Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni- 1

Dha İstanbul Bülteni- 1

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin açılışını gerçekleştirdi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı millet kıraathaneleri ile de Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor" dedi.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin açılışına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu katıldı. Türkiye'de ilk kez Atatürk Kitaplığı'nda başlatılan 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane' projesinin ikinci etabı olan Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin açılışına öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Açılışta öğrencilerle tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve İBB Başkanı Uysal daha sonra proje ile ilgili konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ 2019'UN İKİNCİ YARISINDA AÇILACAK"

İBB'nin sunmuş olduğu 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin son derece önemli bir hizmet olduğunu belirten Kalın, "Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. İslam medeniyeti vahiy ile başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesiyle de kitap medeniyetinin temelleri atılmıştır. Bizim kültürümüz okuma üzerine kurulmuştur. Bu çağda bizim kitaplardan uzak bir hayat sürmemiz düşünülemez. Hem geçmişi anlamak hem de bugünümüzü ve yarınımızı inşa etmek bu mekanlar son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı miller kıraathaneleri ile de Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Son yıllardaki okuma oranlarına baktığımızda da basılan ve okunan kitap sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Ankara'da da bir Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşa ediliyor. Bu yılın ikinci yarısında hizmete açılacak" dedi.

ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA İKRAMI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Ümraniye'deki Süheyl Ünver Kütüphanesi'nin de 24 saat İstanbullulara hizmet vereceğini kaydeden Uysal, ilerleyen günlerde Başakşehir Rasim Özdenören Halk ve Çocuk Kütüphanesi ile Fatih Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nin de 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi.

Barbar Modern Medeni adlı kitabını imzalayarak öğrencilere dağıtan Kalın, daha sonra Uysal ile birlikte kütüphaneye gelen öğrencilere sıcak çorba ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İbrahim kalın röportaj

Mevlüt uysal röportaj

Kütüphane detay

Öğrenciler detay

İbrahim Kalın kitap imza detay

Çorba ikram detay

17.02.2019 -03.23- Haber Kodu : 190217007

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3- MODACI ZEYNEP KARTAL'IN SURİYELİ SIĞINMACI KADINLARLA HAZIRLADIĞI TASARIMLAR LONDRA MODA HAFTASI'NDA

Gülseli KENARLI-İstanbul DHA

Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, bu akşam Londra saati ile 20.00'de Londra Presentation Studio'da tanıtılacak.   Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı. Eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.  

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16.02.2019 - 22.36-Haber Kodu : 190216231 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:50 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Kalın, Güncel
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