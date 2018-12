Dha İstanbul Bülteni-1

Beyoğlu'nda iki katlı evde çıkan yangında engelli Suriyeli kadın alevlerin arasında kaldı. Oğlu tarafından kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Ghada Elsit Sham'ın dumandan etkilendiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokakta bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında içeride bulunan engelli Suriyeli Ghada Elsit Sham ve oğlu dumandan etkilendi. Engelli kadın oğlu tarafından dışarıya çıkarılırken, alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye, sağlık ve polise haber verdi. Engelli Sham'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen Sham'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken, yangın nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli panik yaşandı.



"ENGELLİ KADIN TAMAMEN KENDİNDEN GEÇMİŞTİ"



Görgü tanığı Doğan Tepe "Geldiğimizde kadının yerde yattığını gördüm. Engelli kadın tamamen kendinden geçmişti. İtfaiye ve ambulansa haber verdik. Geldiler, götürdüler. Kadının durumu iyi değildi çünkü baya içeride kalmış. Elektrik sobası yatağın üzerine düşmüş" diye konuştu.



2-İSTANBUL HAVALİMANI'NA YENİ TAŞINMA TARİHİ 3 MART 2019 OLARAK BELİRLENDİ



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, -DEVLET Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınma tarihinin 3 Mart 2019 olarak belirlendiği açıklandı.



DHMİ tarafından bugün ilgili kurumlara ve sektör şirketlerine DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Dairesi Başkanı Cengiz Kurt imzalı bir yazı gönderildi. Yazıda 30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmanın 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi. İlgili yazıda ertelenme nedenleri de yer aldı.



Yazıda şu ifadeler yar aldı:



Bilindiği üzere, İdaremiz koordinesinde yürütülen İstanbul Havalimanının açılışa hazır hale gelmesi ve Atatürk Havalimanında yerleşik bulunan paydaşlarımızın İstanbul Havalimanına sorunsuz bir şekilde taşınmasının sağlanması (ORAT-Operational Readiness and Airport Transfer) çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanının 29 Ekim 2018 tarihinde açılışının yapılması, bu havalimanından THY A.O.'nun hava trafik usulleri çerçevesinde belirlenecek sayıda seferlere başlaması, büyük taşınmanın 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi ve 1 Ocak 2019 tarihinde Atatürk Havalimanının ticari yolcu taşımacılığına kapatılarak İstanbul Havalimanının tam kapasite ile operasyona açılmasının planlandığı ilgi (a) yazımız ile tüm paydaşlarımıza bildirilmiştir.



ORAT çalışmalarında gelinen son aşamada İstanbul Valiliği'nden alınan ilgi (b) yazıda Valiliklerince yapılan değerlendirmede, mevcut meteorolojik bilgiler ışığında büyük taşınmanın gerçekleştirileceği tarihlerde muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergahının trafiğe kapatılması ve trafiğin başka güzergahlara yönlendirilmesiyle ciddi mağduriyetler yaşanabileceği, ayrıca taşınma kapsamında tescili bulunmayan 700 civarındaki (plakasız) aracın geçici tescil işlemlerinin yetiştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılabileceği, İstanbul Havalimanında görev yapacak gümrük ve emniyet personelinin tam kapasite çalışma eğitimi, tayin süreçlerinin tamamlanması ve personel yetersizliği gibi hususların işletmeye geçişte ciddi güçlükler oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtilerek ülkemizin ve dünyanın en büyük yolcu trafiğine ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanının bütün eklentileriyle ve tüm fonksiyonlarıyla beklenilen kapasitede çalışabilmesi ve herhangi bir hizmet kusuru yaşanmaması için büyük taşınmanın mevsim şartlarının uygun olacağı ileri bir tarihe alınması istenilmiştir.



Bahse konu hususa ilişkin Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde 29 Ekim 2018 tarihinde işletmeye açılan İstanbul Havalimanına paydaşlar tarafından başlatılan taşınma işlemine devam edilmesi, bu süreçte THY A.O.'nun hava trafik usulleri çerçevesinde belirlenmiş sayıdaki entegrasyon seferlerine İstanbul Havalimanında devam etmesi Atatürk Havalimanındaki operasyonun İstanbul Havalimanına taşınmasının tamamlanmasına ilişkin detayların tarihi bilahare duyurulacak olan ilk ORAT toplantısında görüşülerek karara bağlanması ve İstanbul Havalimanının tam kapasite ile işletmeye geçiş tarihinin Valilik yazısı dikkate alınarak 03 Mart 2019 tarihine ötelenmesi uygun değerlendirilmiştir.



