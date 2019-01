Dha İstanbul Bülteni -1

1- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI YAKALANDIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR-Hüseyin COŞKUN-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA Ukrayna 'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik 'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye 'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Ekipler Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan zanlının evini kontrol etti ancak burada olmadığı belirlendi.MEZARLIKTA YAKALANDIAncak S.Y. isimli arkadaşının yanında olduğunu tespit edilince S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. S.Y. ifadesinde 'şüpheli ile sabah birlikte olduklarını nerede olduğunu bilmediğini, kendisine Kurtköy Mezarlığı'na gidebileceğini söylediğini' belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.ZANLI GAYRETTEPE'DEKİ ASAYİŞ ŞUBEDEHüsnü Can Ç.'nin intihar etmeyi planladığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., sağlık kontrolünün ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe 'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.Görüntü Dökümü:---------Zanlı'nın görüntüsü-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi-Mezarlığın görüntüleri-Zanlının emniyetten çıkarılışı-Zanlı'nın Gayrettepe asayiş şubeye girişi-Genel ve detaylar05.01.2019 - 17.30 Haber Kodu : 19010518305.01.2019 - 17.41 Haber Kodu : 19010518905.01.2019 - 17.58 Haber Kodu : 190105197-Zanlının görüntüsü (ÖZEL)05.01.2019 - 18.19 Haber Kodu : 19010520205.01.2019 - 18.22 Haber Kodu : 19010520305.01.2019 - 19.03 Haber Kodu : 19010522005.01.2019 - 20.27 Haber Kodu : 19010523505.01.2019 - 20.43 Haber Kodu : 1901052305.01.2019 - 21.15 Haber Kodu : 190105241=================2- TBMM BAŞKANI YILDIRIM'DAN ACILI AİLEYE ZİYARET (ZİYARETTEN LARLA)Haber: Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHATBMM Başkanı Binali Yıldırım , Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir 'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini de verdi.Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini de Hüsünbeyi Ailesi'ne ifade eden Yıldırım, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de iletti.Görünttü dökümü:----------------Ziyaretten fotoğraflar05.01.2019 - 23.03 Haber Kodu : 190105248=============================3- SİLİVRİ'DE HAFRİYAT KAMYONU ŞARAMPOLE DÜŞTÜHaber: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL, Kar yağışının etkili olduğu Silivri Danamandıra 'da, seyir halindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü. İstanbul Silivri'de, Danamandıra-Sinekli istikametinde seyreden hafriyat kamyonu karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kamyonun büyük bir kısmı yoldan çıkarken, yoldan geçen vatandaşlar kamyon sürücüsünün yardımına koştu. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, şarampole düşen kamyon için destek ekip çağırıldı. Kazanın, kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.Görüntü Dökümü:--------------------Vatandaş kamerasından olay yeri görüntüsü-Ekiplerin yardım etmesi-Genel ve detaylar05.01.2019 - 20.52 Haber Kodu : 190105240===================================4- SİLİVRİ'DE İLÇE BAŞKANI KAR KÜREME ARACI KULLANDIHaber: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,Silivri'de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da çalışmalara katılarak kar küreme aracı kullandı.Kar yağışının etkili olduğu Silivri'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 150 personel ile görev yapıyor. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da karla mücadele çalışmalarına katılarak, kar küreme aracı kullandı. Çayırdere ve Sayalar mahalleleri arasında kar küreyen Bozoğlu, "Ekiplerimizle birlikte görevimizin başındayız. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için çalışma halindeyiz" dedi.Görüntü Dökümü:------------------İlçe Başkanı kar küreme aracı kullanması-Genel ve detaylar05.01.2019 - 21.26 Haber Kodu : 190105242==================================