Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni- 1

Dha İstanbul Bülteni- 1

16 dakika önce

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak, aydınlatma direğini devirdi.

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Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak, aydınlatma direğini devirdi. 

Edinilen bilgiye göre Meclis-i Mebusan Caddesi'nden Beşiktaş yönüne ilerleyen Oğuz Saruhan'ın yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, kaldırıma savruldu. Kaldırıma çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durdu. Direk yola devrilirken yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar kazaya karışmaktan şans eseri kurtuldu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken elektrik ekipleri aydınlatma direğine gelen elektriği kesti. Yaklaşık yarım saat aksayan trafik aydınlatma direği ve otomobilin kaza yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Otomobilin çarpmasıyla devrilen aydınlatma direği

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Polisin sürücüye alkol metre üfletmesi

-Genel ve detaylar

12.01.2019 - 19.20 Haber Kodu : 190112214 - Coşkun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:32 Kaynak: DHA

İtfaiye, Polis, Beyoğlu, Güncel
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