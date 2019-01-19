Dha İstanbul Bülteni - 1

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1 - KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ (1)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.

1 - KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ (1)



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA



Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.



Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



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2- BAYRAMPAŞA'DA SOBA FACİASI: 3 ÖLÜ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 4 işçi yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. Olay sonrası iş yerinde bulunan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybederken, dumandan etkilenip zehirlenen bir işçi de hastaneye kaldırıldı. Polisin çalışmasından sonra iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alınırken, atölye de zabıta ekiplerince mühürlendi.



Olay, Terazidere Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsoy Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan arkadaşları, mesai dışında işyerinde kaldıkları öğrenilen Hakan G. (15), Cuma Ç. (22) Yakup Y. (17) ile Ümit G.'ye (15) ulaşamadı. Durumdan şüphelenip polisi arayan iş arkadaşları atölyeye kontrole gitti. İçeri girdiklerinde arkadaşlarından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hareketsiz şekilde, Ümit G.'nin de fenalaştığını görüp polisi ve 112 Acil Servis'i aradılar. Çalışma arkadaşları, Ümit G.'yi dışarıya çıkarıp nefes almasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları kontrolde Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hayatını kaybettiğini belirdi. Sağlık görevlileri, dumandan zehirlenen Ümit G.'yi ilk müdahalenin ardından önce Bayrampaşa'da bulunan özel bir hastaneye sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ümit G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin iş yerinde yaptığı detaylı incelemede, hayatını kaybeden 3 işçinin ısınmak üzere yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendiğini belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



İŞ YERİ RUHSATSIZ, İŞÇİLER SİGORTASIZ ÇIKTI



Belediye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde de; iş yerinin ruhsatsız, tüm işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Belediye ekipleri, polisin olay yeri çalışmasının ardından ruhsatsız olan iş yerini mühürledi.



İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Polisin çalışmasının ardından iş yeri sahibinin Hüseyin E. (24) isimli kişi olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri olaydan kısa bir zaman sonra Hüseyin E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hüseyin E., Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.



Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olayın meydana geldiği iş yeri



İş yerinin mühürlenen kapısının görüntüsü



Görgü tanıkları ile röp.



Ağır yaralı Ümit Güneş'in sevk edilmesi (ÖZEL)



Ölen vatandaşların hastanedeki bekleyişleri



Gözaltına alınan iş yeri sahibinin sağlık kontrolünden geçirilmesi



Genel ve detaylar



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3- BEYKOZ'DA ORMANLIK ALANDAKİ KÖŞKTE YANGIN



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - BEYKOZ'da ormanlık alanda bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, ahşap köşkte maddi hasar meydana geldi. Yanan köşkte daha önce birçok film ve dizi çekimleri yapıldığı belirtildi.



Akbaba Mahallesi Orman mevkii Tınaz yolunda bulunan iki katlı ahşap köşkte saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ahşap köşkün üst katındaki alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bu sırada köşkün etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık iki saat içerisinde kontrol altına alınırken, bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri de herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, köşkte maddi hasar meydana geldi. Köşkün boş olduğu ve daha önceden köşkte birçok film ve dizi çekildiği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Alevlerden detay



-İtfaiye ekiplerin çalışması



-Köşkten detaylar



-Polis ve sağlık ekipleri



-İtfaiye eri tazyikli suyla müdahalesi



-Genel ve detaylar



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-(Geniş haber)



4- ARNAVUTKÖY'DE İNŞAAT KAZISINDA GÖÇÜK; MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI



-Mahsur kalan işçi, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.



Haber-Kamera: Ersan SAN-Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA



Arnavutköy'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle toprak altında kalan bir işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



Karlıbayır Mahallesi, Karlıbayır Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden bir inşaatta saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir Hayri Çakal isimli bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Mahsur kalan Hayri Çakal ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"MAHSUR KALAN ARKADAŞIN HAYATİ BİR TEHLİKESİ YOK"



Çökmenin olduğu alana gelen Arnavutköy Belediye başkanı Ahmet Haşim Baltacı mahsur kalan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ruhsatlı bir bina. Temel kazısı yapılırken temel de açmış oldukları kuyunun çökmesi ile oluşan bir durum. Mahsur kalan arkadaşın hayati bir tehlikesi yok. Bilinci açık. Kurtarmaya yönelik işlemler devam ediyor. Kısa süre içinde kurtarılacak inşallah" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



-Kurtarma çalışmaları



-Baltacı'nın açıklamaları



-İşçinin kurtarılması



-Genel ve detaylar



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5- İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR 2019-2' DENETİMİ







Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA



İstanbul'da "Yeditepe Huzur 2019-2" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.



