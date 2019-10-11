Dha istanbul bülten -4

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1 saat önce

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli iki doktorun arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli iki doktorun arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Baltalimanı Kemik Hastalıklarıı Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Yapılan incelemenin ardından Erol'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Bora Füzesi, Baltalimanı, Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
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