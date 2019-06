DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Haber- Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğleden sonra Üsküdar'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden ve dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Mezarlıktan görüntü

Konvoydan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüntü

Bilal Erdoğan'dan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bayramlaşması

Genel ve detaylar

===============

2- KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞİLE'YE ZİYARET

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK -İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il binasının önünde vatandaşlara hitabının ardından Şile'nin Kabakoz Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda milletvekili de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri Kabakoz Mahalle muhtarı Timur İzmir karşıladı. Beraberindekilerle, Yüksel ailesini evinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı, yol üzerinde de vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra yürüyerek köy kahvesine geçen Kılıçdaroğlu'na, bulgurlu gözleme ve çay ikram edildi. Bir süre mahallelilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat sonra mahalleden ayrıldı.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin vatandaşları selamlaması

-Kılıçdaroğlu'nun köy kahvesine gelmesi

-Kılıçdaroğlu'nun kahvedekilerle tokalaşması

-Kılıçdaroğlu'nun mahalleden ayrılması

====================

3- EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM İZDİHAMI

Uğur CAN - Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA

Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı.

Bayramın ilk günü evlerinde ve yakınlarıyla bayramlaşarak geçiren İstanbullular 2'inci gününde kendilerini dışarı attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde izdiham yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı. Araçların arasından geçenleri ile sürücüler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

İstanbullulardan Adalar'ı tercih edenler de fazlaydı. Ada vapurları da dolup taşarken Büyükada'da oldukça kalabalık bir gün geçirdi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Eminönü'ndeki izdihamdan görüntüler

-Tramvay istasyonundaki kalabalık

-Vapur iskelesindeki kalabalık

-Vapurlardaki kalabalık

-Ada vapuru

-Büyük Ada'dan kalabalık görüntüler

Detaylar

===============

4- (Ek bilgilerle) Kablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Haber: Alper KORKMAZ - İbrahim YILDIZ - Çağatay KENARLI/ Kamera: İSTANBUL, DHA

İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatına hırsızlık için gelen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Olay sabah saat 06.30 sıralarında İstanbul Havalimanı girişinde yapımı süren cami inşaatı sahasında meydana geldi. İçinde 9 kişinin bulunduğu çalıntı araçtan şüphelenen İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Şüpheliler, 'Dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kovalama anında şüpheliler içinde bulundukları araçtan havalimanı inşaat sahasından çaldıkları 50 kilo ağırlığındaki fiber kablo sarılı büyük makaralar attı. Hırsızları kovalayan polis ekiplerine jandarma ekipleri de destek verdi. Polis, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için önce havaya ardından da aracın lastiklerine ateş etti. Durmayan şüpheliler Kemerburgaz-Göktürk istikametine doğru kaçmaya devam etti. Odayeri Sapağı yakınına geldiğinde şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler Şendoğan C., Özgür K., Sebahattin C., Ferit C., Yaşar K., Emre G. ve Kadir U. yakalandı. Diğer 2 şüpheli ise ormanlık alana koşarak kaçtı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şüphelilerin bindiği minibüsten görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

05.06.2019 - 16.24 Haber Kodu : 190605134

==================

5- THY, HARTUM SEFERLERİNİ YİNE İPTAL ETTİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum seferlerinin bugünde gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.