 kilogram yardımda bulunması şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli Kılıç, bu şekildeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri sırasında Hasan Kılıç'a ayrıca 5199 sayılı 'Hayvan Koruma Kanunu' kapsamında bin 500 lira idari para cezası da uygulandı.

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