DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

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DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

17.11.2021 09:01
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIMurat KORKMAZ / İSTANBUL DHAHASDAL İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi.

OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

HASDAL İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Yarışan araçların Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya ait olduğu tespit edildi. Gökhan Çıra'nın arkadaşları oldukları ve Çıra'yı İstanbul Havalimanı'ndan almaya gittikleri öğrenilen 3 sürücüye 5 bin 375 lira idari para cezası verildi.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu. Polis, otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri tespit için çalışma başlattı.

ARAÇLAR GÖKHAN ÇIRA'YA AİT Çalışma sonucu, yarış yapılan 34 LMB 01, GKH 25 34, 01 34 GC 0007 plakalı lüks otomobillerin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya ait olduğu belirlendi. Yarış yaparken görüntülenen 3 sürücünün, Gökhan Çıra'nın arkadaşları oldukları ve o sırada Çıra'yı İstanbul Havalimanı'ndan almaya gittikleri öğrenildi.

Polis sürücülerin, Umut T., Sultan Ömer A. ve Mükremin S. olduklarını tespit etti. Polis merkezine getirilen sürücülerden Umutcan T.'ye bin 797, Sultan Ömer A.'ya 2 bin 806, Mükremin S.'ye 772 olmak üzere toplam 5 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı, TEM Otoyolu, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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