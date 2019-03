Dha İstanbul Bülteni-1

1- FATİH'TE OTEL YANGINI: DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Fatih'te bulunan bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi.

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA



Fatih'te bulunan bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi. Otelin üst katlarında bulunanlar, itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla tahliye edildi.



İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Şekerci Sokak üzerinde yer alan 7 katlı bir otelin 6'ncı katındaki odalardan birinde, dün saat 21.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Oda içerisindeki yangından bina içerisine yayılan dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Otel, polis ve itfaiye kontrolünde tahliye edilirken, üst katlarda konaklayan bazı kişiler itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi.



Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



10.03.2019 - 23.12 Haber Kodu : 190310176



10.03.2019 - 23.35 Haber Kodu : 190310182



2- BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA



Beşiktaş'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunan çocukların korkusu gözlerine yansıdı. Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Levent Sapağı'na gelmeden, Etiler Mahallesi tarafından, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne iki kişi, TEM Otoyolu'ndan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir anda yola atlayan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden birine otomobil çarptı. Metrelerce savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan diğer kişiye de Edirne istikametine gitmekte olan Selçuk Sayar'ın kullandığı 34 PB 2333 plakalı araç çarptı. Araçlardan biri olay yerinden kaçarken, diğer sürücü Selçuk Sayar ise polisi arayarak durumu bildiridi.







YOLA BAKTIKLARINDA BİR KİŞİYE DAHA ARAÇ ÇARPTIĞINI GÖRDÜLER



Sayar'ın kullandığı otomobilde babası eşi ve çocukları bulunuyordu. Sayar ailesi, kaza yaptıktan sonra durarak polisi aradı. Araçtan indiklerinde ise, kendi çarptıkları kişinin haricinde bir kişinin daha yerde hareketsiz yattığını gördüler.



ÇARPAN ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI



İki otomobilin karıştığı kazada ölen kişiye çarpan otomobil durmayarak kaçtı. Ölen kişiye birden fazla aracın çarptığı tahmin edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sayar'ın çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.







POLİS GENİŞ BİR ALANA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ



Olay yerine gelen polis ekipleri geniş bir alana güvenlik şeridi çekti. Yaklaşık 200 metrelik alanda kaza izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, yolda bulunan araç parçalarını tek tek inceledi.







ARAÇTA BULUNAN ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI KORKU GÖZLERİNE YANSIDI



Selçuk Sayar'ın kullandığı otomobilde bulunan çocukların yaşadığı korku gözlerine yansıdı. Selçuk Sayar ve ailesi, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.







İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI



Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun trafiğe sebep oldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.







11.03.2019 - 00.31 Haber Kodu : 190311002



3- 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI ARAÇ KAZA YAPTI: 4 YARALI



Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA



İkitelli'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken 10 araçta hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, dün öğlenden sonra İkitelli Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki çocuk, babasının otomobiliyle yanına arkadaşlarını da alarak yola çıktı. Çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sokakta vatandaşların arasına daldı. Sokak üzerindeki 4 kişiyi yaralayan otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 10 otomobilde hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.



Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerinde hızla ilerleyen otomobilin, park halindeki otomobile çarparak durduğu ve içindekilerin dışarı çıkarak kaçtıkları görülüyor. Ardından çevredekilerin koşturarak kaza yerine geldikleri görüntülere yansıyor.



4- ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI



Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Şişli'de bir otomobil alev alev yandı. Sürücü ve çevredekilerin yangın tüpüyle söndürmeye çalıştığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, dün saat 21.00 sıralarında, Mecidiyeköy Meydanı'nda çıktı. Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü otomobilini sağa çekerek durdurdu. Sürücü aracından inince otomobil yanmaya başladı. Sürücü ve çevredekiler, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu çaba alevleri kontrol altına almaya yetmedi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.



5- TAKSİM'DE YÜRÜYÜŞ YAPAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ



Ozan ORAL-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA



8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların okunan ezanı ıslıklarla protesto ettiğini ileri sürerek dün akşam Taksim'de yürüyüşe geçen gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.



