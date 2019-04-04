Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni- 1

Dha İstanbul Bülteni- 1

1 saat önce

Hadımköy TEM otoyolunda bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Dha İstanbul Bülteni- 1, System.String[]


Hadımköy TEM otoyolunda bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. 

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Hadımköy TEM Otoyolu Silivri istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmında dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobilini kenara çekerek durdurdu. Ardından otomobilden alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otomobil, kullanılamaz hale geldi. 

Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonundan yangın anı

03.04.2019 - 23.06 Haber Kodu : 190403209

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7- HADIMKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Hadımköy TEM Bağlantı yolunda bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Hadımköy TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seda Yücesoy'un kullandığı 34 BUT 041 plakalı otomobil, trafiğin bir anda yavaşlamasıyla duramayarak önündeki Uğur Sevinç'in kullandığı 34 HS 6614 plakalı minibüse çarptı. Kazada Seda Yücesoy hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan Seda Yücesoy ile kontrol amaçlı Uğur Sevinç'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Oluşan trafik

Detaylar 

03.04.2019 - 23.06 Haber Kodu : 190403209

======================= - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:06 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Hadımköy, Güncel
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