Dha İstanbul Bülteni - 1

1- TEM'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 3 YARALI Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHATEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi.

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10'dan fazla kaçak göçmenin bulunduğu minibüste 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yarandı.



Kaza, dün saat 19.30 sıralarından TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında İstanbul istikametinde meydana geldi. İçerisinde 10'dan fazla kaçak göçmenin olduğu 34 YA 8611 plakalı minibüs, seyir halindeyken kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Türk vatandaşı olan sürücü ile 2 yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Diğer kaçak göçmenler ise kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarak ormanda izlerini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan göçmenleri yakalamak için ormanda aramalarını sürdürüyor.



Bu arada, kaza yapan minibüs çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak jandarma karakoluna götürüldü.



23.01.2019 - 20.23 Haber Kodu : 190123211



23.01.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190123219



2- BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA



TEM Otoyolu Şekerpınar Mevkiinde meydana gelen kazada bir sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile adeta ok gibi saplandığı kazada iki kişi yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu Şekerpınar Mevkii Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde 34 KH 0421 plakalı otomobiliyle ilerleyen Yusuf Aksoy, Şekerpınar-Çayırova Bağlantı yoluna girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALININ ELİNİ BIRAKMADI



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilinin içerisine sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kazayı gören sürücüler de kurtarma çalışmaları için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında bir sağlık personelinin otomobilin içerisinde sıkışan Tanju Erdoğan'ın elini bırakmadığı ve kendisine moral verildiği görüldü. Polis ekipleri kaza yerinde başka bir kazanın daha yaşanmaması için önlem aldı. Ekipler bağlantı yolunu trafiğe kapattı.



YARALILARIN DURUMU İYİ



İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat çalışmasın ardından otomobildeki sürücü Yusuf Aksoy ve yolcu kısmındaki Tanju Erdoğan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversite Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Otomobil çekici tarafından kaldırılırken polis ekipleri kaza sonrası bağlantı yolunu yeniden trafiğe açtı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.



24.01.2019 - 07.08 Haber Kodu : 190124011



3- GAZİOSMANPAŞA'DA SİTE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 KADIN YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/İstanbul DHA



Gaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Olay saat 05.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir site önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.



Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.







24.01.2019 - 06.17 Haber Kodu : 190124010



4- RUS ASKERİ KARGO GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTABUL



Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Askeri geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Askeri kargo gemisinin Suriye'ye gideceği öğrenildi.



Rus Donanması Karadeniz filosuna ait olan 'Dvinica-50' adlı askeri kargo gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Askeri kargo gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka kısmında silahlı Rus askerlerinin nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güverte kısmındaki konteynerler dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi, Marmara Denizine açıldı. Geminin Suriye'ye gideceği öğrenildi.



ASKERİ GEMİNİN GEÇMİŞİ



1985 yılında Camialtı Tersanesinde 'Kemah' adı ile üretilen gemi daha sonra 'Alican Deval' adını aldı. Gemi Türk şirketi tarafından 2015 yılında Rus Donanmasına satıldı. Askeri kargo gemisi Suriye'ye askeri malzeme taşımacılığında kullanılıyor.



23.01.2019 - 17.56 Haber Kodu : 190123187



5- ZEYTİNBURNU'NDA DOĞALGAZ KUTUSUNDAN ÇIKAN DUMAN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda doğalgaz kutusundan koku ve duman çıktığını gören mahalle sakinleri önce komşularını uykudan uyandırdı daha sonra da durumu polis, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri duman ve kokunun doğalgaz kutusundan değil yer altındaki elektrik kablolarının yanması sonucu oluştuğunu belirledi.



Olay Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi'nde gece saat 03: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Bağ Yolu Sokak'ta oturan vatandaşlar yerdeki doğalgaz kutusundan koku ve duman çıktığını görünce önce kapı komşularını uyandırdı. Uykularından uyanan mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri bölgedeki doğalgaz akışını kapattı. Bu sırada itfaiye ekipleri de sokak girişlerine hatalı park edilen bir araç yüzünden olay yerine giremedi.



İTFAİYE YAYA OLARAK OLAY YERİNE GİTTİ



İtfaiye ekipleri olay yerine söndürme tüpleriyle yaya olarak gitmek zorunda kaldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, İGDAŞ ekipleri de olay yerindeki doğalgaz kutusunda inceleme yaptı. Mahalle sakinleri de olup biteni şaşkın gözlerle izledi. Ekiplerin incelemesi sonucu dumanın doğalgaz kutusundan değil yer altından geçen elektrik kablolarının yanması sonucu kaynaklandığını belirledi. Ardından olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri mahallenin elektriğini keserek çalışma başlattı. Mahalle sakinleri rahat bir nefes alarak yaşananlar sonrası evlerine girerken, ekiplerin çalışması sürüyor.



6- GAZİOSMANPAŞA'DA SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN







Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA



Gaziosmanpaşa'da Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 kişinin hafif yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.







Karayolları Mahallesi 584 sokakta saat 04.30 sıralarında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı 14 numaralı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevlerin içinde kalan 6 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.







ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.







2 KİŞİ YARALANDI



Olay sırasında 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







24.01.2019 - 05.46 Haber Kodu : 190124009



7- BAŞAKŞEHİR'DE İŞ YERİ YANGINI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Başakşehir, İkitelli Keresteciler Sitesi'nde bulunan mobilya üretim atölyesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan iş yerinden dumanların çıktığını gören güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



24.01.2019 - 01.07 Haber Kodu : 190124003



8- SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Bakırköy'de gece saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobil sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonrası yere düşüp yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.



Kaza Bakırköy'de gece saat 02: 45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası alınamayan bir otomobil, İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 8780 plakalı motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü düşerek yaralanırken, otomobil sürücüsü aracıyla hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



24.01.2019 - 07.27 Haber Kodu : 190124012