Cuma Akşamı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların, okunan ezanı ıslıkladıklarını ileri süren bir grup bu akşam Taksim'de toplandı. Grup İstiklal Caddesi'nde, "Ezana uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak bir süre yürüdükten sonra Tarlabaşı'na doğru ilerledi. Polis burada gruba plastik mermi ve gaz mermisiyle müdahalede bulundu. Grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı. Polisin Taksim'deki güvenlik önlemi sürüyor.



6- BEŞİKTAŞ'TA 4. KATTAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA



Beşiktaş'ta 4. kattan düşen 80 yaşındaki Vedat S. hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri Vedat S.'nin cesedini incelerken yüksek katlardaki vatandaşların cesedi görmemesi için inceleme yaptıkları alanın üzerini branda ile kapattı.







Olay, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta saat 19: 30 sıralarında meydana geldi. 4. kattan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 80 yaşındaki Vedat S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.







ÖNCE OTOMOBİLİN ÜZERİNE SONRA KALTIRIMA DÜŞTÜ



Polis ekipleri, Vedat S.'nin ilk olarak bir otomobilin üzerine düştüğünü ardından da kaldırıma düştüğünü belirledi. 5 katlı binanın 4. katında tek başına yaşadığı öğrenilen Vedat S.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.







OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNDEN BRANDALI ÖNLEM



Olay Yeri İnceleme ekipleri, Vedat S.'nin cesedini incelemek için önce cesedin etrafına perde çekti. Ardından da, çevredeki binalarda bulunanların cesedi görmesini engellemek için inceleme yaptıkları alanın üzerine branda çekti. Vedat S.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.



7- FUAT OKTAY: 25 BİN DOLARLARI DA GÖRDÜĞÜMÜZ GÜNLER GELECEK, BUNUN İÇİN 1 NİSAN ÖNEMLİ



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Konfederasyonu ve Çekerekliler Derneği tarafından Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yozgatlılar Eyüpsultan'da buluşuyor" etkinliğine katıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye'yi ileri ülkeler seviyesine götürme ve ileri medeniyetler seviyesine çıkarma hedefine kilitlendik mi kilitlendik. İçeriden veya dışarıdan her kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın bizi o hedefimizden geri döndüremez. Dolayısıyla bugün ki 10 bin dolarlar da yeterli değildir. Yeni hedefler koyarız ve biz yılmadan usanmadan o hedeflere koşarız. İnşallah 20 bin dolarları da 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek. Bunun için 1 Nisan önemli, bunun için 31 Mart önemli." dedi.



"BİZ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK ALMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"



Fuat Oktay, "Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize... Ekonomimize diye ısrarla söylüyorum çünkü bizi terörle yıldıramayacaklarını anlayanlar Ağustos'tan beri ekonomiye saldırmaya başladılar. Ekonomi de manipülasyonlara gitmeye başladılar. Zannettiler ki, benim Yozgatlı hemşerim, Eyüplü hemşerim, İstanbullu hemşerim patatesle, soğanla, biberle liderini yalnız bırakacak. Biz gerekli tedbirleri aldık almaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



"SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ONURUMUZDUR"



Oktay, "Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarına asla göz yummayacağız. Sizlerin desteği bizimle olduğu sürece, Allah'ın izniyle kimse Türkiye'nin önünü kesemez. Bunu biz, Fırat Kalkanı'nda da gösterdik, Zeytindalı'nda da gösterdik, Münbiç'de de göstereceğiz, Fırat'ın doğusunda da göstereceğiz. Daha çok mücadele etmeye var mısınız?" diye seslendi.



