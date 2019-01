Dha İstanbul Bülteni - 1

1- EYÜPSULTAN'DA CHP'LİLER ARASINDA KAVGA: 3 YARALI Cemil ÖZDEMİR-Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHACHP Eyüpsultan İlçe Binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.

CHP Eyüpsultan İlçe Binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan CHP İlçe Binası girişinde medyana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, CHP İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in grubu ile aday gösterilmeyen CHP'li aday adayı Emin Atmaca'nın taraftarları arasında, ilçe belediye başkan adaylığı nedeniyle kavga çıktı.



Kavgada, Sinan Akçiçek, ilçe yöneticisi Nuri Telek, belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.



CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, olayın ardından olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu,



"İlçe Başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darp edilmişler. Yaralanan yöneticilerimiz ve İlçe Başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde. Durumlarında hayati tehlike yok. Vücutlarının belli bölgelerinde yaralanmalar var. İki ilçe yöneticimiz ve İlçe Başkanımız yaralı." dedi.



Olaya ilişkin gözaltıların olduğu öğrenilirken olayda hafif yaralanan ve Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine tedavisi yapılan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in ifade için polis merkezine davet edildiği öğrenildi.







2- CHP EYÜPSULTAN İLÇE BAŞKANI AKÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek polis merkezinde ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.



Akçiçek, "İlçe başkanlığımızda, yönetim kurulumuzda veya örgütümüzde olan bir kavga değildir, bir saldırıdır. Saldırıyı yapan şahıs, partimizden aday adaylığı başvurusu yapmış adaylaşamadığı içinde bu çirkin olayı azmettirmiştir. Şahsımıza değil partimize yönelik bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli şikayetlerimizi karakolda verdik. Yaralanan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla ilgili darp raporlarını aldık. Artık olay adliyede devam edecektir" dedi.



3 - EKREM İMAMOĞLU, KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEK ÜYELERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ



İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm dernekleri üyeleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Gaziosmanpaşa'da seçim çalışmalarında bulundu. İmamoğlu akşam saatlerinde Sanko Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.



İmamoğlu, daha sonra ise Mevlana Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm derneklerini ziyaret etti. Burada dernek üyelerinin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaşadıkları sorunları dinledi.



"BÜYÜK MASALAR OLUŞTURARAK BİZ BU SORUNU ÇÖZERİZ"



CHP'li Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu anlamda büyük masalar oluşturarak biz bu sorunu çözeriz. Yani kimse şunu düşünmeyecek; 'Bana piyango çıktı, bir dairemin yerine 5 daire alacağım.' Böyle bir şey yok. Bu şehrin ona ne gücü var, ne de böyle bir beklenti olabilir. Bir dönem bunlar bile bekletildi, yani insanlara büyük işler vaat edildi, sonra hayal kırıklıkları yaşandı. Sonra adam bırakın vaatleri bir evini almanın peşine düştü. Bunlar yaşandı, biz bunları biliyoruz. Kimse kimseyi aldatmasın. Bu şehrin taşı toprağı altın ama taşı toprağı altın olması için bu şehrin güzel olması gerekiyor. Bu şehir çirkinleşirse inanın taşı toprağı altın falan olmaz. Şu anda çirkinlik oluşturuyoruz. Mevcut kentsel dönüşüm kavramları üzerinden bazen geri dönüşü mümkün olmayan çirkinlikler oluşturuyoruz" dedi.



"BU İŞİN SİYASETİ OLUR MU?"



İmamoğlu, "Kentsel dönüşüm veya bunun benzeri hayati malzeme taşıyan unsurların tamamı siyasete döküldü. Bu işin siyaseti olur mu? Belediye başkanı bütün siyasi partileri yanına alacak ve diyecek ki, 'bu iş hayat memat meselesi, a partisi, b partisi, c partisi sende bunun ortağı ol, hepimiz ortak olalım.' Netice de Ahmet Efendi'nin evinin tapusunu vereceğiz, bu hizmetin siyaseti olur mu, İnsanın dünyadaki mekanının tapusunu da vereceğiz, bu hizmetin siyaseti olur mu'ö diye konuştu.



İmamoğlu, "İki göz, iki oda bir salon evinin tapu sorunu olan insanların aileleriyle, komşularıyla arası bozuldu. Kentsel dönüşüm hikayesi ne yazık ki, şu anda kötü sonla devam ediyor. Biz bu işi çözeriz, diyalogla çözeriz, ortak akıl ve masa ile çözeriz. Bu işin en başında muhataplarını örgütlenmeleriyle beraber sürecin içine katarız" şeklinde konuştu.



4 - TUZLA'DAKİ ÖLEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ GEMİDEN ÇIKARILDI



Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA



Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri dün akşam saatlerinde tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Acı haberi alan yakınları geldikleri tersane önünde gözyaşı döktü.



