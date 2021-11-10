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DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

10.11.2021 08:35
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

KADIKÖY'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin iş makinesiyle çalışması sırasında iki gündür sızıntı olan su borusu patladı.

KADIKÖY'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin iş makinesiyle çalışması sırasında iki gündür sızıntı olan su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.Olay, Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. İSKİ ekiplerinin kullandığı iş makinasının yaptığı çalışma sırasında, iki gündüz sızıntı olduğu öğrenilen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, yakındaki bir binanın beşinci katı kadar yükseğe ulaştı. Uzun süre tazyikli şekilde fışkıran su nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu. Olay yerine gelen bir iş makinesi, boru üzerine baskı yaparak suyun fışkırmasını önlerken ekipler, patlayan boru üzerinde çalışma yaptı. Çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

"İKİ, ÜÇ BİNA SU ALTINDA KALDI. ASANSÖRLER ZARAR GÖRDÜ"Görgü tanığı Murat Alparslan olayla ilgili, "Ufak bir sızıntı vardı. Kepçenin çalışması sırasında tamamen patladı. Ana hattan buraya gelen vana olmadığı için suyu kesemediler. Ekipler iki gündür uğraşıyorlar. Bir türlü suyu kesemediler. İki, üç tane bina su altında kaldı. Asansörler falan zarar gördü. Bayağı bir zayiat var. Burası içme suyu hattı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Fışkıran sudan görüntü-İş makinesinin müdahalesi-Ekiplerin çalışması-Genel ve detaylar

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4- SİLAHLI ÇATIŞMADA ARADA KALAN KUYUMCUNUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA Şişli'de çocuğunu parka götüren kuyumcu Okan Karaten'in (48) başından vurularak ölümüne neden olan silahlı çatışmaya ilişkin 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, arsa kiralama meselesi yüzünden birbirlerine giren iki grup üyelerinin değişik oranlarda cezalandırılmaları istendi. Okan Karaten'i öldüren silahı ateşleyen şüpheli Yunus Aksak hakkında "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak üzerinde 11 Haziran günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında arsa kiralama meselesi bulunan iki grup önce kavga etti ardından uzun namlulu silahlar ile çatışmaya girdi. Çatışmada çocuğunu parka götürmek için tesadüfen olay yerinden geçen kuyumcu Okan Karaten başından vurularak ağır yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada kurşun isabet eden kurye Mazlum Tikiz, Halis Yalızı, Mehmet Apaydın ve Ömer Faruk Sak da yaralandı. Olaya ilişkin 2 ayrı gruptan 9 kişi gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN TARAFI OLAN 9 ŞÜPHELİYE DEĞİŞİK SUÇLARDAN HAPİS İSTENDİİstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, iki grup üyesi 9 kişi "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Tutuklu olan müşteki- şüpheliler Cem İşişler, Deniz Sarıhan, İslam Aytekin, Osman Turan ve Yunus Aksak ile Ahmet Aydemir, Gültekin Efe Aydemir, Osman Karaz, Yunus Aksak ve Berkay Gencer'in, "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından çeşitli hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

KARATEN'İ ÖLDÜREN ATIŞI YAPAN ŞÜPHELİYE 25 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Müşteki-şüpheliler arasındaki olayın arsa kiralama meselesinden çıktığı anlatılan iddianamede, adli tıp raporuna göre maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan kurşunun Uzi olarak tabir edilen otomatik silahtan çıktığı, diğer yaralanmalar hususunda kurşunların hangi silahtan çıktığın tespitinin yapılamadığı vurgulandı. Uzi silahın Yunus Aksak tarafından kullanıldığı belirtilerek eyleminin "Olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğu belirtilerek 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Murat Alparslan, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika


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