Bu kapsamda, İstanbul Havalimanının sorunsuz bir şekilde işletime alınması ve anılan süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmamasını teminen tüm paydaşlar tarafından sorumluluk alanına giren konularla ilgili gerekli planlamanın yapılması, ilgili tüm kuruluşlara gerekli dağıtımın yapılması ve Kamu Kurum Kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.



3-BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARINDA EN ÖNEMLİ AKTÖR TÜRKİYE'DİR



*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,



-"Suriye'nin siyasi çözüme doğru gitmesinde en önemli aktör Türkiye'dir. ABD'nin Suriye'den çekilme kararında da en önemli aktör Türkiye'dir."







Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-İdris TİFTİKCİ İSTANBUL



İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde "Türkiye'de Uluslararası İlişkilerin Önemi" konulu konferans düzenlendi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.







SURİYE'DEN ÇEKİLMEDE EN ÖNEMLİ AKTÖR TÜRKİYE



Çavuşoğlu, konferansta konuştu. Çavuşoğlu, "Son bir yılda özellikle Halep krizinden bu yana Türkiye'nin üstlendiği roller sayesinde sahada ateşkesi belli seviyede konsolide ederken Suriye'nin siyasi çözüme doğru gitmesinde en önemli aktör Türkiye'dir. ABD'nin Suriye'den çekilme kararında da en önemli aktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde. Ama bir ülkenin çekilmesi oradaki boşluğu kimin dolduracağı ve terör örgütleriyle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi süreç İşte İdlib muhtırasını Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir odaya giderek anlaştılar çıktılar geldiler sonra kağıda döktük, imzaladık" dedi.







"KAŞIKÇI CİNAYETİNDE ULUSLARARASI BİR SORUŞTURMA İHTİYACI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"



Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında ise, "Kaşıkçı cinayetinde uluslararası bir soruşturma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çünkü biz bugüne kadar şeffaf davrandık ve bu cinayetin aydınlatılması için ne gerekiyorsa yaptık. Bilgileri ve belgeleri dünya kamuoyuyla paylaştık. Ama Suudi Arabistan'dan hiç bir gelişme yok. Daha ceset nerede belli değil. Yerel işbirlikçi kim ancak robot resmi göndeririz diyorlar. Sokaktan bir kişi mi ki robot resmini göndereceksiniz. Bu kişiler kimdir? Hapistekiler kimdir? İfadelerinde ne var paylaşmak gerekiyor" diye konuştu.







"NEREDE MAZLUM VARSA ONA SAHİP ÇIKIYORUZ"



Bakan Çavuşoğlu, "Kudüs konusunda, Filistin konusunda herkesin sustuğu bir ortamda bile, bugün ABD'yle ilişkiler kurmak için yarışan bazı Müslüman ülkelerin Filistin'e fazla sesini çıkarma dediği bir ortamda susmayan bir ülke vardır. O da Türkiye Cumhuriyetidir. ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra faaliyetlerimizi takip ettiniz. İki tane İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve her iki zirvenin arkasından da BM Genel Kurulu'na bunu taşımamız. Orada da her ikisinde de ezici bir çoğunlukla ABD ve İsrail'in tüm dünya ülkelerine baskı ve tehdit yapmasına rağmen Filistin lehine karar çıkartmamız Türkiye'nin girişimciliği sayesinde olmuştur. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Nerede mazlum varsa ona sahip çıkıyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi ve milleti olmak herkese nasip olmaz. Dünyada mazlumların umudu olmak da herkese nasip olmaz. Doğu Türkistan'da, Sincar, Somali Arakan nerede mazlum varsa hepsinin hakkını savunacağız" ifadelerini kullandı.