İstanbul'un 39 ilçesinde 2019 yılının 2'nci 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.



Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durudurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi oldu. Şüpheli araçları durduran ekipleri aramalar yaparken sürücüler GBT'den geçirildi. Narkotik köpeği 'Kara'da denetime katılarak araçlarda arama yaptı.



TAKSİM MEYDANI'NDA DENETİM



Denetimlerin olduğu bir diğer nokta da Taksim Meydanı oldu. Polisler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Denetimleri,n gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.











Görüntü Dökümü



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(KADIKÖY)



-Denetim noktasından detay



-Şüpheli araçlarının durdurulması



-Bagaj kısmı aranması



-Sürücülerin ve yolcuların üst araması



-GBT uygulamasından detay



-Narkotik Köpeği Kara detaylar



-Genel ve detaylar



(TAKSİM MEYDANI)



-Denetim noktası



-Polislerin araçları durdurması



-Araçlarda arama yapılması



-Genel ve detaylar



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6- GEBZE-HALKALI MARMARAY HATTI'NDA SİSTEM VE TREN TESTLERİ YAPILACAK



*Test süresi boyunca Marmaray Hattı; 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında; 21 Ocak-04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek.



Haber: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağı duyuruldu. Test süresi boyunca Marmaray Hattı; 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında; 21 Ocak-04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı;



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Gebze - Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacaktır. Test süresi boyunca Marmaray Hattı;19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında; 21 Ocak-04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek.



İETT ÜCRETSİZ SEFER DÜZENLEYECEK



İstanbul'un en önemli ulaşım projelerinden olan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak olan test sürüşleri boyunca, yolcuların ulaşımını sağlamak adına İETT tarafından tarifelerde düzenleme yapılarak ücretsiz ring seferleri planlandı. Bu kapsamda;



Avrupa yakasında 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21.00'den, 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar; Kazlıçeşme - Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ücretsiz ring seferleri yapılacak. Ayrıca Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatları Yenikapı Marmaray'a uzatılarak yeni güzergahlarında hizmet verecek.



Anadolu yakasında ise 21 Ocak - 04 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattı oluşturularak 30 adet otobüsle 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar - Ayrılık Çeşmesi arasında ücretsiz olarak kesintisiz hizmet verilecek.



Görüntü Dökümü:



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-Marmaray istasyonunda tabelaya yansıyan duyuru



-Marmaray'dan arşiv görüntüler



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7- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ŞÜPHELİ ÇANTALAR POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ







Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ İSTANBUL



Atatürk Havalimanı'nda yolcuların unuttuğu çanta ve valiz paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta ve valizden dizüstü bilgisayar ve tişört çıktı.



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş ve geliş katlarında ayrı ayrı unutulan çanta ve valiz polisi alarma geçirdi. Çanta ve valizin çevresinde güvenlik önlemi alan polis, dış hatlar gidiş ve geliş katına giden yolu trafiğe kapattı. Yolcuları şüpheli eşyaların yanından uzaklaştıran polis ekipleri durumu bomba imha ekibine bildirdi.



BİRİNDEN BİLGİSAYAR DİĞERİNDEN TİŞÖRT ÇIKTI



İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek ilk önce dış hatlar geliş katında unutulan çantayı kontrol etti. Çanta, yapılan kontrolün ardından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden dizüstü bilgisayar çıktı. Ekipler daha sonra dış hatlar gidiş katında bulunan şüpheli valizi kontrol etti. Valiz kontrolün ardından fünye ile patlatıldı. Valizin içerisinden tişörtler çıktı.







Görüntü Dökümü:



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-Dış hatlar geliş katından detay



-Bomba imha uzmanının kıyafetlerini giymesi



-Olay yerinden geçmek isteyen vatandaşların engellenmesi



-Çantanın patlatılması



-Dış hatlar gidiş katında unutulan valizden detay



-Bomba imha uzmanının bombayı patlatması



-Yolculardan detay görüntüler



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8- "SPORLA KAL SULTANBEYLİ" PROJESİNİN TANITIMI YAPILDI



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



"Sporla Kal Sultanbeyli' projesinin tanıtım toplantısı Sultanbeyli kaymakamlığı Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Sultanbeyli Şubesinin destek verdiği "Sporla Kal Sultanbeyli' projesinin tanıtımı yapıldı. Programa Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü oyuncuları ile davetliler katıldı.



