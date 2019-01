Dha İstanbul Bülten -6

1- İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞUMurat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN/İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.

1- İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU



Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN/İstanbul DHA



İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00'ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.00'de yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Yağmur görüntüleri



-Trafik yoğunluğu



Detaylar



31.01.2019 - 17.57 Haber Kodu : 190131191



31.01.2019 - 17.55 Haber Kodu : 190131190



====================



2- ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE HERHANGİ BİR ARTIŞ YAPILMAMIŞTIR.



Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu' siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır" denildi.



Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde geçişlerin yarından itibaren zamlandığı yönünde açıklama yer almıştı. Zam haberleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı.



Açıklamada şöyle denildi: İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosuö siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır. Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş ödemeleri halihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır.







=======================



3 - (ÖZEL) - ŞARKICI BERKAY'IN AVUKATINDAN AYLIK GELİR DÜZELTMESİ



"Aylık ortalama 150 - 250 bin TL arasında geliri var"



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavga nedeniyle dün hakim karşısına çıkan ve aylık gelirinin bin TL olduğunu söylemesinin ardından gündeme oturan şarkıcı Berkay Şahin'in avukatından yeni bir hamle geldi. Berkay Şahin'in avukatı Umut Köroğlu, mahkemeye sanatçının aylık gelirine ilişkin bir düzeltme dilekçesi sundu. Avukat Köroğlu tarafından sunulan dilekçede, "bin TL'nin şehven bildirildiği, müvekkilinin gelirinin sanatçı olması sebebiyle değişkenlik gösterdiği ve aylık ortalama 150 - 250 bin TL arasında geliri olduğu" belirtildi.



Berkay Şahin'in avukatı Umut Köroğlu tarafından bugün davanın görüldüğü İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, "Müvekkil müşteki-sanık Berkay Şahin'in kimlik tespiti esnasında aylık geliri şehven bin TL olarak bildirilmiştir. Müvekkil Berkay Şahin'in aylık geliri sanatçı olması sebebiyle değişkenlik gösterdiğinden aylık ortalama 150 - 250 bin TL arasındadı"ö denildi.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Berkay Şahin, dün görülen ilk duruşmada kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin bin TL olduğunu belirtmişti. Bunun kamuoyunda çok tartışılması üzerine Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söylemişti: "Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin '300 bin Euro kazanıyorum aylık' demesine karşılık ben de bin lira kazanıyorum dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi.



Görüntü Dökümü:



-----------



(ARŞİV)



31.01.2019 - 17.40 Haber Kodu : 190131186



=====================



4- İMAMOĞLU'NDAN KAFTANCIOĞLU'NUN İSTİFASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL DHA



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de esnaf ziyareti yaptı. Ziyareti sırasında bir gazetecinin, "CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası konusunda devreye girdiğiniz söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna, İmamoğlu, "Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, il başkanımın genel başkanımın, yöneticilerimin yanındayım." dedi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Cebeci Mahallesi'nde bulunan esnafı gezerek, onlardan destek istedi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, onlarla fotoğraf çektirdi.



"BEN HER ZAMAN DEVREDEYİM"



Daha sonra bir çay ocağında dinlenen İmamoğlu'na bir gazeteci, "Aday belirleme sürecinde bir sıkıntı yaşandığı ve özellikle CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası konusunda devreye girdiğiniz söyleniyor. Doğru mudur?" sorusuna İmamoğlu, "Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, İl Başkanımın Genel Başkanımın, yöneticilerimin yanındayım. Bir süreç olabilir, biz insanlar arasındaki diyalogda vesaire de, ben girerim başkası girer, yarın ben sorun yaşarım, başka birisi devreye girer. Zaten kendi içinde kurum olmak, aile olmak böyle bir şey. Bunu dışarıya yansıtmamak lazım. Bazen yansıyor bizim içimizdeki bazı arkadaşlar duygularını dışa dönük söyleme serbestliğini demokrasi olarak görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Bir parti içinde tartışırsınız, konuşursunuz, uzlaşırsınız, uzlaşamazsınız ama parti içinde kalır ve dışarıya yansımaz. Ben bunun dışarıya yansımasını inanın demokrasi olarak görmüyorum. " dedi.







