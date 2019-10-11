Dha istanbul bülten -4

SARIYER'DE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN DOKTORUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli iki doktorun arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Baltalimanı Kemik Hastalıklarıı Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Yapılan incelemenin ardından Erol'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Adli Tıp'tan görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Cenazesinin girişi

-Genel ve Detaylar

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2- MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN ASİSTAN DOKTOR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Haber- Kamera: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Sarıyer, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildi

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yavuz Sümter getirilirken

Genel ve detaylar

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3- BAKIRKÖY'DE AKILALMAZ KAZA

- ÜSTGEÇİDE ÇARPAN KAMYONDAKİ VİNÇ PARÇASI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/

Bakırköy Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Florya istikametine ilerleyen ve vinç parçası taşıyan 34 UG 8074 plakalı kamyon, üst geçide takıldı. Kamyonun taşıdığı vinç parçası seyir halindeki 34 ZD 1963 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin üzerine düşen vinç parçasından görüntü

-Kamyondan görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

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4-KARTAL'DA ADLİYE ÖNÜNDE TARTIŞTIĞI KİŞİLERE BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI

- Adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler

- Kavga ettiği kişilere kurşun yağdırırken kameraya yansıdı.

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KARTAL'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün görülecek olan, "Hakaret", "Tehdit" davasının tarafları, duruşma öncesi adliyenin önündeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşılaştı.

Uzaktan akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tekin Özbey ve Ahmet Al silahla yaralanırken, hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında Cesim Deniz kalp krizi geçirdi. Cesim Deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi de hafif bir şekilde yaralandı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve adliyenin açık otoparkında bekleyen polis, olaya müdahale etti. Olayda silah kullandığı öğrenilen Kenan Deniz'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ömer. Deniz'in ise silahla birlikte olay yerinden ayrıldığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni görüntüler çıktı. Görüntülerde kavga eden iki gruptakilerden bazıları kaçarken silah sesleri duyuluyor. Bu sırada adliye merdivenlerinden inen bir kişinin düştüğü görülüyor. Bu sırada arkadan gelen kişi silahla ateş etmeye devam ediyor. Kavga sırasında çevredekilerin de araçların arkasına sığındığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çatışmayla ilgili cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüler

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5- ZİNDASHTİ'NİN KIZI İLE ŞOFÖRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SAVCI MÜTALASINI VERDİ

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan'ın 2 kişiyi "öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, 4 kişinin "öldürmeye yardım etme" suçundan 30'ar yıla kadar hapsi talep edildi. Firari sanık olarak aranırken Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcı, 4 sanığın da beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALASINI AÇIKLADI

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 16. duruşmaya tutuklu sanık Orhan Ünğan ve tutuksuz sanık Yavuz Yavuztürk ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı Ercan Gövler duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcısı Gövler mütalaasında, sanık İlhan Ünğan'ın yargılama aşamasında ölümü nedeniyle hakkında açılan kamu davalarının düşürülmesini, tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın ise 2 kişiyi "öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanıklar Bekir Karçiğa, Ali Golzari, Savaş Sarmusak ve Nizamettin Yeke'nin "2 kişinin öldürülmesine yardım etme" suçundan 20'şer yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, sanıklar Hasret İlter Üzüm, Aslan Turan, Sabri Turan ve Yavuz Yavuztürk'ün ayrı ayrı beraatleri istendi.

ORHAN ÜNĞAN: "ADALET İSTİYORUM"

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Yavuz Yavuztürk "Ben neden buradayım bilmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanık Orhan Ünğan da hakkındaki azmettirici olduğu iddialarını reddederek, kendisine tezgah kurulduğunu, 4 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "4 yıldır nasıl bir tiyatro içindeyiz, işin içinden çıkamıyoruz. Gerçekler bir gün ortaya çıkacak. Kardeşimi kaybettim, yaşama sevincimi de kaybettim. Benim canımı elimden aldılar. Ben adalet istiyorum, merhamet değil. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Ünğan'ın avukatları da müvekkili hakkında delil olmadığını belirterek, tahliyesi ve beraatini istedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Ünğan'ın dosyadaki delil durumu, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin adli kontrol tedbiri ile giderilebilecek olmasını da dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık Ünğan'a yurtdışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola imza atması da kararlaştırıldı.

İDDİANAME

İddianamede Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari'nin "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. Tutuklu Orhan Ünğan ve hayatını kaybeden İlhan Ünğan'ın "tasarlayarak 2 kişiyi öldürme" suçuna azmettirmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Orhan Ünğan daha önce 3 kez tahliyesine karar verilmiş, itiraz üzerine tutuklanmıştı. Ancak Sanık Ünğan'ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkamamıştı.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv

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6-DEAŞ OPERASYONUNDA 22 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Ümit UZUN/İSTANBUL

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklama, 15'i ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 15 Nisan 2019 tarihinde Sakarya'da gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüte üye olanların oluşturduğu bazı WhatsApp gruplarının bulunduğu tespit edildi.

