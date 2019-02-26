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Dha İstanbul Bülteni- 1

19 dakika önce

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri mevkiinde bir kamyon ile bir TIR'ın karıştığı trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan kamyonun İtalyan sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı.

Dha İstanbul Bülteni- 1, System.String[]


TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri mevkiinde bir kamyon ile bir TIR'ın karıştığı trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan kamyonun İtalyan sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı. Kamyondan çıkarılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Mahmutbey Gişeleri mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Gişelerden geçen İtalya kayıtlı, FH 172SX plakalı kamyonun İtalyan sürücüsü, önünde seyreden 34 HV 5113 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Şiddetli bir çarpışma sonucu kamyonun kısmı adeta kağıt gibi ezilerek, TIR'a yapıştı. Ezilen aracın şoför mahallinde sıkışan sürücüyü görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahmutbey Gişeleri'ndeki polis kontrol noktasında görevli polisler de kaza yerinde olası yeni bir kaza için önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İtalyan sürücüyü sıkıştığı yerden kısa sürede çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa taşınan kamyon sürücüsü, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. İlk belirlemelere göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilip kaza yerinin temizlenmesinin ardından TEM'de trafik akışı da normal seyrine döndü.

Görüntü dökümü:

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Kaza yeri

Sıkışan sürücüyü çıkarma çabaları

Genel ve detay görüntüler

26.02.2019 - 01.13 Haber Kodu : 190226008

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9 - ESENYURT'TA İKİNCİ YANGIN; BİNANIN ÇATISINDAN ALEVLER YÜKSELDİ 

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 Pınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yangından detaylar

-İtfaiye ekipleri

-Ekiplerin çalışmaları

Cep Telefonu kamerasından

-Çatıdan yükselen alevler

Detaylar 

25.02.2019 - 17.29 Haber Kodu : 190225165 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:23 Kaynak: DHA

Mahmutbey, TEM Otoyolu, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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