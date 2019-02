Dha İstanbul Bülteni-1

1- OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABağcılar TEM Otoyolu'nda bir otomobil önünde seyreden otomobile arkadan çarparak takla atmasına neden oldu.

Bağcılar TEM Otoyolu'nda bir otomobil önünde seyreden otomobile arkadan çarparak takla atmasına neden oldu. Kazada takla atan araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



Kaza TEM Otoyolu, Edirne istikametinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 TY 256 plakalı otomobil, asker uğurlamasından döndüğü sırada Bağcılar ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 34 SP 0670 plakalı araca arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Diğer araç sürücüsü de otomobilini yolun kenarında durdurup yardıma koştu. Yoldan geçen sürücüler bir yandan takla atan araçta bulunan ailenin yardımına koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlar takla atan otomobildeki aileyi araçtan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sonrası korkan küçük çocukları sağlık görevlileri sakinleştirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2'si çocuk toplamda 5 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Kaza sırasında uzun araç kuyruklarının oluştu. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından polis ekipleri kapatılan yolu tekrar araç geçişine açtı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



2- EVİNDE RAHATSIZLANIP DÜŞEN YAŞLI KADIN 24 SAAT SONRA KURTARILDI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Fatih'te 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan yaşlı bir kadın, dün akşam saatlerinde muttfakta yemek yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak düştü. 24 saat sonra kardeşini arayıp yardım isteyen kadını,itfaiye ekipleri pencereden eve girerek kurtardı.



Millet Caddesi'nde 6 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan 80 yaşındaki Sebahat Uludağ, Cuma akşamı mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak düştü. Sağlık sorunları olduğu öğrenilen kadın, mutfakta yaklaşık 24 saat boyunca mahsur kaldı. Cumartesi akşam saatlerinde kendisini arayan kardeşi Mehmet Arık'a yaşadığı olayı anlattı. Durumu öğrenen Arık, ablasının yaşadığı eve gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre uğraşan Arık, kapıyı açamayınca durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle yaşlı kadının bulunduğu daireye ulaşarak levye ile açıkları pencereden içeri girdi. İtfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerine kapıyı açtı. Sağlık görevlileri Uludağ'a ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Uludağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, DENKTAŞ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI TELEFONU



İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.



4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI İLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ



Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı Tarabya Köşkü'ne gelişlerinde karşıladı. Erdoğan ve 2. Abdullah'ın bir araya geldiği yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.



5- JTI'NİN TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ KARİM RAYDAN HAYATINI KAYBETTİ



İstanbul DHA



Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan(51), Eyüp'te yaşadığı otelin havuzunda hayatını kaybetti. Polis kaydına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda, Raydan'ın boğulduğu mu yoksa farklı bir nedenden mi öldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsiden sonra netlik kazanacak.



Olay edinilen bilgiye göre şöyle gelişti: Sabah saat 09.00 sıralarında SPA'ya giren Raydan ardından kapalı yüzme havuzuna girdi. Yüzdüğü sırada Raydan'ın başı öne eğildi ve suya batmaya başladı. Havuzda yüzen S.Ö, Raydan'ın hareketsiz şekilde suda battığını farkederek yüzme havuzu görevlisi E.K'ya seslendi. E.K,'nin Raydan'ı havuzun kenarına çıkarmasının ardından doktor Ş.N'ye haber verildi. Doktorun, ambulans gelene kadar müdahale ettiği Raydan kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Raydan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Raydan'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi. Lübnan asıllı İngiltere vatandaşı Raydan, 2015 yılında JTI'nın Türkiye Genel Müdürü olmuştu.



6- SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI, SÜRÜCÜ VE MUAVİNLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,DHA



Bayrampaşa'da yolcularını otogara bıraktıktan sonra İkitelli'ye hareket eden otobüste yangın çıktı. Otobüste bulunan şoför ve 3 muavin kendilerini camdan dışarı attı. Otobüste çıkan yangında büyük çapta hasara neden oldu.



Olay TEM Bağlantı Yolunda dün akşam saat 20: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hidayet Şen, kullandığı 34 BM 9357 plakalı otobüsle Mersin'den aldığı yolcuları 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda indirdi. Şen daha sonra aracın bakımı için İkitelli'de bulunan servise doğru hareket etti. Seyir halinde giden otobüs Bayrampaşa mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen otobüsü durdurarak yanında bulunan 3 çalışan ile kendini sürücü camından dışarı attı. Otobüsten inen Şen durumu itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye otobüste çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüste büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de sürücüden olayla ilgili bilgi aldı. Kısmen yanan otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri de yolu tamamen araç geçişine açtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



7- EKREM İMAMOĞLU: BEN SİZİ ŞEHRİN SORUNLARIYLA YÜZLEŞTİRİYORUM



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy Karlıbayır Cemevi ve çeşitli STK'lara ziyarette bulundu. İmamoğlu'na İyi Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Muharrem Yaman da eşlik etti.



Karlıbayır Cemevi'nde konuşan İmamoğlu, "Cemevi bizim alevi vatandaşlarımızın ibadet yeri. Bizim için kutsal bir yer. Cemevlerinin ihtiyaçları giderilecek, en iyi şekilde bakılacak, koşulları düzenlenecek. Bu şehrin alevi vatandaşları kendi ibadethanelerinin sanki kenarda kıyıda kalmış gibi hissetmeyecek.Tertemiz olacak bu bizim vazifemizdir" dedi.



