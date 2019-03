Dha İstanbul Bülteni-1

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP ) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Sultangazi 'de düzenlenen, "Halk Buluşması"nda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , Sultangazi Belediye Başkan adayı Haluk Bozkurt ve milletvekilleri eşlik etti.Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Buşuması"ında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Her harcamalarını, size yaptıkları her hizmeti ben de sizler gibi takip edeceğim. Bakacağız, halka gerçekten hizmet ediyorlar mı. Halk için çalışıyorlar mı. Halk için mücadele ediyorlar mı. Halkı mağdur etmek değil onları memnun ediyorlar mı. Bunları yapabiliyorlarsa ben de sizler gibi diyeceğim ki, bu ilçenin belediye başkanı benim de belediye başkanım olacak. Türkiye 'nin belediye başkanı olacak bunlar. Yaptıkları hizmetler Türkiye'nin her tarafında konuşulacak, anlatılacak. Bunun da ben size sözünü veriyorum." dedi."HER KURUŞU DOĞRU HARCADIĞIMIZ İÇİN KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ"Belediye başkanlarının halkın parasını harcadıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları halkın parasını harcarlar. Dolayısıyla belediye başkanlarının harcadıkları her kuruşun hesabını vermesi lazım. Hükümetten para gelmezse belediye hizmet veremez diye propaganda yapıyorlar. Buna sakın inanmayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi geliri var mı var. Harcama yapıyor mu yapıyor. Aydın var mı var. Diğer belediye başkanlarımız var. Hatay var. Bize ait Büyükşehir belediyelerinde gayet hizmet götürüyoruz. Kimseye de muhtaç değil aslında. Her kuruşu doğru harcadığımız için. Her kuruşu yerinde harcıyoruz." diye konuştu."ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM"Kılıçdaroğlu, "Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçilik bizim altı okumuzdan birisidir. Milliyetçilik kimlik üzerinden yapılmaz. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bayrağımızı seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Hep beraber yaşamak istiyoruz. İster doğu, ister batı, ister kuzey, ister güney ne olursa olsun 82 milyonla beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Fabrikaları sattılar. Sümerbank 'tı, Etibank 'tı, Tekeldi. Ne buldularsa sattılar. Ne bulduysa sattılar. Şimdi silah fabrikasını, tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Özellikle ülkücü kardeşlerime sesleniyorum! Bana dünyada bir örnek gösterin. İster Rusya , ister Çin , ister Amerika , ister Güney Kore , ister Afrika 'nın bütün devletleri. Dünyanın hangi ülkesinde bir devlet kendi silah fabrikasını bir başka devletin ordusuna satmıştır?" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-----Mitingden detaylar-Kılıçdaroğlu'nun konuşması-Kalabalık detayı11.03.2019 - 20.29 Haber Kodu : 190311217============================7- KILIÇDAROĞLU GAZİOSMANPAŞA'DA STK ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ-Kemal Kılıçdaroğlu,"Bizim hep beraber gerçekleri görüp, ona göre hareket etmemiz lazım. Gerçeklerden yola çıkarak oy kullanmamız lazım."Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziosmanpaşa 'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, muhtarlar ile okul aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Erkan Kaya da eşlik etti.Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Deprem 1999'da oldu, büyük deprem. Şimdi 2019'dayız, aradan geçmiş 20 yıl. 20 yılda ne oldu Allah aşkına, ne yapıldı 20 yılda? Hangi kentsel dönüşüm yapıldı. Gaziosmanpaşa'ya ne yapıyorsunuz? Yüzde 40'ı riskli alan diye Bakanlar Kurulu kararı var. Yüzde 40'ı riskli alansa buradaki insanları siz ölüme mi mahkum ediyorsunuz? Niye tedbir almadınız? Kim engel oldu da önlem almadınız? Yoksa buradaki insanları ranta mı teslim ediyorsunuz? Başka bir yere mi sürmek istiyorsunuz Gaziosmanpaşa'da yaşayan insanları. Gaziosmanpaşa aynı zamanda AK Parti 'nin oylarının en yüksek olduğu ilçelerden birisi, en çok ihmal edilen ilçelerinden birisi. Nasıl olsa oylar çantada keklik anlayışıyla hizmet götürülmeyen yerlerden birisi" dedi.Kılıçdaroğlu, "Artık edebiyata karnınızın doyması lazım. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bu gerçeklerle yüzleşeceksiniz, elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve sandığa öyle gideceksiniz. Almanya 'yı düşünün. Bizden daha zengin, kişi başına gelir bizden çok daha yüksek. Ama büyüklüğümüz, nüfusumuz aşağı yukarı aynı. Almanya'da kaç makam aracı var? 9 bin. Türkiye'de kaç makam aracı var? 110 bin. 9 bin, 110 bin. Niye bu kadar şatafat var? Az gelişmiş olduğumuz için. Kafaca az gelişmiş bir yapı. 110 bin makam aracı var, yazık günah. 110 bin makam aracının parasını kim ödüyor? Bu memleketin fakir fukarası ödüyor. Bizim hep beraber gerçekleri görüp, ona göre hareket etmemiz lazım. Gerçeklerden yola çıkarak oy kullanmamız lazım" diye konuştu.Görüntü Dökümü:--------------------Kılıçdaroğlu'nun konuşması-Detaylar11.03.2019 - 18.08 Haber Kodu : 190311193===========================8-YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI BAĞCILAR'DA SÜRDÜRDÜHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , seçim çalışmalarını Bağcılar 'da sürdürdü. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, Bağcılar Meydanı 'nda miting düzenledi.31 Marttaki yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Yıldırım'a ziyaretleri sırasında mevcut Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı eşlik etti. Yıldırım ilk olarak Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.Görüntü Dökümü:------------------Yıldırım'ın STK temsilcileri ile buluşması-Yıldırım'ın Bağcılar Meydanı'nda mitingde konuşması-Genel ve detaylar11.03.2019 - 18.37 Haber Kodu : 190311204==============================9-MİNA BAŞARAN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDIHaber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA İran 'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde Eyüpsultan, Göktürk 'te bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına Başaran'ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer 'in yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu. Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin ve nişanlısının gözyaşı döktüğü görüldü. Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı.Görüntü Dökümü:-------------------Mina Başaranın Mezarından Detay-Anma Törenine gelen yakınlarından detay-Mezarlık başında Hocanın dua okumasından detay-Nişanlısından, Babasından, Annesinden, Kardeşinden Detaylar-Nişanlısının ve babasının gözyaşları-Bir yakının mezarın üstüne karanfil bırakması-Genel ve Detaylar11.03.2019 - 18.17Haber Kodu : 190311196 - Ağır