Dha İstanbul Bülten - 6

Zeytinburnun'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil dereye uçtu.





Zeytinburnun'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Çırpıcı Mahallesi E-5 Çırpıcı Yanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Erol Çelik yönetimindeki 34 UH 1806 plakalı otomobil, Cevizlibağ istikametine giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp demir parmaklıkları kırarak Haznedar deresine uçtu. Kazada sürücü Erol Çelik yaralandı. Çelik, çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle aşağı indi. Sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı Çelik'i sedyeyle ambulansa taşıdı. Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine kaldırılan Çelik'in bir bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.







Görüntü Dökümü



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Yaralı sürücü Erol Çelik'in sedyeye konulması



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Yaralanın ambulansa götürülmesi



Kaza yerinden görüntü



Genel ve detaylar







15.01.2019 - 16.23 Haber Kodu : 190115177



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3 - KARTAL'DA REZİDANS ALIKONULAN KADINI KURTARMA OPERASYONU



Operasyonda alıkonulan kadın kurtarıldı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA



Kartal'da, bir kadını zorla alıkoyduğu ileri sürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Derviş D. polis operasyonuyla yakalandı.



Operasyonda, alıkonulan kadın kurtarılırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabıkalı kişinin kaldığı rezidansında bir kadını zorla tuttuğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Soğanlık'ta bulunan bir rezidansın 22'nci katına operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli Derviş D. yakalanarak gözaltına alınırken zorla tutulduğu ileri sürülen M.K. adlı kadın kurtarıldı. Rezidansta yapılan aramada, elbise dolabında özel bölmede gizlenmiş halde paketlenerek satışa hazır bin 100 gram skunk, 550 gram marihuana, 744 adet exstasy hap, 233 gram kokain, hassas terazi, 10 bin 600 lira ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Derviş D.'nin uyuşturucu madde satmak, tehdit, silahla yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali ve hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu tespit edildi. Şüphelinin benzer suçlardan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.







Görüntü Dökümü:



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-Rezidansta yapılan arama



-Uyuşturucu bulunması



Detaylar



15.01.2019 - 17.44 Haber Kodu : 190115217



15.01.2019 - 17.39 Haber Kodu : 190115212



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4 - 17 YAŞINDAKİ GENCİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLÜMÜ: 4 KİŞİ CEZA ALDI



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA



Esenyurt'ta 5 yıl önce özel bir hastanenin tabelasını tamir ederken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Eren Eroğlu'nun (17) ölümüne ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 3 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, bir sanığı 3 yıl 4 ay, 3 sanığı ise 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Baba Erdinç Erdoğlu "5 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Karara itiraz edeceğiz" dedi.



SANIKLAR KATILMADI



Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Hayatını kaybeden Eren Eroğlu'nun babası Erdinç ve annesi Nezahat Eroğlu duruşmada hazır bulundu. Eren Eroğlu'nun babası Erdinç Eroğlu, davanın 5 yıldır devam ettiğini, olayda oğlunu kaybettiğini belirterek, "Benim oğlum 17 yaşında bir işçiydi. Buna rağmen çalışmaması gereken bir yere gönderilmiştir. Burada taksiri aşan bir durum vardır. İş yerinde iş sağlığı önlemlerininin hiçbirisini almamıştır. Sorumlular cezalandırılsın" dedi. Söz alan sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti.



3 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti 3 sanığın olayda taksirlerinin bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.



Mahkeme heyeti, dijital baskı merkezi ve reklam hizmetleri şirketinin ortaklarından sanık Erol Mutlu'nun taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı sabit olduğundan uğranılan mağduriyet ve belirlenen kusur durumuna göre asli derecede kusurlu olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, bu gerekçelerle sanık Erol Mutlu'yu "iyi hal" indirimi de uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



3 SANIK 2 YIL 6 ŞAR AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Akboğa, Emin Telbisoğlu ve Ulucan Köse'nin de taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açtıkları ifade etti. Tali derecede kusurlu oldukları belirtilen 3 sanık, "iyi hal" indirimi de uygulanarak 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA



Davanın ardından Eren Eroğlu'nun ailesi ve avukatı basın açıklaması yaptı. Baba Erdinç Eroğlu, bütün sorumluların ve kusurlarının belli olduğu halde sanıklara en alt sınırdan ceza verildiğinden bu davanın katlediğini söyledi. Eroğlu, "Bu dava süreci zaten etkin olmadı. 5 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Karara itiraz edeceğiz" dedi. Üzgün olduğunu söyleyen anne Nezahat Eroğlu ise şunları söyledi: "Bir çocuk, bir can gitmiş, bu olmamalıydı. Verilen ceza 2 sene olmamalıydı. Benim oğlum orada çürürken, onların burada gezmeleri, çıkmaları beni çok rahatsız ediyor". "Kaza değil cinayet" yazılı pankart açan grup, "İş kazası değil, cinayet", "Eren'i unutmadık unutmayacağız" şeklinde slogan attı. Grup açıklamanın ardından dağıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Anne ve babanın konuşması



-Açılan pankart



-Atılan sloganlar



-Adliyeden görüntü



-Genel ve detaylar



15.01.2019 - 16.33 Haber Kodu : 190115186



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5- BEYOĞU'NDA İŞYERİ ÖNÜNE UZAKTAN KUMANDALI BOMBA BIRAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA



Beyoğlu'nda 09 Ocak'ta bir iş yerinin önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakarak uzaktan kumandayla patlatan terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan şüpheli B.D.E., 11 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheli B.D.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:



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Olaya ilişkin arşiv görüntüler



15.01.2019 - 16.37 Haber Kodu : 190115188 - İmamoğlu

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