"ANNELER BEBEĞİ İLE BİRLİKTE 4 YAŞINA KADAR İSTANBUL'U İSTEDİĞİ GİBİ GEZEBİLECEK"



Cemevi ziyaretinden sonra Arnavutköy Erzurum Horosanlılar Derneği'ne ziyarette bulunan ve burada seçim kampayalarından bahseden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbulda 1 milyon 200 bin çocuğumuz var. 0-4 yaş arası. Bir anne çocuğu doğduğu andan beri çocuğuna nasıl bakacak, kreşe gitmeli mi?, Okul öncesi eğitim alabilir mi?, Bunu dert eden bir belediye olacağız biz. Bir duyurumuz oldu ve bunu özellikle annelerin çok beğendiğini görüyorum. Her doğum yapan anneye bir kart vereceğiz. Bebeği ile birlikte 4 yaşına kadar İstanbulu istediği gibi gezebilecek" diye belirtti.



"BU ŞEHİR,AVRUPADA UYUŞTURUCUDAN EN FAZLA ÖLEN SAYISINA SAHİP"



Arnavutköy ziyaretleri kapsamında Trabzonlular Derneği'nde İmamoğlu, "En güzel teması genç kardeşim yaptı. Bu şehir Avrupada uyuşturucudan en fazla ölen sayısına sahip. Ölümlerin bir çoğu da nedeni belli değil çünkü bonzaiden ölen çocukların neden öldüğü tespit edilemiyor. Bu şehirde 18-25 yaş arası 350 bin genç var.Okumuyor, mesleği yok, işi yok" dedi.



"BEN SİZİ ŞEHRİN SORUNLARIYLA YÜZLEŞTİRİYORUM"



25 gün önce manifesto açıkladığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Katılımcılık dedim, şeffaflık dedim, demokrasi dedim, beraber yöneteceğiz dedim, trafiği çözeceğiz dedim, yeşil bir şehir dedim, akıllı ve yaratıcı adil bir kent dedim. Aynı şeyleri 3 gün önce bir siyasi partinin başkanı manifesto olarak anlattı. Ben muhalefetim ben anlatırım da bu hale getirmenin karşısında bunu söylemen hiç inandırıcı olmaz. Ben zaten bunları savunuyor kendi ilçemde de bunları yapıyorum. Bu kavramları ben söylersem bakın bize bunları yaşattınız biz size bunları vaat ediyoruz. Ama ben bunu size yaşattım eyvallah vazgeçtim bunları yapacağım derse anlarım. Ama sanki hiç yapmamış gibi başka birisi yapmış gibi anlatırsa birisi ona inanmam. Ben sizi şehrin sorunlarıyla yüzleştiriyorum" şeklinde konuştu.



8- EKREM İMAMOĞLU'NDAN ARNAVUTKÖY ZİYARETİ



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İstanbul



Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Muharrem Yaman ve beraberindeki partililer Arnavutköy de Hadımköy Mahallesi semt pazarını ve çevredeki esnafı ziyaret etti.



İmamoğlu pazar ziyareti öncesi bir vatandaşa seyyar satıcıdan balık aldı, bir süre sohbet etti. İmamoğlu buradan semt pazarına geçti. Hadımköy Mahallesi semt pazarında bulunanlar İmamoğlu'na büyük ilgi gösterdi.



"HANGİ ÇOCUĞA SORSAN BİRİNCİ ŞEY YEŞİL ALAN,PARK İSTİYOR"



Pazarın girişinde "Bizim için ne yapacaksınız?" diye soru soran çocuğa Ekrem İmamoğlu, "Bütün çocukların iyi eğitim almasını sağlayacağız. 12 yaşına kadar İstanbul'da ücretsiz seyahat etmelerini sağlayacağız. Sizlere spor sahaları sağlayacağız. Her ilçemize kütüphaneler yapacağız" dedi.



Basın mensuplarının "Sen ne istiyorsun" sorusuna ise çocuk "Park" cevabını verdi. İmamoğlu, "Hangi çocuğa sorsan birinci şey yeşil alan, park istiyor" şeklinde konuştu.



İMAMOĞLU'NDAN HEDİYE ATKI



Ekrem İmamoğlu'ndan genç bir çocuk atkısını istedi. İmamoğlu isteği kırmadı ve atkısını çıkartarak genç çocuğa kendi elleriyle atkısını bağladı. İmamoğlu, Hadımköy semt pazarı ziyaretinden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin "Parti meclisinde İstanbul'un bazı adayları hala belli değil, geç mi kalındı sorusu var. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Beş ilçe kalmıştı. Bugünkü parti meclisinde tahmin ediyorum hepsi çıkacak. Dört yerel seçimi ele alırsak aslında en erken adaylaşma döneminin yaşandığını dönem bu dönem" diye yanıt verdi.



BİRİNCİ SIRA HER İLÇENİN KENDİ İLÇESİNE AİT ADAYLAR BÜYÜK ORANDA ÇIKTI



"Listelerden memnun musunuz?" sorusuna ise İmamoğlu, "Benim şahsi bakışımdan öte tümüyle yorumlamak lazım. Birinci sıra her ilçenin kendi ilçesine ait adaylar, büyük oranda çıktı. Bu değerli bir şey. O ilçenin bildiği, tanıdığı adaylar adaylaştı. Büyük oranda memnuniyet olacağını düşünüyorum. Tabi ki küskün olanlar olacaktır, kırgın olanlar olacaktır hepsini tamir etmek sorumluluğumuzdadır. İstanbul'da garanti kavramını çok yukarlara taşıdık .Dört beş ilçe konuşulur ama ben bu seçimde yirmi beş ilçeye yakın ilçede ciddi bir karşılığımız olduğunu görüyorum. Yirmi beş ilçenin iddiamız içerisinde olduğunu şimdiden hissediyorum" şeklinde yanıt verdi.