Oktay Sözlerini şöyle tamamladı:



İçinde bulunduğumuz Eyüpsultan ilçemize özellikle ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik pek çok eser kazandırdık. İlçe genelinde 274 bin metre doğalgaz hattı döşedik. Henüz doğalgaz gitmeyen semtlerimize de en kısa sürede ulaştıracağız. Eyüp Stadının içindeki spor salonu artık kullanılamaz hale geldiği için yıktık. Yerine en kısa sürede yenisini yapıyoruz. İstanbul'da aşk ile sevda ile durmak yok yola devam.







8- FUAT OKTAY: SEVERSEN OLAYIM YARİN İSTANBUL" DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Çekmeköy İlçe teşkilatı tarafından Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen halkla buluşma etkinliğine katıldı. Oktay, ardından Çekmeköy Turgut Özal Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti.



"GEBZE - HALKALI BANLİYÖ HATTINI MART'TA AÇIYORUZ"



Halkla buluşma etkinliğinde konuşan Fuat Oktay, "İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorunu çözülene kadar bize durmak dinlenmek yok. Şimdi artık sıra, İstanbul'u yeşilinden, sanat ve finansa kadar her alanda, dünyanın 1 numarası haline getirecek projelere geldi. İlçelerimizi de bu hedefe uygun bir hizmet standardına kavuşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bizler, Büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla el ele verdiğimiz zaman, Allah'ın izniyle bu şehrin yükselişinin önünde kimse duramaz. Gebze - Halkalı banliyö hattını Mart'ta açıyoruz. Şimdi sırada denizin altından üç katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul var, millet bahçelerimiz var biliyorsunuz değil mi? İstanbul markasını hakkettiği noktaya ulaştırmak için yapacak daha çok şeyimiz var. Bütün bunlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığının sembolleri, gençler sizlerle 2053 ve torunlarımıza 2071 vizyonlarının çıkış noktasıdır. Biz bu şehre, Aşık Veysel gibi 'Seversen olayım yarin İstanbul' demekten vazgeçmeyeceğiz!" dedi.



"İLÇEMİZE 10 YENİ OKUL İNŞA EDECEĞİZ"



Çekmeköye 10 yeni okul yapılacağının bilgisini veren Oktay, "Biliyorsunuz 200 yataklı Çekmeköy Hastanesi'nin inşası bir süredir devam ediyordu. Hastanenin yapım süreci tamamlandı ve inşallah en kısa zamanda hizmete açıyoruz. Şimdiden Çekmeköy'e hayırlı olsun.



Benim Çekmeköylü kardeşlerim, artık sağlık problemleri için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Sağlığın yanı sıra eğitimde de Çekmeköy'ün yanındayız. Çekmeköylü çocuklarımızın evlerine yakın okullarda en iyi eğitimi almalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda ilçemize 10 yeni okul inşa edeceğiz. Sınıf mevcutlarımız 20 kişinin altında. Bunu çok daha iyi hale getireceğiz. Bir süredir idari işlemlerinizi ilçenin farklı yerlerindeki kamu kurumu şubeleri üzerinden yaptığınızı biliyoruz. Bu işlemleri artık tek bir noktada yapabilmeniz için Kaymakamlık binamızı yeniliyoruz, onun da çalışmalarına başladık." şeklinde konuştu.



Turgut Özal Kültür merkezindeki programın ardından Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Turgut Özal caddesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Oktay'a esnaf ziyareti sırasında bir lokanta da çiğ köfte ikram edildi. Ardından Fuat Oktay yan tarafta bulunan bir börekçide börek kesti ve vatandaşlara ikram etti.



9- İMAMOĞLU PENDİK'TE MİTİNG DÜZENLEDİ



İstanbul DHA



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te miting düzenledi. İmamoğlu, "Bugün vatandaşın en büyük sorunu yoksulluk, en büyük sorunu işsizlik, çevre... Mülteci sorunu var bu şehrin. Bu sorunlarla ilgili en ufak bir adım atmadılar. Hiçbir çözüm olmadılar. Her konuda çuvalladılar. Niye biliyor musunuz? Gözünüzü boyadılar. Yol dediler, köprü dediler. İnsanını unuttun mu yaptığın hiçbir işin önemi yok. Benim 5 gencimin 2'si işsizse gerisi boş" diye konuştu.