Araştırmanın derinleştirilmesi üzerine sözkonusu bazı kişilerin WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi. İstanbul'da ikamet ettikleri belirlenen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

7 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 7 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan tutuklama, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüphelilerin mahkemedeki işlemleri sürüyor.

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7-İSTANBUL'DA, SURİYELİLERDEN "BARIŞ PINARI HAREKATI"'NA DESTEK

Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, ARAP Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu'dan bir grup, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu'na mensup bir grup, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Katılımcılar " kanımız da canımız da bir ", " Sisi ve Zayed haindir ", " PKK terör örgütüdür " ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Suriye Devrim Koordinasyonu adına konuşan Türkmen Salih Fadil, " Bizim burada toplanmamızın sebebi Türkiye ve Suriye halkları birlikte, terör örgütleri PKK ve DAEŞ ile birlikte çatışıyoruz. Bizim Türkiye ile canımız da kanımız da bir, yolumuz da bir, her şeyimiz bir, Türk milleti ve Suriye milleti birdir ve birliktedir. Ayrılmayacağız ve hedefimiz birdir, geleceğimiz birdir. Arap emirlerine ve reislerine tepkimiz sonsuzdur. Suriye işgal edilirken tepki vermiyorlardı. Şimdi Türkiye, Suriye halkını savunmaya girince mi tepki veriyorlar? Biz burada Türkiye'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun yanındayız. Birlikte duruyoruz. PKK ve teröre karşı birlikte karşı geleceğiz. Canımızla ve kanımızla birlikteyiz. Bizim direnişimiz terörün karşısında hiç durmayacaktır. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Eylemden görüntü

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9 - NATO GENEL SEKRETERİNİ PROTESTO ETTİLER

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul, - HALKLARIN Kurtuluş Partisi (HKP), NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyaretini protesto etti. Beşiktaş meydanında toplanan grup, pankart açıp sloganlar atarak Stoltenberg'in Türkiye'ye gelişini protesto etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede protestonun ardından basın açıklaması yapıldı.

Görüntü dökümü

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-Protestodan görüntüler

-Genel ve detay

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10 - 9. MALATYA FİLM FESTİVALİ 15 KASIM'DA BAŞLIYOR

İSTANBUL,

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında 15-19 Kasım tarihleri arasında bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Malatya Film Festivali" hakkında bilgiler verildi. Fatih'te bir otelde yapılan toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler, sanatçılar Oktay Kaynarca ve Müfitcan Saçıntı katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya sinemaya yabancı değildir. Malatya güzel sinema oyuncuları çıkarmış bir ildir. Ben işin araç değil amaç boyutundayım. Sanatın, sanat için toplumdaki değerleri temayüz ettirmek için mi yapıldığını yoksa toplumun değerleri ile örtüşmeyen kendi egosunu tatmin etmek için mi yapılıyor, bunun ayrımını yapmak durumundayız. Biz sanatın toplumun özgür düşünebilmesi, değerlerini ortaya çıkarması için yapılmasından yanayız. Oynadığımız hayat sinemasında rollerimizin güzel olması lazım" dedi.

Festival direktörü yönetmen Haydar Işık ise, festival kapsamında yapılacak etkinliklerden söz etti. Işık, "Engelsiz sinemalar, kimsesiz çocuklar için ve sinemaya gönül vermiş ancak maddi imkanı olmayanlar için sinema eğitimi verilecek. Festivalin ilk günü set kurulacak ve çekilen filmleri izleyeceğiz. Ardından belki köye bir film gelir etkinliği ile ulaşımı zor olan köylere sinema götüreceğiz, film izleteceğiz. Ayrıca sinema atölyesi, huzurevi ve cezaevlerinde film gösterimleri olacak" dedi.

FESTİVALİN ÖZGÜR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Oyuncu Oktay Kaynarca da "Malatya Festivali benim için bir Malatyalı olarak çok özel oldu, manevi olarak elimden gelen bütün desteği vereceğim. Bu tarz işlerin yapılması kolay olmuyor, o yüzden sayın başkana kolaylıklar diledim ve elimden geleni yapacağıma söz verdim" dedi. Festivalin siyasetten uzak olması gerektiğini belirten Kaynarca, "Bu tarz işlerin siyasetten uzak olması gerekiyor, bunu başkana söyledim ve bu konuya çok dikkat edeceklerinin sözünü aldım" dedi. Kaynarca, "Ben festivallerin özgür olmasından yanayım ve inanıyorum, eğer bu organize edilmezse içi boş ve anlamsız kalır" diye konuştu.

Festivalde 'En iyi Film'e Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 bin lira ödül verilecek. Ulusal yarışmada ayrıca, 'En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), Türk Sinemasına Katkı Ödülleri' de verilecek. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışma ödülleri bu yıl artarak En İyi Kısa Film'e 15 bin lira, ikinci filme 10 bin lira, üçüncü filme ise 7 bin 500 lira ve Kristal Kayısı ödülü verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Basın Toplantısından görüntüler