"ÖN YARGILI YAKLAŞIMLAR BENİ ÜZÜYOR"



İmamoğlu, kendisine sorulan, "Sokakta sürekli Ak Partili seçmenlerin yoğun olduğu yerlerde geziyorsunuz çoğunlukla. Ak Partili seçmenler çokça tepki gösteriyor size. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusuna, Ekrem İmamoğlu, "Bunlar sokakta olacak. Seçim gündemini vatan millet gündemi haline getirmeye çalışanlar olacak, biz asla öyle olmayacağız. Ben hasan kardeşimin gelecek sorunun konuşacağım, iyi yetişmesini konuşacağım, esnafımın nasıl iş yapacağını konuşacağım. Sultangazi'de beş mahallede yıllardır süren kentsel dönüşüm tapu sorunu var. Taş ocağıyla ilgili çevre sorunu var. Bak ne güzel Allah bilir yan yana oturan insanlar 7 bölge 7 renk, yani ben kim nedir, nerelidir? Buna mı bakacağız, bunlar çok yanlış. Bir partinin mensubu olabilir, mahalle başkanı olabilir. Sonun kadar dinlerim, ilçe başkanı bile gelse dinlerim. Sadece üzüldüğüm beni dinlememesi oldu. O tür ön yargılı yaklaşımlar beni üzüyor. Tekrar söylüyorum, hepsi buyursun gelsin, sohbet edelim, tartışalım, ama lütfen beni de dinlesinler" diye konuştu.



"BAŞÖRTÜ KONUSUNDA SAYGISIZLIK OLMAZ"



Esnaf ziyareti sırasında türbanlı bir kadın İmamoğlu'na geçmişte başörtüsü konusunda yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Bir süre daha vatandaşı dinleyen İmamoğlu, "Başörtüsü konusunda haksızlık yapıyorsun. Çünkü yeri geldiğinde bu beğenmediğin genel başkanımız, 'Buyurun başörtülü öğrenciler üniversiteye girsinler bakın kim karşı çıkacak.' dedi ve bir gün sonra YÖK başkanı açıklama yaptı 'Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz' diye. Ara arşive bak. Başörtüsüne saygısızlık olmaz. Bu konuda son derece sağduyulu ve vicdanlı bir genel başkanımız var. Bunun altını çizeyim." İfadelerini kullandı.







"CUMHURBAŞKANI'NIN ASLINDA ÇOK YOĞUN BİR GÜNDEMİ VAR"



Ardından Cebeci Mahalle Muhtarlığına da uğrayan İmamoğlu'na, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yine geçmişte İstanbul'da var olan çöp dağları hakkında konuştu. Bu konu hakkında neler söylersiniz?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu da, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında çok yoğun bir gündemi var. Beylikdüzü'ndeki konulara çok eğilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin ilgilenmesi gerek çok sayıda ulusal ve uluslararası sorunlar var. Bu konulara zihnini yormasın. Zaten 1 Nisan'dan sonra hiç yormayacak. Çünkü ben İstanbul'daki sorunlarını çözeceğim. İşini kolaylaştıracağım. O yüzden diğer konulara daha yoğunlaşacak." Şeklinde cevap verdi







Görüntü dökümü



-------------------------



-İmamoğlu'nun esnaf ziyareti



-İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi



-İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu açıklaması



-İmamoğlu'nun başörtü açıklaması



-İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı açıklaması



31.01.2019 - 17.08 Haber Kodu : 190131176



==================



5-EKREM İMAMOĞLU SEMT PAZARINDA LAHANA SATTI



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Esentepe semt pazarındaki esnafı ziyaret ederek vatandaşlara lahana sattı.



Sultangazi'de seçim çalışmalarına öğle saatlerinde Cebeci Mahallesi'ndeki esnaf ziyareti ile başlayan Ekrem İmamoğlu'nun ikinci durağı Esentepe Semt pazarı oldu. Pazarda vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, pazar ziyaretinin sonunda bir lahana tezgahının üstüne çıkarak lahana sattı. Pazar esnafı Hamza Özaslan ile pazarlık yapan İmamoğlu, lahananın fiyatını 10 liradan 6 liraya düşürdü. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi üzerine iş yoğunluğu artan Hamza Özaslan'a yardım ederek lahana satışı yaptı.







Görüntü dökümü



--------------------------



-İmamoğlu'nun Pazar ziyareti



-İmamoğlu'nun lahana tezgahına çıkması



-İmamoğlu'nun pazarlık yapması



-İmamoğlu'nun lahana satması



31.01.2019 - 17.45 Haber Kodu : 190131188



==================



6- SİLİVRİ'DE LODOS ETKİLİ OLUYOR



İstanbul DHA



Silivri'de kuvvetli lodosla yağmur etkili oluyor.



Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Sahilde oluşan dalgalar



-Sökülen kaldırım taşları



-Rüzgarda yürüyenler



-Seyyar satıcılar



-Genel ve detaylar



31.01.2019 - 17.36 Haber Kodu : 190131185

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi

Ebru Gündeş, 5 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümünü Müzikseverlerin Beğenisine Sundu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı

Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var