10- MEVLÜT UYSAL: HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI SALI GÜNÜ AÇILIYOR



İSTANBUL,



TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Uysal, Halkalı-Gebze banliyö hattının Salı günü açılacağını belirterek, "Metrobüs'ten 100-150 bin yolcunun banliyö hattına kayma durumu var. Metrobüs'te rahatlama olacak. Biz de, Metrobüs'ü Büyükçekmece'ye, Kumburgaz'a kadar uzatacağız" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop Büyükçekmece'deki Güzelkent Hukukçular Sitesi'nde kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.







"TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: UYSAL İLE ÖĞRENCİLİK YILLARIMIZDAN TANIŞIYORUZ"



Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Uysal ile öğrencilik yıllarından beri arkadaş olduklarını ve üniversite de "Teklif" adında bir hukuk dergisi çıkardıklarını anlattı. Mevlüt Uysal'ın hukuk dergisi Teklif'te yazı işleri müdürü olduğunu belirten Şentop, "Aylık ve önemli bir dergiydi. Fatih'te ilk ofisi olan dergi ve 10 bin civarında satış yapıyordu. Ben de yayın yönetmeniydim. Çatı katında bir masamız vardı. Orada çalışmalarımızı yürütüyorduk. 3 yıl boyunca dergi çıktı. Bugünün tartışılan konuları o dönemde dergide kapak yapılmıştı. Nisan 1988 yılındaki kapak konusu başkanlık sistemiydi. Cumhurbaşkanımız da o zaman il başkanıydı, dergide başkanlık sistemiyle ilgili görüşü vardı. O dönemde başkanlık sisteminin Türkiye için daha iyi ve daha uygun olduğuyla ilgili Cumhurbaşkanımızın görüşleri yer almıştı" diye konuştu.



AVRUPA YAKASI'NIN MERKEZİ BÜYÜKÇEKMECE OLACAK



İstanbul 15 milyonluk bir şehir olduğunu ve bundan dolayı da birden fazla merkezden oluşması gerektiğini vurgulayan Uysal şöyle devam etti: Anadolu Yakası'nda 30-40 sene önce buralardan daha az değere sahip olan Pendik bölgesi, altyapı ulaşım hizmetlerini tamamlayarak Anadolu Yakası'nın önemli bir merkezi oldu. Pendik'in bugün 600-700 bin nüfusu var ama 2-3 milyon nüfusa hitap eden bir merkez haline dönüştü. Avrupa Yakası'nda ise böyle bir merkez yok, tam oluşamadı. Başakşehir'de geçmişte bir şeyler yaptık ama en kuzeyde yer aldığı için kendi çevresinde kalıyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hem denize hem de göle sıfır olan yer Büyükçekmece'de daha çok imkan var" dedi.



HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI SALI AÇILIYOR



Büyükçekmece'nin Avrupa Yakası'nın merkezi olabilmesi için ulaşım akslarının ve altyapı çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: "2017'de İBB Başkanı olduktan sonra teknik olarak Metrobüs hattının Silivri'ye kadar uzatılamayacağını söylemiştim. Metrobüs günlük 500-600 bin yolcu taşıma kapasitesine göre yapılmıştı. Şu anda 900 bin civarında yolcu taşıyor. Biz Silivri'ye uzatıp 400 bin yolcu daha ilave edersek hem eski yolcular hem de yeni yolcular zorluk çekecekti. Şimdi yeni bir raylı sistem entegre oluyor. Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız inşallah. O hattın açılışıyla birlikte metrobüsten 100-150 bin yolcunun bu hatta kayma durumu var. Böyle olduğundan Metrobüs hattını Büyükçekmece'ye, Kumburgaz'a kadar uzatacağız. Dolayısıyla 2017 yılında söylediklerimle şimdi söylediklerim arasında bir çelişki yok." İfadelerini kullandı.