"BU PROJELERLE BİRLİKTE BİNLERCE GENCİMİZE ULAŞIYORUZ"



Programda bir konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Güzel bir proje. Sultanbeyli'mize uygulayacağız. Süresi 12 ay ama bu tarz projeler bitmez. Devam etmesi gerekir. "Sporla Kal Sultanbeyli'yi anlatırken yapılacak çok işler olduğunu zaten biliyoruz. Bu projelerle birlikte binlerce gencimize ulaşıyoruz. Artık tesadüflere bırakmadan 9 bin gencimizi yetenek taramasından geçirdik. Bunların içerisinden ülkemizde çok büyük hizmetler yapabilecek sporcu kardeşlerimizi bulup çıkaracağız. Destekleyeceğiz ve iyi bir noktaya çıkaracağız" dedi.



PROJENİN EN ÖNEMLİ AMAÇLARINDAN BİRİSİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE



Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ise, "Bu projenin asıl amaçlarından en önemlisi bağımlılıkla mücadele. Spor yapan gençlerimiz daha sağlıklı oluyorlar ve daha da başarılı olduklarını biliyoruz aynı zamanda da bağımlılık gibi kötü alışkanlıklara bulaşmıyorlar. Bağımlılıkla mücadele konusunda bu projenin önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Projenin diğer bir ana amaçlarından birisi de yetenekli çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. 500 tane lise çağındaki gencimiz içerisinden bu proje kapsamında başarılı olan 50 gencimiz spor akademisine gönderilecek. Sporda yüksek öğrenimini yapması için hiçbir fedakarlıktan ve destekten kaçınılmayacak. Bizim için önemli bir değer olan Aydos Ormanları'nın tanıtılması. Sultanbeyli belediyesinin önemli çalışmaları ile Aydos Kalesi turizme kazandırılıyor. Bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu proje çerçevesinde inşallah Aydos kalesine de hep beraber spor yaparak, yürüyerek, hem ilçemizi tanıtmış oluruz hem de Aydos kalesini tanıtmış oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.



SPORCULARA BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ



Konuşmaların ardından Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay "Sporla kal Sultanbeyli" projesinin imzalarını attı. İmza töreninin ardından Hüseyin Keskin ve Metin Kubilay Sultanbeyli Belediyespor teknik ekibi ve sporcularına başarı belgelerini takdim etti. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Sultanbeyli Spor Kulübü oyuncuları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.



"EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNİ SPORLA, EĞİTİMLE, KÜLTÜRLE, SANATLA KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"



İmza töreni sonrası Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hüseyin Keskin DHA'ya proje hakkında açıklamalarda bulundu. Metin Kubilay, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hazırlamış olduğumuz ve Sultanbeyli belediyesinin destekleriyle hayata geçirdiğimiz bir proje. Özellikle gençlerimizi sporla tanıştırmak amacıyla ve yetenekli olanlarının seçilerek spor akademilerine yönlendirilmesi amacıyla hazırlanmış bir proje" ifadelerini kullandı.



Hüseyin Keskin ise, "Sporla kazan Sultanbeyli dedik ve Sultanbeyli Kaymakamlığımız, Sultanbeyli belediyemiz ve kaymakamlığımız bünyesinde bulunan kurumların katılımıyla güzel bir projeye imza attık. Okullarımızın kapandığı bugün kaymakamımızla birlikte öğrencilerin karnelerini verdik. Şimdi de sporcularımıza teşekkür plaketi verdik. Sultanbeyli için büyük bir proje olan 'Sporla Kal Sultanbeyli' diyerek evlatlarımızın geleceğini sporla, eğitimle, kültürle, sanatla kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.



PROJE HAKKINDA



Sultanbeyli ilçesinde dezavantajlı çocuklar ve gençlerin hedef kitle olarak seçildiği projenin süresi on iki ay olacak ve 81.520,00 lira bütçe kullanılacak. Proje faaliyetleri kapsamında bağımlılık eğitimleri, spor tanıtım günleri, spor okuryazarlığı semineri, geleneksel çocuk oyunları turnuvası, risk altındaki gençlerin sporla topluma kazandırılması, spor ve kültür gezileri, gençlerin üniversite spor bilimleri fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlama ve Aydos doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler düzenlenecek.



Görüntü Dökümü:



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-Salondan görüntü



-Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in konuşması



-Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın konuşması



-İmza töreni



-Sporculara plaket takdimi



-Keskin ve Kubilay ile röp.



-Hatıra fotoğrafı çekimi



-Genel ve detaylar

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