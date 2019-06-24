Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3
Son Dakika Güncel Haber

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

1 saat önce

Esenyurt'ta bir rezidansta misafirliğe giden arkadaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3, System.String[]

Esenyurt'ta bir rezidansta misafirliğe giden arkadaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan A.Ç arkadaşını bacağından bıçakladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Cumhuriyet mahallesi 1993 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki arkadaş bir evde buluştu. Arkadaşların arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bağrışma seslerini duyan komşular olay yerine polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi bacağından yaralanmış şekilde buldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.Ç gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü
---------------
- Polis ve sağlık ekipleri
-Yaralının rezidanstan çıkarılması
-Yaralının ambulansa taşınması
-Gözaltına alınan A.Ç'nin çıkarılması
-Gözaltına alınan A.Ç
-Rezidanstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:58 Kaynak: DHA
cumhuriyet, hakim, istanbul, esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi: Bazen kazanmak kaybetmektir! AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak İstanbul seçimlerinin ardından Kadir Topbaş, sessizliğini bozdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:09:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]