5- (ÖZEL) METROBÜS DURAĞINDA TARAFTAR KAVGASI



-Söğütlüçeşme metrobüs durağında kadınların "Çocuk var, kadın var, yapmayın" çığlıklarına aldırmadan taraftarlar kavga ettiler.



Haber: Ahmet KONANÇ/ İSTANBUL DHA



Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Söğütlüçeşme metrobüs durağında her iki takım taraftarları birbirine girdi. Metrobüsün içine taşan kavga sırasında bazı kadın yolcuların korku içinde "Çocuk var, kadın var, yapmayın" diye feryat ettiği duyuldu.



Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası sarı-lacivertli tarafların büyük bir bölümü Söğütlüçeşme metrobüs durağına hareket etti. Durakta hazır bekletilen metrobüslerle taraftarlar taşınmaya başlandı. Maçtan yaklaşık 1.5 saat sonra saat 23: 20 sıralarında Yeni Malatyasporlu taraftarlar da metrobüs durağına geldi. Yaklaşık 500 kişilik grup, durağa yanaşan metrobüslere binmeye başladı.



Bu sırada durakta bekleyen bir grup Yeni Malatyasporlu taraftarlar tezahürat yapınca, dolmak üzere bekletilen bir metrobüsün içindeki Fenerbahçeli bir grup taraftar "Burası Kadıköy, bağırmayınö diyerek dışarıya doğru tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede tekmeli-yumruklu kavgaya döndü. Bazı taraftarların kemerlerini çıkararak metrobüse girmeye ve karşı gruba vurmaya çalıştığı, metrobüsün camlarına da vurulduğu görüldü. Metrobüsün açık kapısı önündeki kavga yaklaşık 4-5 dakika sürdü.



"AĞABEY ÇOCUKLAR VAR, KADIN VAR"



Araç içinde özellikle kadın yolcular paniğe kapıldı. Genç bir kadın yolcunun dehşete kapılarak "Ağabey çocuklar var, kadın varö diye bağırarak kavganın bitmesini istediği duyuldu. Her iki taraftar grubunun da içinde kavgayı ayırmaya çalışanlar oldu. Diğer yolcuların çağrısı üzerine metrobüs şöförü aracı hareket ettirip kapıyı kapatınca kavga sona erdi.



6- DOLMABAHÇE'DE VENEZUELA HALKINA DESTEK EYLEMİ



Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



İstanbul'daki Gençlik Örgütleri üyesi bir grup, Dolmabahçe'de Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi. Yapılan açıklamada "Venezuela halkı yalnız değildir. Yankee Go Home" denildi.



Gençlik Örgütleri üyesi grup, Dolmabahçe'de saat 19.00'da bir araya gelerek Venezuela'daki darbe girişimine karşı bir eylem düzenledi. 'ABD emperyalizmine karşı gençlik Venezuela halkının yanındayız' yazılı pankart açan grup üyeleri, 'Venezuela halkı yalnız değildir', 'Yankee Go Home' şeklinde sloganlar attı.



Grup adına yapılan basın açıklamasında 'Dünyanın en zengin petrol yataklarıyla, altın ve doğalgaz rezervleriyle emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin iştahını kabartan Venezuela'da, ABD emperyalizminin saldırıları yeni değildir. Yerkürenin dört bir yanında olduğu gibi, Venezuela'da da çeşitli provokasyonlar, suikastler, ambargolarla birlikte diğer bölge ülkelerindekine benzer biçimde karşı devrimci dalga yaratmak için kollarını sıvayan ABD emperyalizmi, emperyalist tekellerin sözcüsü Guaido ve işbirlikçişi ülkelerle birlikte yeni bir provokasyonu devreye koymuştur" denildi.



Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.



7- GAZİOSMANPAŞA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA



Gaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyenlere yapılan ve 1 kadının yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz perşembe günü sabaha karşı bir site önünde bekleyen 3 kişi hedef gözetilerek, hareket halindeki beyaz bir minibüsten silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bekleyenler arasında bulunan 1 kadın ağır yaralandı. Yaralanan kadın, yanındakiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, site önünde bekleyen 1'i kadın 3 kişiye hareket halindeki beyaz bir minibüsten silahla ateş edildiği görülüyor. Bekleyenlerden birinin belindeki silahı çıkardığı, durmayarak yoluna devam eden minibüse doğru ateş edip karşılık verdiği yansıyor. Saldırganların ateş etmesi sonucu kadının yaralanarak yere yığıldığı ve arkadaşlarının onu kucaklayarak götürdüğü görüntülerde görülüyor.



8- TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,



Edirnekapı, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bir araca arkadan çarptı ardından takla attı. Takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza, Edirnekapı, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. M. K. idaresindeki 34 ZPP 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, B. K. idaresindeki 34 DT 3493 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ZPP 98 plakalı otomobil takla attı.







Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada alkollü olduğu idda edilen 34 ZPP 98 plakalı otomobilin sürücüsü M. K, takla atan araçtan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.







