Dha İstanbul Bülten - 6

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇEKMEKÖY'DE KONUŞTUHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA /İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy'de düzenlenen mitinge katıldı.

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇEKMEKÖY'DE KONUŞTU



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Çekmeköy, sularıyla bahçeleriyle, bağlarıyla gerçekten tabiat harikası bir yer. Bundan 25 yıl öncesi Çekmeköy'ünü hatırlıyorum. O günleri sizler de hatırlıyorsunuz. Yol deseniz, yol yok. Kışın çamurdan, yazın tozdan topraktan geçilmez. Kaldırım zaten hiç yok. Alt yapı hak getire. Üst yapıyı söylemiyorum bile. Derme çatma direklerle gelen elektrik, su. Birkaç köy bakkalı. Birkaç saatte bir gelen otobüs dışında Buraya İstanbul'a ait bir yerleşim yeri demeye bin şahit isterdi. O günlerden bugünlere geldik." dedi.



"ÖNCE ONLAR BİR DEFA BELEDİYEYİ NASIL YÖNETECEKLER ONU ÖĞRENSİNLER"



Erdoğan, "Büyümek önemlidir. Ama asıl önemlisi nasıl büyüdüğünüz, nereye doğru büyüdüğünüzdür. CHP ne yapmış? Çıkmışlar ekonomiyi konuşuyorlar. Belediyeler gelipte Türkiye'nin ekonomisini mi düzeltecek? Belediyelerin ekonomiyi düzeltmek gibi bir imkanı, gücü var mı? Önce onlar bir defa belediyeyi nasıl yönetecekler onu öğrensinler. Bunların birçoğu maaş ödeyemez. Türkiye'nin ekonomisi bizim elimizde. Türkiye hükümetinin elinde. Bizi mahalli seçimle aldatmak istediler. Bunun içinde ekonomik kur, faiz, enflasyon. Ne alakası var bunun bununla? Ama vatandaşımı aldatmak istiyorlar. Dertleri bu. Tutmadı. Şimdi yeni raporlar veriyorlar. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz" diye konuştu.



"ÜLKEMİZİ GEÇMİŞLE MUKAYESE EDİLEMEYECEK YATIRIMLARLA, HİZMETLERLE TANIŞTIRDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye'yi İstanbul'u ve Çekmeköy'ü demokraside ve ekonomide hak ettiği seviyeye getirmek için gece gündüz çalıştık. Her alanda ülkemizi geçmişle mukayese edilemeyecek yatırımlarla, hizmetlerle tanıştırdık. Önümüzdeki dönemde hem ülkemize hem şehrimize daha büyük hizmetler getirmek için projelerimizle, programlarımızla hazırlıklarımız tamam." diye konuştu.



"BU MİLLETİ HEP ALDATTINIZ"



Erdoğan, "Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Ülkemizin önünü kesmek isteyenler Pazar gününü bir hesaplaşma, bir rövanş arenasına bir intikam zeminine dönüştürmeye çalışıyorlar. Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Ne diyor, 'İntikam günüdür.' ya beyni sulanmış. Akıl git, gel yapıyor. Kendine gel. Terbiyesiz. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların intikamını mı alacaksın? Ondan sonra bir de açıklamalar yapıyor. 'Benim oyum filancadan yana.' Kimden yana olursa olsun. Siz hayatınız boyunca bu ülkede taş üstüne taş koyamadınız. Bu milleti hep aldattınız. Hep darbelerden yana oldunuz. Ama şimdi hala utanmadan bunları konuşuyorsunuz. Bizimle hizmette yarışamadılar." ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



------------------



-Erdoğan'ın açıklamaları



-Genel ve detaylar



=================



2 - (Geniş Haber) ARDA DUMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/ İSTANBUL



Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı.



Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törend, anne Zeyno Nurcan Arda ile baba Sedat Duman taziyeleri kabul etti.



Cenazeye Arda Duman'ın okul arkadaşları ve öğretmenleri, aile dostlarının yanısıra Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ile anne ve babanın meslektaşları katıldı. Törene, Demirören Medya Grubu ve Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere, çok sayıda kurum ve kuruluş çelenk gönderdi.



"TABUTA SARILARAK AĞLADI"



Tören öncesi acılı anne Zeyno Nurcan Arda, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Sedat Duman'ın yanında küçük oğlu Ege Duman da saf tuttu. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Arda Duman'ın naaşı defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na götürüldü.







Görüntü Dökümü:



--------------------



-Cenaze töreni genel ve detay görüntüler



-Anne Zeyno Nurcan Arda'nın tabuta sarılıp ağlaması



-Baba Sedat Duman'ın oğlu Ege Duman ile taziyeler kabul etmesi



-Kanal D genel Müdürü Murat Saygı



-Cenaze aracı ve gidişi



===================



3 -(Havadan Görüntülerle)OTOGAR VE HAVALİMANINDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Enver ALAS -Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,



Atatürk Havalimanı ve Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği yaşanıyor.



"VATANDAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEĞİM"



Yurt içinde farklı şehirlere gitmek için Atatürk Havalimanına gelen yolcular, İç Hatlar Terminali'nde bilet işlemlerini yaptı. Özellikle sabah ve öğleden sonra arama noktaları ile kontuarlarda yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Farklı şehirlere seyahat eden yolcular, biletlerini aldıktan sonra uçaklarına binecekleri körüklere yönlendirildi. Oy kullanmak için Özbekistan'dan gelen İbrahim Vargül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim için Kars'a gittiğini söyledi. Vargül, vatandaşlık görevini yerine getireceğini ifade ederek, "Oyumu kullanacağım, ardında da Allah nasip ederse Özbekistan'a döneceğim. Seçim, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne ve millete hayırlı olsun" dedi.



"PARİS'TEN OY KULLANMAK İÇİN GELDİM"



Yolculardan Mehmet Arslan ise Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen uçaktan indiğini kaydetti. Yerel seçimlerde memleketi Ağrı'da oy kullanacağını dile getirerek, "Paris'ten yerel seçimlerde oyumu kullanmak için geldim. Ülkemiz için seçimlerde hayırlısı olsun, hak eden kazansın." ifadelerini kullandı.



"HAYIRLISINI DİLİYORUM"



Ailesiyle birlikte Bayburt'a giden Demir ailesi ise muhtarlık seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, memleketlerine gittiklerini söyledi.Lokman Demir, seçimlerin vatan ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunurken annesi Engin Demir ise "Allah'tan hayırlısını diliyorum. İçimizde birisi var tabiki. Bizim orada da evimiz var" ifadelerini kullandı.



OTOGAR DA HAREKETLİ



Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda da, 31 Mart yerel seçimler öncesi oy kullanmak için memleketlerine gidenler ile memleketlerinden İstanbul'a gelenlerin hareketliliği yaşanıyor.



"OY DEMEK NAMUS DEMEKTİR"



Otogarda birçok firmanın biletleri tükenirken çoğu firma ek sefer düzenledi. İstanbul'da ticaretle uğraşan ve oy için Denizli'ye giden Fatih Bıçakçı, "Ticaret ile uğraşıyoruz İstanbul'da. Seçim için Denizli'ye gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Otogarımız, uçaklar dolu, otobüsler dolu. Oyumuzu kullanacağız. Türkiye için hayırlısı olur inşallah" dedi. Kızını İstanbul'a hastaneye getiren Keyfi Özpazar, "3 aydır İstanbul'a böbrek hastası kızımız için tedaviye gelmiştik. Oy için Hakkari'ye gidiyorum. Otogar çok kalabalık. Oy demek namus demektir. Rabbim halkımıza hangisi hayırlıysa onu versin. Herkes uzak olsa bile oy vermeye gitsin" dedi. Otobüs şoförü Yalçın Turek ise, "Biz kafamızı kaldıramıyoruz bu yoğunluktan dolayı. Herkese hayırlısı olsun bu seçim. Yoğunluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------------



Ek Görüntü



-Otogardaki hareketliliğin havadan görüntüleri



ATATÜRK HAVALİMANI



-İç Hatlar Terminali'nden seyahat edenler



-Yolcuların bilet bagaj işlemleri



-Yolcular ile röportajlar



-Demir ailesi ile röp



-Mehmet Arslan'ın açıklamaları



-İbrahim Vargül'ün konuşması



-Sırada bekleyenler



-Güvenlikten geçen yolcular



-Genel ve detaylar



//OTOGAR///



Otogardaki yoğunluktan görünütü



-Yolculardan görüntü



Röplerden görüntü



Genel ve detaylar?



================



4 - SULTANBEYLİ'DE AYNI BÖLGEDE ORMAN YANGINLARI



Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA



Sultanbeyli'de geçen hafta 5 farklı noktada çıkan orman yangınına yakın bir bölgede bugün de 2 farklı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangınları büyümeden söndürürken polis, yangınların kasti çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı soruşturma başlattı.



Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Teferrüç Tepe Ormanı'nda saat 16.30'da 2 farklı bölgede yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Orman itfaiye ekipleri, yangınları büyümeden söndürdü. Helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.



Geçen hafta bölgeye yakın Aydos Ormanı'nda 5 farklı noktada yangın çıkmıştı. Geçen haftaki ve bugünkü yangınların kasti çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı polis soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:



----------------



-İtfaiye ekipleri



-Polis ekipleri



-İtfaiye araçları



-Zırhlı polis aracı



-Orman itfaiye araçları



Detaylar



-Geçen hafta çıkan yangınların havadan arşiv görüntüleri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz

Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum

Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş