Dha İstanbul Bülteni-1

1- İSTANBUL'DA GECE DOLU VE KAR ETKİLİ OLDUHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde de sağanak yağış etkili oldu.

1- İSTANBUL'DA GECE DOLU VE KAR ETKİLİ OLDU



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA



İstanbul'da gece saatlerinde de sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer dolu ve kara döndü. Dolu ve kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin kar ve doluyla kaplandığı görüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Dolu yağışı



-Araçların üzerini kaplayan dolu



-Kar yağışından görüntü



-Tuzlama araçlarından görüntü



-Üzeri karla kapılı araçlar



-Detaylar



-Maçka Parkı'nda dolu yağışı



27.02.2019 - 23.34 Haber Kodu : 190227267



28.02.2019 - 01.21 Haber Kodu : 190228006



28.02.2019 - 02.49 Haber Kodu : 190228008



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2- ATAŞEHİR'DE KOLİ İMALATHANESİNDE YANGIN



Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA



Ataşehir'de bir koli imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangın, dün saat 21.45 sıralarında, Ataşehir Yeni Sahra Kılıç Ali Paşa Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki koli imalathanesinde çıktı. Yoğun dumanları görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangının büyümesinin önüne geçmek için boş kolileri dışarı çıkarttı. Vatandaşlar boş kolilerin çıkartılmasında itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın, yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Bina sakinlerinden olan bir kadın, "Bugün mal geldi, boşalttık. Ben de üst katta oturuyorum. 'Araba yanıyor' dedi eşim, koştum baktım araba değil dükkan yanıyor. İçerisi boştu. Karton kutusu yığıyorlardı."



İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.



Görüntü dökümü:



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-İtfaiye erlerinin çalışması



-Meraklı vatandaşların yangını seyretmesi



-Görgü tanıklarıyla röp



-Kolilerin elden ele taşınması



-Genel ve detay



28.02.2019 - 00.01 Haber Kodu : 190228001



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3- ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ VAHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ



Haber: Ali AKSOYER - Kamera: Ersan SAN -/İSTANBUL



KADIKÖY'de çöp konteynerinda bulunan bacakların sırrı çözüldü. Bacakların konulduğu çuvalın üzerinde bir kargo şirketine ait etiketten yola çıkan polis ekipleri, tüyler ürperten vahşi cinayeti saatler içinde çözdü. 32 yaşında Fahrettin Öztürk'ün motosikletle ilgili yaptığı harcamalara kızan amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü (55) tabancayla vurarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığı, motosiklet grubundan tanıdığı arkadaşı ile birlikte çuvallara koyarak 4 farklı yere attığı tespit edildi. Polis, Fahrettin Öztürk ile cesetleri parçalamaya yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Ferhat Y. ve parçaları dağıtmaya yardım ettiği belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.



KESİK BACAKLAR ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNMUŞTU



Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, çuval içindeki kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.



CESEDİN KONULDUĞU ÇUVAL SAYESİNDE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri bacakların bulunduğu beyaz çuvalın üzerinde bulunan kargo şirketine ait yarısı yırtılmış etikette inceleme başlattı. Bu ip ucunu değerlendiren ekipler barkot numarasından çuvalın gönderildiği kişiyi tespit etti. Bu kişiyle konuşan polis, çuvalı Hasanpaşa mahallesinde bulunan genellikle motosiklet kullanıcıların tercih ettiği bir kaferyanın sahibi Ferhat Y.'nin aldığını belirledi.



ÖNCE KAFETERYA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Bu gelişme üzerine polis ekipleri Ferhat Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgusunda çuvalı çöpe attığını söyleyen Ferhat Y. daha sonra suçunu itiraf ederek amcasını öldüren arkadaşına yardım etmek için cesedi parçalayarak taşıdığını söyledi.



POLİS KATİLİ İŞYERİNDE YAKALADI



Polis, Ferhat Y.'nin söylediği İkitelli'deki iş yerine gittiğinde Fahrettin Öztürk'ü gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada cinayette kullanılan bir adet tabanca ele geçirildi. Karşısında polisleri gören Fahrettin Öztürk suçunu itiraf etti.



Polis, Fahrettin Öztürk'ün babasının 2011 yılında beyin kanaması geçirmesi sonucu yatalak kalmasının ardından amcasıyla birlikte traktör satışı yaptığını tespit etti. Ancak motosiklete meraklı olan Fahrettin Öztürk'ün bu konuda yaptığı aşırı harcamalara kızan amca Rıfat Rıza Öztürk ile sık sık kavga ettiği öğrenildi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında iş yerinde aynı nedenle çıkan tartışma sonucu Fahrettin Öztürk'ün amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü başına iki el ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Fahrettin Öztürk'ün daha sonra telefonla aradığı arkadaşı Ferhat Y.'i yanına çağırdığı tespit edildi. Bir taksi ile arkadaşının bulunduğu yere giden Ferhat Y.'nin Rıfat Rıza Öztürk'ün cesedini Fahrettin Öztürk ile birlikte parçalara ayırdıkları iki ayrı bavula koyarak bir otomobille Hasanpaşa'da bulunan kafeye gittikleri öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-İkitelli'deki işyerinde polisin incelemesi



-Delillerin götürülmesi



-Şüphelilerin emniyete getirilmesi



-Polis incelemesi



-Çevre sakinleri ile röp.



-Bacakların götürülmesi



-Detaylar



27.02.2019 - 17.11 Haber Kodu : 190227196



27.02.2019 - 18.38 Haber Kodu : 190227229



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4- TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ YOLA DÜŞTÜ; SÜRÜCÜLER YARDIMINA KOŞTU



Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA



İstanbul'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü. O sırada yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırdı. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarına yüklenen ve İstanbul'da çekildiği belirtilen kask kamerası görüntülerinde, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeyi beklediği anlaşılan fiziksel engelli bir kişi görülüyor. Bu kişinin tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir anda sırt üstü yere düştüğü kameraya yansıyor. Görüntülerin çekildiği motosikletin sürücüsü, yardım etmek için durdurduğu aracından iniyor. Sürücü, arkaya geçip tekerlekli sandalyeyi doğrultuyor. Ardından yanlarına yaya olarak gelen bir kişi, engellinin tekerlekli sandalyesini sürüp onu karşıya geçiriyor.



Görüntü Dökümü:



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Kask kamerası görüntüleri



-Trafik ışıklarda bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli



-Tekerlekli sandalyeyle sırt üstü yere düşmesi



-Motosiklet sürücüsünün yardım edip kaldırması



-Bir yayanın tekerlekli sandalyeyi sürüp yolun karşısına geçirmesi



Detaylar



27.02.2019 - 23.13 Haber Kodu : 190227262



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5- BİNALİ YILDIRIM: 5 YILDA 243 BİN KAPASİTELİ OTOPARK YAPACAĞIZ



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluş(STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Çekmeköy Nikah Sarayı Sosyal tesislerindeki buluşmaya AK Parti Çekmeköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz da katıldı.



Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, "Geçtiğimiz aylarda dünyada bir yarışma yapıldı. Çekmeköy metrosu, sürücüsüz, makinistsiz metro sınıfında Avrupa'nın 1.'nc, dünyanın 3. en iyi metrosu seçildi. 31 Mart'ta kararınız, bizden yana olursa Sultanbeyli-Çekmeköy arasındaki hattı hızlı bir şekilde ele alıp tamamlayacağız. Böylece bu hat hem Sancaktepe'ye, hem Yenidoğan'a, hem Güngören'e, hem Taşdelen'e, hem caddenin öbür tarafındaki dört mahallemize de hizmet edecek. Tam anlamıyla buradan Sultanbeyli'ye 16 dakikada gitmek rahat bir şekilde mümkün olacak." dedi.



