DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika

1-ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Cengiz ÇOBAN - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de karısı Selma Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Tuncay Kılıç'ı çevredekiler saldırdı. Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalıktan kurtararak zırhlı araca bindirdi.

Olay saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.

Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİKarısını öldürdükten sonra parktan rahat tavırlarla ayrılan saldırganı çevredekiler yakaladı. Yere yatırılan saldırgan polis teslim edildi. Bu sırada Tuncay Kılıç'a öfkeli kalabalık saldırdı. Darbedilen saldırganı polis zırhlı araca güçlükle bindirdi. Tuncay Kılıç sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü."ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ" Bu arada Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyorGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------Saldırganın yakalanması -Saldırıya uğraması-Polisin kurtarması

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2- BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET ANLARI; KADINI TAKİP EDİP SALDIRDI

Derya EVREN-Ömer HASAR/İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay Kara (57), tanımadığı Abdullah D. (32)'nın saldırısına uğradı. Taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Abdullah D., kadın bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı. Olay, çarşamba akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan Tülay Kara, aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu. Kara, apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. Kara, birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı. Saldırgan Kara'yı bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı. Olaydan sonra Tülay Kara, yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi."ÖNCE OYALANIYOR, SONRA PEŞİNDEN GİDİYOR"Tülay Kara'nın alışveriş yaptığı marketin sahibi Serkan Doğan "Tanıdığımız, sevdiğimiz bir ablamız. Buraya geldi alışverişini yaptı ve evine gitti. Kameradan izledik, kadın çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru giderken peşine düşüyor. Aabla apartmana girdikten sonra da saldırıyor" dedi.O ANLAR KAMERALARDA

Öte yandan şüphelinin Tülay Kara'yı takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şüpheli Abdullah D.'nin önce kadının nereye gideceğini gözlemlediği, daha sonra kadının marketten çıkmak için bir süre oyalandığı, Kara marketten çıkıp binaya yöneldiğinde ise peşinden gittiği görülüyor.