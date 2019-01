Dha İstanbul Bülteni - 1

1 - EYÜPSULTAN'DA YOLCU OTOBÜS KAZASI: 2 ÖLÜ, 21 YARALIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - İSTANBUL/DHAEyüpsultan ilçesinde Edirne'den Antalya'ya giden yolcu otobüsü sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasdal-Kemerburgaz yolu...

Eyüpsultan ilçesinde Edirne'den Antalya'ya giden yolcu otobüsü sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde devrildi. Kaza sonrası, otobüste bulunan yolculardan 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.



Kaza, Hasdal - Kemerburgaz yolu Kemerburgaz mevkiinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 AT 573 plakalı yolcu otobüsü akşam saat 18: 30'da Edirne'den Antalya'ya hareket etti. Yolcu otobüsü Bayrampaşa ve Alibeyköy'den aldığı yolcularla tekrar hareket etti. Otobüs, Hasdal-Kemerburgaz yolunda seyir halinde giderken Kemerburgaz ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir neden sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs devrildi.



OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ



Kaza sonrası, yolcular otobüste mahsur kaldı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste mahsur kalan ve yaralanan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca kaza sonrası 3'ü ağır 21 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.



OTOBÜS OLAY YERİNDEN KALDIRILDI



Kaza sonrası, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı vinç devrilen otobüsü kaldırmak için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu devrilen otobüs bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra yolcu otobüsü vinç yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



2- BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD TURAN KIŞLAKÇI İLE GÖRÜŞTÜ



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile bir araya geldi.



BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın bulunduğu heyet, Fatih'te bulunan Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. Heyet'in burada Dernek Başkanı Turan Kışlakçı görüştükleri öğrenildi. Görüşme ile ilgili yarın saat 11.00'de dernek önünde açıklama yapılacağı öğrenildi.



3- CHP İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER'DEN İMAMOĞLU'NA DESTEK ZİYARETİ



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ -Akın ÇELİKTAŞ, İSTANBUL



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Tunç Soyer, "Gönlüm, yüreğim, bütün heyecanım ve dualarım seninle. İnanıyorum ki İstanbul'u değiştireceksin. Hem de hakkettiği yere taşıyarak. Bu hissiyatı paylaşmak için geldim. Desteğimi, dualarımı ve inancımı bil istedim." dedi.



"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ZİYARETİ BENİ MUTLU ETTİ"



Esenyurt'taki seçim çalışmalarının ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçen Ekrem İmamoğlu, buradaki makamında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü. Ziyaretten dolayı Soyer'e teşekkür eden İmamoğlu, "Sevindirici olan Türkiye'nin her yerinden çok kıymetli tecrübelere sahip belediye başkan adaylarıyla birlikte yola çıkmış olmak. Kendi adaylığım kadar sevindiğim, arkadaşlarımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ziyareti beni mutlu etti. Umut ediyorum işbirliğimiz hem fikirsel anlamda, hem tecrübeleri birleştirme noktasında, hem iki kent için, hem de Türkiye'deki kentler için devam edecektir. Biz Türkiye'nin lokomotifi olma, bütün sorunların yereldeki çözümleri oluşturma konusunda büyük başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Sorunun çözümü yerelden başlayacaktır. Tunç Soyer ağabeyimin yolu açık olsun. Beraber büyük bir başarıya imza atacağız" ifadelerini kullandı.



"DESTEĞİMİ, DUALARIMI VE İNANCIMI BİL İSTEDİM"



Daha sonra konuşan Tunç Soyer de, "Gerçekten ismin açıklandığı günden beri içime su serpildi. Senin gibi iyi yetişmiş, siyaseti tertemiz yürüten ve başarı hikayesi olan birinin aday olması ümit verici. Gönlüm, yüreğim, bütün heyecanım ve dualarım seninle. İnanıyorum ki İstanbul'u değiştireceksin. Hem de hakkettiği yere taşıyarak. Bu hissiyatı paylaşmak için geldim. Desteğimi, dualarımı ve inancımı bil istedim. O yüzden yanındayım. Türkiye yerelden değişecek. Artık o çok net olarak orta. Yereldeki başarıyı bizler ortaya koymalıyız. En büyük sorumluluğumuz bu. İnsanlar umut bekliyor. Kapımızda ekonomik kriz var. Gerçekten büyük sıkıntıları var bu insanların. Onların hayatlarını iyileştirmek asli görevimiz. El ele vereceğiz ve Türkiye'yi hakkettiği yere taşıyacağız. Arkadaşlar bilmez belki, biz Ekrem başkan ile çok panellere katıldık, ortak konuşmacı olduk. Bu vesile ile onu derinliğini entelektüel birikimini yakından tanıma fırsatı bulduk. Sadece sokakta iş yapan biri değil, aynı zamanda yaptığı işin arkasında olan biri. Yaptığı her şeyin teorik birikimi var. Onu görmek de çok umut verici. Yaptığınız işlerin fikri bir karşılığı yoksa o dökülebiliyor. Ama senin öyle değil. Söylediğin her şeyin karşılığını sokağa aktarıyorsun. Velhasıl iyi ki Ekrem başkan aday gösterildi. İstanbul için çok umut verici bir adım bu. O da bunu tam kalbimle inanıyorum ki tamamına erdirecek. Böylece İstanbul bambaşka bir güzelliğe kavuşacak." Şeklinde konuştu.



4- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY: 2023 HEDEFİMİZ 70 MİLYON TURİST



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 30. Yıl buluşması ve ödül töreni Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda iş adamı katıldı.



"TURİZM DEYİNCE AKLA İNSAN GELİR"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikli amacımız hızlı olmak ve daha büyük hedeflere koşmak. Göreve geldikten sonra özellikle vurguladığım bir şey var turizm gelirlerini yükseltmek. Eğer bunu sürdürebilir şekilde devam ettirebiliyorsanız, değerlidir. Turizm deyince akla insan geliyor. Gelirlerimizi arttırdıkça elde ettiğimiz gelirlerin çok büyük bir kısmını insan kaynağına yatırım için harcamamız gerekiyor. Gelir arttırmamızın en önemli etkenlerinden birisi tesislerimizde iyileştirmeler yapmaya devam etmemiz ki, gelir artışlarımız devam etsin." dedi.



"HEDEFİMİZ 70 MİLYON TURİST"



Bakan Ersoy, "Bu sene 45 milyon turist ağırlayacağız inşallah. Önümüzdeki ayda rakamlar açıklanacak. Bunun yaklaşık 5 buçuk 6 milyonu yurt dışında yaşayan Türkler, gerisi yabancı turistler. 2023 hedefini de revize ettik. Artık 50 milyon değil 70 milyon hedefliyoruz. 70 Milyon rakamında ben bir sıkıntı görmüyorum. Önemli olan gelirlerimizi hızlı bir şekilde aynı doğrultuda arttırmamız. Burada 70 milyar dolar bir hedef koyuyoruz. Turizm gelirleri yüksek olan ülkelere baktığımızda kişi başı gelirleri yüksek ülkeler olduklarını görüyoruz. Bu ülkeler; Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Singapur ve Dubai. Bunların bir ortak özelliği var turizmi geliştirmişler. Hızla hem turist sayılarını hem de turizm gelirlerini yükseltmişler. Bir şeyleri kalıcı yapmak istiyorsak bizim de bu fonu çok kısa bir sürede hayata geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yasal çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Son kez Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinden bir görüş aldıktan sonra eksik kalan yönümüzü tamamlayarak Turizmde istediğimiz yere geleceğiz." Şeklinde konuştu.



"VALİLİKTE TURİZM ŞUBE HAZIR"



Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Turizm polisi ile ilgili sayıyı 250'e çıkaracağız. Tarihi yarımadada yani valiliğin içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü mekanını bugün ayarladım. Tahsis ettik. Yarın Şube Müdürümüz göreve başlayacak. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı değil bütün alışveriş merkezlerimizde bize emanet olan ve ne kadar kalırsa kalsın turistin kendisini ülkesinden daha güvenli bir şekilde, İstanbul'dan hoşnut bir şekilde ayrılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Gecede Yol gösterenler, Zamana Meydan Okuyanlar, Sınırları Aşanlar, İz Bırakanlar ve Altın Adımlar olmak üzere 5 farklı kategoride 81 kişiye ödül verildi. Ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.



5- MAÇKA PARKI'NDA AĞAÇLIK ALANDAKİ KULÜBE YANDI



Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda, sokakta kalan bir kişi tarafından ağaçlık alanda yapılan kulübede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kulübede kalan Burak B., yangını tartıştığı kişilerin çıkardığını iddia etti.



Olay, Şişli Evlendirme Dairesinin ön tarafında bulunan ağaçlık alanda saat 19.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yaşayan Burak B.'nin ağaçlık alan içerisinde yaptığı derme-çatma kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ağaçlık alana da sıçradı.



Bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonunda, kulübe ve içindeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale gelirken ağaçlar da zarar gördü.



Kulübede kalan Burak B., dün gece tartıştığı kişilerin yangını çıkardığını iddia ederek "Dün akşam burada bonzaicilerle kapıştım. Dayak attım onlara. Bugün akşamleyin ben yemek yemeğe gittim. Geldim baktım yerim yanıyor. Benim yerimi o bonzaicilerden başka kimse yakmaz" dedi.



BESLEDİĞİ KÖPEKLER PEŞİNDEN AYRILMADI



Burak B., olay yerine gelen polislerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, beslediği köpekler de eşlik etti. Polis aracına kadar giden köpekler, aracın etrafında bir süre bekledi.



6- TAKSİM CAMİİ MİNARESİ KÜLAH BÖLÜMÜ YERLEŞTİRİLDİ



Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA



Taksim Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.



Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar DHA kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.



