Dha İstanbul Bülteni - 1

1 - YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS İSTANBUL'DA Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi.

1 - YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS İSTANBUL'DA



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras'ın konvoyu Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı Beşiktaş'taki otele geldi.



HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NU ZİYARET EDECEK



Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras bugün de, İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret edecek.



Görüntü dökümü:



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-Çipras'ın konvoyunun otele girişi



-Detaylar



06.02.2019 - 01.45 Haber Kodu : 190206006



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2- EKREM İMAMOĞLU: SARAÇHANE'DEKİ BİNAYI KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ



Ekrem İmamoğlu,



"Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağız, gençlik merkezi. Bir kapıdan girip öteki kapıdan çıkacaksınız. O bina sizin olacak. O bina belediye başkanlık binası olmayacak"



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdürdü.



CHP Bayrampaşa Belediyesi Başkan adayı Remzi Albayrak ile birlikte İsmetpaşa Mahallesi'ndeki esnaf ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu ziyaret ettiği esnafla sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.



"BİZ SİZİ YÖNETMEYE GELMİYORUZ SİZİNLE BERABER KARAR ALMAYA GELİYORUZ."



Mahalledeki ziyaretleri sırasında açıklama yapan İmamoğlu, "Yaşamınızın en değerli unsuru olan meskeninize dönük kararları veren bir idare var. Diyor ki, 'ben sizin bu alanınızı kapattım bir bina yaptım ister 60 metre, ister 80 metre hadi güle güle'. Bunu söylediler size. Bizde size şunu diyeceğiz, 'durun kardeşim, böyle olmaz'. Biz sizinle oturup konuşacağız. Hiç sizinle konuşmadılar. Tapudaki ipoteklerden bile aylar sonra haberdar oldunuz. Süreç içerisinde vatandaş yok. Vatandaşı muhatap alan bir yönetim yok. Biz sizi yönetmeye gelmiyoruz, sizinle beraber karar almaya geliyoruz" dedi.



"BEN VAR OLAN SPOR KULÜPLERİNE HİZMET EDECEĞİM"



Tatlı satan dükkana giren Ekrem İmamoğlu burada dükkan sahibinin ikramı üzerine tulumba tatlısının tadına baktı. Ziyaretleri kapsamında girdiği Tuna Spor Lokali'nde de konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bir spor kulübü kurup bu benim kulübüm demeyeceğim. Ben var olan spor kulüplerine hizmet edeceğim. Benim kulübüm İstanbul da var zaten. İstanbul da yüzlerce, binlerce amatör kulüp var zaten, hepsi benim kulübüm. İstanbul'un markaları var, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi… Bir sermayenin birilerine aktarıldığı sistemi asla onaylamıyorum. Benim için önemli olan Bayrampaşa'dan pırıl pırıl bir çocuğunun veya kızımızın futbolcu, voleybolcu ya da basketbolcu olmasıdır" diye konuştu.



"İBB BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI SİZİN OLACAK"



Ekrem İmamoğlu daha sonra Bayrampaşa'da bulunan özel bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi. İmamoğlu buradaki konuşmasında Saraçhanede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasını kütüphaneye ve gençlik merkezine dönüştürüleceğini belirten İmamoğlu, "Hangi partinin ilçe belediye başkanı olursa olsun başımın üstünde yeri olacak. Yüzbinlerce oy alan ilçe başkanı, kendi partilerinden dahi olsa görüşmüyorlar. Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağız, gençlik merkezi. Bir kapıdan girip öteki kapıdan çıkacaksınız. O bina sizin olacak. O bina belediye başkanlık binası olmayacak. O nedir ya hapishane gibi. Dünyanın en güzel binası hapishane gibi. Bunları yıkacağız" İfadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



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-İsmetpaşa mahallesi esnafını gezerken



-İmamoğlu'nun dernek önündeki açıklaması



-İmamoğlu'na tatlı ikramı



-Tuna spor lokalindeki açıklama



-STK temsilcileri ile olan görüşmesinden detaylar







05.02.2019 - 22.15 Haber Kodu : 190205259



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(GENİŞ HABER)



3- BAKIRKÖY SAHİLYOLU'NDA 'YARIŞ' KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI







Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL



Bakırköy Sahilyolu'nda makas atarak yarıştığı ileri sürülen otomobiller nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Sürücü ile yanında bulunan bir arkadaşının polis merkezindeki sorgusu sürüyor.



Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bakırköy Sahilyolu'nun Ataköy Marina mevkii, Sirkeci istikameti, Ataköy Marina mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sirkeci istikametinde yarıştığı belirtilen iki otomobil kazaya neden oldu. Feci kazada önce bariyerlere, ardından da bir taksiye çarpan otomobildeki dört kişiden ikisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan bir diğer kız öğrenci L.H.C. (17) yaralı olarak Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Lise öğrencisi kızların Bakırköy'de bulunan Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördükleri öğrenildi. Kaza nedeniyle Sahilyolu'nun Sirkeci istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.







SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINDAN 'OTOSTOP' İDDİASI



Sahilyolu'nda 'yarış' yaptığı ve 'makas' atarak seyrettiği ifade edilen otomobil sürücüsü ile beraberindeki bir arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Sürücü ve beraberindeki bir kişi, daha sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İki gencin ifadelerine ait detaylar da ortaya çıktı. Gençlerin, otomobildeki kızları tanımadıklarını ileri sürdükleri ifadelerinde, "Otostop çektiler. Öğrenci oldukları için aldık. Tanımıyoruz" dedikleri öğrenildi. Sürücü ve otomobildeki diğer kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



-Ölen genç kızın fotoğrafları



05.02.2019 - 19.01 Haber Kodu : 190205250



05.02.2019 - 18.30 Haber Kodu : 190205244



05.02.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190205234



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4- ÖLÜMDEN DÖNEN AREF, BU KEZ HAYAT KURTARDI







Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA



Kobra yılanının ısırması nedeniyle 6 ay önce ölümden dönen illüzyonist Aref Ghafour, Ataşehir'de intihar etmek isteyen 3 çocuk babası Mümin Y.'yi ikna ederek hayatını kurtardı. Katıldığı televizyon programında yaptığı illüzyon gösterisiyle bir anda tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Aref Ghafour, 6 ay önce yılan sokması nedeniyle ölümden dönmüştü. Dün akşam saat 20: 15 sıralarında iş yerinden çıkan Ghafour, Ataşehir'de bir köprüye çıkarak, intihar etmek isteyen 3 çocuk babasını Mümin Y.'yi 45 dakika süren çabanın ardından intihar etmemesi için ikna etti.







"KONUŞUP İKNA EDEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"



Akşam saatlerinde yaşanan olayın detaylarını anlatan, ünlü illüzyonist Aref Ghafour, "Ofisteydim arkadaşlarla beraber bir toplantı vardı. Oradan çıkıp, yemek için buraya gelecektim. Ataşehir Metroya gelince bir baktım, polisler oradaki tüneli kapatmışlar. Oradan geçecektim bende. Bir sürü polis var itfaiye var. Merak ettim ne oluyor diye sağa çektim. Sonra bir baktım biri intihar ediyor. Konuşup ikna edebileceğimi düşündüm hayatını kaybetmemesi için" dedi.







"YANINA YAKLAŞTIĞIMDA BENİ TANIDI"



Polislerin kendisini tanımasının ardından, Mümin Y.'nin yanına yaklaştığını söyleyen Aref, "Polislere dedim siz gelmeyin. Çünkü yaklaşılınca kendisini atmaya çalışıyordu. Yere oturdum. Adam rahat konuşsun diye. Zaten elinde içki vardı bıçak vardı. Kendimi atacağım diyordu. Yaklaştığımda, 'Sen Aref değil misin?, Ben senin hayranınım' dedi. Dedim, sıkıntın ne? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Oturdum, yaklaşık 45 dakika konuştum. İşte hayatını anlattı. Dolandırılmış birileri tarafından. 200 bin lira civarında parası gitmiş. O yüzden hayatı sıkıntıya girmiş. Ailesine bakamıyor. O yüzden eşi ondan ayrılmış" diye konuştu.







"ONA YARDIMCI OLACAĞIM"



Aref, "Konuştum. Ona yardımcı olacağımı, iş ayarlayacağımı söyledim. Bir kaç ay önce hayatımı kaybetme tehlikesi atlattığımı, bende son anda kurtardığımı anlattım. Dedim 'Değmez yani, basit şeyler için, para her zaman kazanılır. İnsan hayatında inişler çıkışlar var. Bunlar atlatılabilecek şeyler. Seni bekleyen üç çocuğun var. Böyle bir şey yapma' Konuştuk işte, dedi bana yardım edeceğine kesin söz veriyorsan tamam" şeklinde konuştu.



"GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEYEN EŞİNİ DE İKNA ETTİK"



İntihar etmek isteyen Mümin Y.'nin, eşini de ikna edeceğini söylediğini belirten Aref, "Eşim benimle görüşmüyor' dedi. Dedim 'Eşini de seninle görüştüreceğiz ama burada olmaz. Ataşehir Asayiş Büro'ya gideceğiz. Burada yolu kapatıyoruz. Başka ambulans geçer o geçer, o geçer. Başkalarına da zarar veriyorsun aynı anda' Sonra ikna ettik. Yavaş yavaş bıçağı aldık elinden. Sonra karakola gittik" diyerek, yaşanları anlattı.







Görüntü dökümü:



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-Ghafour ile röportaj



-Vatandaş kamerasından görüntüler



-Aref'in Mümin Y.'yi ikna etmek için yere oturmuş hali



-Ekip otosunun içinden görüntüler



-Genel ve detay görüntüler



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5- YAVRU KÖPEK 'DUMAN' HACZEDİLDİ; AVUKATI İTİRAZ ETTİ...



Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA



Bağcılar'da bir iş adamının 100 bin liralık borcu yüzünden, iş yerinde bulunan 4 aylık 'Duman' isimli yavru köpek haczedildi. İş adamının avukatı Cihan Cem Sakarya, haciz işleminin Hayvan Hakları Kanuna aykırı olduğunu belirterek, köpeğin haczedilmesi kararına itiraz ettiklerini, itirazın da 15 gün içinde sonuçlanacağını söyledi.



"VİCDANSIZLIK BUNU NASIL YAPARSINIZ' DEDİK"



Avukat Sakarya müvekkilinin yeğenin borcu yüzünden memurların hacze geldiğini söyleyerek, "Orada bütün mallar tek tek yazdılar. Daha sonra alacaklı vekili, 'Biz bu malları sattığımızda borcu karşılamaz. 100 bin TL'lik bir borç. Daha sonra biz bu köpeği de haczedelim' dedi. Biz de 'Bu köpeği nasıl haczedersiniz' dedik. Bu köpeği haczedip ne yapacaksınız. Zaten Hayvan Hakları Kanunu'na göre yasal değil, kanuna aykırı işlem yapıyorsunuz' dedik. Alacaklı vekili de 'Biz bu köpeği satarız 5-6 bin lira eder. 5-6 bin lira karşılığında da biz bunu borçtan düşeriz' dedi. Borcumuza sayarız' dedi. Biz de 'bu vicdansızlık bunu nasıl yaparsınız' dedik. Bu haciz işlemi gerçekleşti" dedi.



"HALA İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞUNU İDDİA EDİYORLAR"



"Köpeği götürmek istediler. Bu istihkak haczi olduğu için zaten bu mümkün değil. Köpek benim müvekkilime bırakıldı" diyen Avukat Sakarya, alacaklı vekili, icra memuru ve icra müdürünün hala işlemin hukuka uygun olduğunu iddia ettiğini söyledi. Sakarya, amacın 5-6 bin liraya köpeği satmak olmadığını söyleyen Avukat Sakarya, "Evcil hayvan sahiplerinin canı olduğu için, kendi çocuklarından ayırt etmedikleri için biz bunu almakla, satmakla bir başkasına vermekle tehdit edersek bu borcu öder gayesiyle bir tehdit amacı olarak kullanıyorlar. Bütün olay bu" diye konuştu.



"KÖPEK BİZDE VERMEYECEĞİZ. KARARLIYIZ"



Hayvan Hakları Kanunu'na göre evcil hayvanlar hiçbir şekilde haczedilemediğini belirttiğini anlatan Sakarya, "Buna rağmen bu haciz yapıldı. Bunun hukuka uygun olduğunu söylediler. Biz Çağlayan'da (adliye) bunu kendilerine söyledik. Madem bunun hukuka uygun olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce böyle bir işlem yaptınız mı? Varsa gösterin. 'Biz de hukuku öğrenmiş olalım' dedik. Öyle bir şey gösteremediler. 'Bizim daha önce başımıza gelmedi, ilk defa başımıza geldi' diyorlar. Bu şekilde devam ediyor şimdi süreç. Biz itirazlarımızı yaptık, onlar da yaptılar. Onlar haczi devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunu tehdit unsuru olarak açık arttırmadan sattırmaya çalışıyorlar. Sattırmamaya çalışıyoruz. Bizim müvekkilimiz de bu konu da çok hassas. Eğer ki böyle bir durum gerçekleşirse biz şimdi baroya şikayetimizi yapıyoruz. İcra mahkemesine davamızı açıyoruz. Zaten hukuki olarak her şeyi yapıyoruz burada. Müvekkilime 'Bu kadar tedirgin olma' dedik. Çünkü köpeğimiz hacizli olduğu için yediemin olarak müvekkilimin işyerinde durması gerekiyor. Biz dedik ki, 'bunu alalım' Cuma gününden ofisimize getirdik. Cuma gününden beri ofisimizde herhangi aksi bir durum olursa büyük ihtimalle burada kalacak vermeyeceğiz" diye konuştu. Avukat Sakarya, İcra Mahkemesi'ne yaptıkları itirazlarının 15 gün içinde sonuçlanacağını da söyleyerek, "Köpek bizde vermiyoruz. Kararlıyız" dedi.



"KÖPEK MÜVEKKİLİMİN DE DEĞİL"



Köpeğin hacze gelinen müvekkilinin de olmadığını söyleyen Avukat Sakarya, "Müvekkilimin yeğeni Bursa'da akrabalarına gitmiş. 2-3 günlüğüne normal şartlarda orada duruyor. Biz icra memuruna köpeğin karnesini gösterdik. Çok alakasız isimler yazıyor sahibi olarak hiçbir şekilde borçlu ya da istihkak haczine gelinen kişinin adı da yazmıyor. Ona rağmen köpek haczediliyor" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



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-Avukat Sakarya'nın konuşması



-Yavru Köpek "Duman'dan görüntü



-Genel ve detaylar



05.02.2019 - 17.52 Haber Kodu : 190205228

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