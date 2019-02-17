Dha İstanbul Bülteni- 1

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından hizmete sunulan 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı millet kıraathaneleri ile de Türkiye
'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor" dedi. İBB
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı Kartal
Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin açılışına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İBB Başkanı Mevlüt Uysal
, AK Parti
Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek
ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu
katıldı. Türkiye'de ilk kez Atatürk
Kitaplığı'nda başlatılan 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane' projesinin ikinci etabı olan Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin açılışına öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Açılışta öğrencilerle tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve İBB Başkanı Uysal daha sonra proje ile ilgili konuştu.
"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ 2019'UN İKİNCİ YARISINDA AÇILACAK"
İBB'nin sunmuş olduğu 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin son derece önemli bir hizmet olduğunu belirten Kalın, "Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. İslam medeniyeti vahiy ile başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesiyle de kitap medeniyetinin temelleri atılmıştır. Bizim kültürümüz okuma üzerine kurulmuştur. Bu çağda bizim kitaplardan uzak bir hayat sürmemiz düşünülemez. Hem geçmişi anlamak hem de bugünümüzü ve yarınımızı inşa etmek bu mekanlar son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı miller kıraathaneleri ile de Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Son yıllardaki okuma oranlarına baktığımızda da basılan ve okunan kitap sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Ankara
'da da bir Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşa ediliyor. Bu yılın ikinci yarısında hizmete açılacak" dedi.
ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA İKRAMI
İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Ümraniye
'deki Süheyl Ünver
Kütüphanesi'nin de 24 saat İstanbullulara hizmet vereceğini kaydeden Uysal, ilerleyen günlerde Başakşehir Rasim Özdenören
Halk ve Çocuk Kütüphanesi ile Fatih Ahmet Kabaklı
Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nin de 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi.
Barbar Modern Medeni adlı kitabını imzalayarak öğrencilere dağıtan Kalın, daha sonra Uysal ile birlikte kütüphaneye gelen öğrencilere sıcak çorba ikram etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İbrahim kalın röportaj
Mevlüt uysal röportaj
Kütüphane detay
Öğrenciler detay
İbrahim Kalın kitap imza detay
Çorba ikram detay
17.02.2019 -03.23- Haber Kodu : 190217007
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3- MODACI ZEYNEP KARTAL'IN SURİYELİ SIĞINMACI KADINLARLA HAZIRLADIĞI TASARIMLAR LONDRA MODA HAFTASI'NDA
Gülseli KENARLI-İstanbul DHA
Modacı Zeynep Kartal
'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra
Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, bu akşam Londra saati ile 20.00'de Londra Presentation Studio'da tanıtılacak. Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı. Eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.
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16.02.2019 - 22.36-Haber Kodu : 190216231 - İstanbul