4-POLİS OTOSUNDA "TECAVÜZ İDDİASI" DAVASINDA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU



Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA



Beylikdüzü'nde 11 ay önce önce görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz ettiği iddia edilen polis memuru S.E. (27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y.'nin (28) yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, tutuklu sanık S.E.'nin "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere, tutuksuz sanık R.Y.'nin de "Cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Mütalaaya karşı taraflara beyanda bulunmak için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



P.T: ŞİKAYETÇİYİM



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu. Öte yandan şikayetçi P.T. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Söz verilen P.T. "Şikayetim devam ediyor. Şikayetçiyim" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da dosya kapsamında suçun açık olduğunu belirterek, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018' meydana gelen olay şöyle oldu: Olay tarihinde gece yarısı P.T. üst geçitten geçti ve evine gitmek üzere yürüdüğü sırada polis üniformalı sanıkların içinde bulunduğu ekip otomobiliyle karşılaştı. Ekip otomobili bir süre sonra 'U' dönüşü yaptı ve mağdure P.T.'nin yanına gitti. Polis memuru S.E. aracın camını açtı ve mağdure P.T.'ye "Gideceğin yere kadar bırakayım" dedi. P.T. ise kabul etmedi. S.E.'nin ısrarı üzerine P.T. polis aracının arka koltuğuna bindi. S.E. evinden sarj aletini alacağını söyledi ve P.T.'ye evine gitmeyi teklif etti. P.T. bunu kabul etmedi. S.E. şarj aletini alarak geri geldi ve aracını hareket ettirerek, ıssız bir bölgeye gitti. Aracını durduran ve şoför koltuğundan inen S.E., arka koltukta bulunan P.T.'nin yanına geçti ve P.T.'yi öpmeye başladı. Ardından S.E., P.T.'ye cinsel saldırıda bulundu. P.T. ekip otosundan dışarı çıkarak üstünü giydi. S.E. daha sonra P.T.'yi aldığı yere bıraktı. P.T. iner inmez 155'i arayarak maruz kaldığı saldırıyı ihbar etti, ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mütalaada olay sonrasın da araçta mağdure P.T.'ye ait genotip özellikler ile sanık S.E.'ye ait genotip özelliklerin karışık olduğu tespit edildiğine ilişkin uzman raporunun bulunduğu, sanık S.E. ile mağdurenin HTS kayıtlarının mahkemeye getirtildiği ancak sanığın beyanlarını doğrulayan bilgi bulunmadığı belirtildi. Mütalaada, sanığın pantolonuna boşaltığı yönündeki ifadesinin kriminal rapor ile doğrulanmadığı, sanığın mağdurenin kardeşi ile arkadaşlığı bulunduğu, ayrıldığı ve kendisine kumpas kurulduğu iddiasının tanıklar tarafından doğrulanmadığı vurgulandı.



DİĞER SANIK EYLEME İŞTİRAK ETTİ



Mütalaada, diğer sanık R.Y'nin kamu güvenliğini sağlama görevini bırakarak, bu amaçla kendilerine tahsis edilmiş aracın amaç dışı kullanımına itiraz etmediği, izin verdiği, diğer sanığı engellemediği, amirlerine bildirmediği, resmi üniformalı bulunduğu, bu şekilde suç işleme kararı bulunan S.E.'nin eylemine iştirak ettiği vurgulandı.



SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Sanık S.E'nin "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen mütalaada, diğer sanık R.Y.'nin "Cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından toplam 6 aydan 8 yıla kadar cezalandırılmasını



ayrıca R.Y'nin de tutuklanmasını talep edildi. Söz verilen sanık S.E. bir yıldır tutuklu olduğunu, kendisini tanıyan mağdurenin tanımamazlıktan geldiğini savunarak, "155 ihbarı ve 'rızam yoktu' beyanıyla tutukluyum. Rızasının olmadığı bir durum gerçekleştirmedim. Mağdurum" dedi. Diğer sanık R.Y ise "Arabaya bindinden itibaren gayet samimi konuştu. Evinin önünde inmedi araçtan. Rızası olmasaydı inebilirdi. Bir tepki vermedi. Ben mesleğimden ihraç oldum, S.E. de tutuklu..." ifadelerini kullandı. Söz alan avukatlar ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.



TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ



Sanık S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.Y.'nin tutuklanma talebinin reddetti. Taraflara süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı Şubat ayına erteledi.



İDDİANAME



İddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyor. iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