"YOLLARIN YÜZDE 40'I OTOPARK OLARAK KULLANILIYOR"



Yıldırım, "İstanbul'un en büyük problemi otopark. Yolların yüzde 40'ı otopark olarak kullanılıyor. Araçlara yer kalmıyor. Trafiğin tıkanma sebeplerinden birisi de budur. Aynen damarlarda plak oluşması gibi. Damar daralınca kan dolaşımında sıkıntı yaşanıyor ve tıkanıklık meydana geliyor. Bu yollardaki araçları otopark alanlarına çekmemiz lazım. Sokakları kullanarak şuanda toplam ihtiyacın yarısını bile karşılayamıyoruz. Bunların hesaplarını yaptık, 5 yılda 243 bin kapasiteli otopark yapacağız. Bu otoparklar ilçelerde ve aktarma istasyonlarında olacak. Diyelim ki, metrodan indin, vapura bineceksin, motora bineceksin, oralarda araçlar bırakılacak. Marmaray'a gelirken aracını bırakacak dönüşte tekrar alacak." şeklinde konuştu.



"5 YIL İÇERİSİNDE ŞÖYLE BİR HEDEF VAR"



Yıldırım, "5 yıl içerisinde şöyle bir hedef var: Herhangi bir İstanbullu, bulunduğu yerden 10 dakika veya 750 metre hangi yöne yürürse yürüsün mutlaka bir toplu taşıma aracına ulaşmış olacak. Bir durağa, bir istasyona veya iskeleye varmış olacak. Böyle bir şey olursa insanlar neden özel araçlarını alıp yollarda çile çeksin, niye zamanlarını yollarda öldürsün? İstanbulluların evlerine 5 dakika önce gelmesi para ile ölçülecek şey değildir. Sevdiklerinize bırakın 5 dakikayı, 1 dakika fazla zaman ayırabiliyorsanız bu büyük bir mutluluk." diye konuştu.



Binali Yıldırım konuşmalarının ardından salondakilerle hatıra fotoğrafı çekildi.







Görüntü Dökümü:



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-Yıldırım'ın salona gelmesi



-Yıldırım'ın konuşması



-Yıldırım'ın salondakilerle hatıra fotoğrafı çekilmesi



27.02.2019 - 21.31 Haber Kodu : 190227250



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6- ŞİŞLİ'DE, MISIR UYRUKLU KİŞİYE BIÇAKLI SALDIRIYLA GASP İDDİASI



Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



Şişli'de, Mısır uyruklu bir kişi, kendisini kovalayan 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan kişi, saldırganların üzerindeki parayı gasp edip kaçtığını iddia etti.



Olay, Dolapdere Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Mısır uyruklu bir kişi, yolda yürürken 4 kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Takipçilerden kaçmak için adımlarını hızlandıran Mısır uyruklu kişi, bir ara sokağa saparak koşmaya başladı. Takipteki kişiler de iki ayrı gruba ayrılarak, takip ettikleri kişiyi ara sokak üzerinde sıkıştırdı. Yaşanan arbede sırasında takipteki kişiler, kendilerinden kaçan kişiyi sağ bacağından iki kez bıçakladı. Yaralının yardım için bağırması üzerine panikleyen 4 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı. Mısır uyruklu yaralının, kendisine saldıranların üzerindeki parayı gasp ettiğini söylediği öğrenildi.



Sokak sakinlerinden Mehmet Ali Özbek, yardım çığlıklarını duyunca koştuklarını belirterek "Dört kişi birbirini kovalamış. 'Benim paramı çaldı' demiş. İkisi bıçaklamış. İkisi buradan, ikisi de aşağıdan kaçmış" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Sokakta detay görüntü



-Yaralı kişiye sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Yaralının ambulansa taşınması



-Ambulanstan detay görüntü



-Ambulansın gidişi



-Mehmet Ali Özbek ile röportaj



27.02.2019 - 22.18 Haber Kodu : 190227256



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7- AVCILAR'DA İKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL



Avcılar D-100 Karayolu yan yolda iki araca çarpan otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.



Kaza, dün saat 17.45 sıralarında D-100 karayolu Denizköşkler Mevkii Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen 06 BDN 133 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak, önce önünde seyreden 34 BTT 460 plakalı otomobile, ardından başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarılıp kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılınca Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü:



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-Takla atan otomobilden görüntü



-İtfaiye ekipleri



-Polis ekipleri



-Trafikten görüntü



-Genel ve Detaylar







27.02.2019 - 18.40 Haber Kodu : 190227230



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