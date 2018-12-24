Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 1

Dha İstanbul Bülteni - 1

58 dakika önce

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

Dha İstanbul Bülteni - 1, System.String[]


Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın savunmalarının alınması amacıyla davet edildikleri belirtildi.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile yayınlanan yazılı açıklama şöyle: "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'un 160. Maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın organlarına saygı ile duyurulur."

Görüntü dökümü:

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-Müjdat Gezen'in arşiv görüntüsü

-Akpınar'ın arşiv görüntüsü

23.12.2018 - 17.02 Haber Kodu : 181223119

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3 - METİN AKPINAR'DAN YAZILI AÇIKLAMA 

Sanatçı Metin Akpınar;

"Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur"

İstanbul DHA 

Sanatçı Metin Akpınar, avukatı İrem Hekimoğlu aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KONUŞULAN KONULAR ÇOK YANLIŞ ANLAŞILMIŞ VE BİR TAKIM ÜZÜCÜ, HATALI ÇIKARIMLAR YAPILMIŞTIR"

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında konuşulan konular ne yazık ki çok yanlış anlaşılmış ve bir takım üzücü, hatalı çıkarımlar yapılmıştır. 

"SANKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI HEDEF ALINMIŞ GİBİ BİR ALGI YARATILMAK İSTENMİŞ"

Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz" 

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4- YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA ARIZA 

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA 

Yenikapı- Hacıosman hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. 

Yenikapı-Hacıosman metro hattında sabah saatlerinde arıza meydana geldiği, Yenikapı- Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.  Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. 

Görüntü dökümü:

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-Gayrettepe metro 

-Vatandaşlarınn metrodan çıkışı

-İETT otobüsü

-Genel ve detaylar

24.12.2018 - 07.49 Haber Kodu : 181224003 

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(ÖZEL)

5- MOTOSİKLETLİLERDEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖRNEK DAVRANIŞ

 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Motorize Arama Kurtarma ve Destek Derneği üyesi 20 kişilik grup, Çekmeköy'de bulunan Reşadiye ormanında yaşayan sokak hayvanlarını besleyip, barınmaları için kulübe yaptı.

Dernek üyesi 20 kişilik motosikletli grubu sabah saatlerinde Reşadiye ormanına gitti. Grup üyeleri yanlarında getirdikleri mama ve kemikleri ormanda kaderlerine terk edilen sokak hayvanlarına verdi. Ekip üyeleri ayrıca hayvanların barınabilmesi için kulübeler yaptı. 

 

HAYVANLARA DESTEK OLMAK ADINA SİZLERİ BURAYA BEKLİYORUZ

Grup üyelerinden Hakan Turgut, "MAKUD olarak arkadaşlarımızla birlikte besleme gerçekleştiriyoruz. MAKUD olarak arama ve kurtarmanın önemini her yerde insanlara anlatma konusunda kendimize görev edindik. Bu sadece insanlar için yapılan arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra bütün canlılar için olması gerektiğine kanaat getirdik. Belirli aralıklarla düzenli olarak dışarıda yaşayan, doğal ortamlarında bulunan canlıların da beslenmesi konusunda faaliyet gösteriyoruz. Bir afet esnasında bizim düşündüğümüz şey şudur; sesimi duyan var mı? ve o sesi duymak için oraya gideriz. Burada canlıların maalesef sesini duyan insanlara ihtiyacı var. Onların beslenmeye, su içmeye ve barınmaya ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda duyarlılık gösterin. Sizin için çok önemli meblağlara mal olmayacak işler bunlar. Bu konuda canlıların hayatını daha iyi yaşayabilmesi için özellikle bu ortamlarda onlara destek olmak adına sizleri de buraya bekliyoruz" dedi.

 

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletli grubunun konvoyu

-Ormanda bulunan hayvanlardan detay

-Mama ve kemiklerin verilmesi

-Motosikletli grup üyelerinin köpekleri sevmesi

-Grup adına konuşan Hakan Turgut

-Genel ve detaylar

23.12.2018 - 18.35 Haber Kodu : 181223135 - Erdoğan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:03 Kaynak: DHA

Akpınar, Metin Akpınar, DHA, İstanbul, Güncel
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