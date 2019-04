Dha İstanbul Bülteni-1

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu devam ediyor. Malzeme yüklü Atatürk Havalimanı'ndan yüklenen TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak, İstanbul Havalimanı'na gidiyor.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek 'Büyük Taşınma' operasyonu gece 03.00'te başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak İstanbul Havalimanı'na gidiyor. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.



ARAÇLAR KONVOY HALİNDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA GELDİ



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonunda, havalimanı malzemeleri, apron araç ve gereçleri konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden yüzlerce araçlık konvoy bir saat süren yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Araçlar belirlenen güzergahtan apron bölgesine alındı.



2- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TARİHİ SON UÇUŞUN KALKIŞ İZNİNİ BAKAN TURHAN VERDİ



Haber: Enver ALAS - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, DHA



Atatürk Havalimanı'nın tarihine geçen son tarifeli uçuşunu Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden takip eden Ulaştırma ve Altyapı BakanıCahit Turhan, Singapur'a uçmak için pist başına gelen THY uçağına kalkış iznini verdi. Kaptan pilot aracılığıyla uçağın yolcularına seslenen Turhan, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu olan İstanbul-Singapur seferi için Hava Trafik Kontrol Kulesi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Saat 02: 45 sıralarında pist başına gelen THY uçağının kaptanıyla telsiz aracılığıyla iletişime geçerek yolculara seslenen Bakan Turhan, ilk olarak hayırlı ve emniyetli yolculuklar temennisinde bulundu.



BAKAN TURHAN'DAN TARİHİ UÇUŞUN YOLCULARINA MESAJ



Yolcuların tarihi uçuşa katıldıklarını dile getiren Bakan Turhan, "Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünde zafer anıtı, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Siz yolcularımıza ve saygıdeğer uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim" dedi.



THY PİLOTUNDAN BAKANA: BU TARİHİ OLAYA TANIKLIK ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ



THY pilotu da Bakan Turhan'ın bu mesajına "Bizler de bu tarihi olaya tanıklık etmenin, bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır evsahipliği yapmış olan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmanın burukluğunu, fakat yeni yuvamız olacak İstanbul Havalimanı'na geçmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Sizlere çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için" şeklinde karşılık verdi.



BAKAN TURHAN TARİHİ UÇUŞU YAPAN UÇAĞIN ARKASINDAN EL SALLADI



Cahit Turhan, daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu yapmak üzere 35-17 sağ pistinin başına gelen TK-54 sefer sayılı uçağa kalkış iznini verdi. Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan tarihi uçuşu gerçekleştiren THY uçağının pistte koşturmasından kalkışına kadar her anının heyecanla izledi ve havalanan uçağın arkasından el salladı.



" TAŞINMA PROGRAMINDA HERHANGİ BİR AKSAKLIK YAŞANMADI.



Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cahit Turhan, "Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'nın tarifeli son uçağını yolculamak için bir araya geldik. Bundan sonra İstanbul'a uçacak olan yolcular, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş kalkış yapacaklar. Bugün, yarın Atatürk Havalimanı'ndan tüm operatörlerimiz, ekip ekipmanlarımız, birimlerimiz, İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu saate kadar taşınma programında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Temennimiz, akşam, geç saatlere kadar bu taşınma işlemini bitirmektir. Bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. En kısa zamanda bu taşıma işlemini yapıp, belirlediğimiz, programladığımız saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı taşınması işlemine şahitlik eden İstanbullulara gösterdikleri gösterdikleri hoşgörü için bir kez daha teşekkür ederim" dedi.



06.04.2019 - 04.24 Haber Kodu : 190406016



3- THY'NİN SİNGAPUR UÇUŞU İLE ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BİR DEVİR SONA ERDİ



ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN SON ANONS BU KEZ AĞLATTI



Haber: Enver ALAS - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, DHA



Atatürk Havalimanı, son kez tarifeli bir sefere ev sahipliği yaptı. Singapur'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, tarihe geçen son uçuşunu 319 yolcuyla gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan yapılan son uçuşun yolcuları, tarihe tanıklık etmenin hem mutluluğunu hem de hüznünü yaşadı. Ayrıca terminalde yapılan son anonslar ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu, bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.



Türk sivil havacılığının önemli kilometre taşlarından Atatürk Havalimanı, THY'nin 02: 45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapandı. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen 'büyük taşınma' operasyonu içinde bu sabah son kez yolcularına evsahipliği yaptı.



TK-54 SON SEFER OLDU



Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK - 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular dış hatlar terminaline geldi.



Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçağa yönlendirildi. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nın kapanacak olması nedeniyle terminalde fotoğraf çekerken, aralarında bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzaladı.



SON ANONS HEM AĞLATTI HEM DUYGULANDIRDI



Ayrıca yolculara yönelik yapılan "Bu sizin için yapılan son çağrıdır, lütfen uçağa bininiz" gibi anonslar, Atatürk Havalimanı'nda bu kez çok farklı bir şekilde gerçekleşti. Bu anonsları duyan bazı çalışanlar gözyaşı dökerken, yolcular da oldukça duygulandı. Belli aralıklarla son kez yapılan anonslarda, "Değerli yolcularımız, bir yüz yıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV Havalimanları olarak 20 yılda 665 yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşükker ediyor ve iyi yolculuklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.



"TARİHİ BİR AN OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM İÇİN BU ANI KAÇIRMAK İSTEMEDİM"



Son uçuşun yolcuları, kapanışına tanık oldukları Atatürk Havalimanı'nın son anlarını bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiler. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu bu uçuşu baştan sona takip etti. Yolculardan Elçin Kılıç, bu tarihi uçuşa tanıklık etmek için bilet aldığını ve tarihi uçuşa katılacak olmaktan dolayı da çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kılıç, "Tarihi bir an olduğunu hissettiğim için bu anı kaçırmak istemedim. Buradan birçok seyahat gerçekleştirdim. Dolayısıyla buranın benim için çok anısı var. Bu anıları tekrar canlanıyor. Dönüşte yeni alana ineceğiz. Yeni alanın bizim için ülke için faydalı olmasını umut ediyorum" dedi.



SİNGAPUR UÇAĞINA İLK BİLET ALAN YOLCU



Bu sefere üç ay önce ilk bilet alan kişi olan Ayşe Çimen de uçağının tarihe geçeceğinden habersiz bir şekilde bileti satın aldığını belirterek, "45 yıldır uçaklara bindiğim bir yer. İlk uçağa bindiğim yer burası. Tabi biraz hüzünleniyor insan. İlk bilet alan kişi olmaktan dolayı da memnunum" diye konuştu.



Tatil için Singapur'a giden Elif ve Engin Çark kardeşler ise kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nı hiç bu kadar boş görmeye alışık olmadıklarını söylediler. Son uçuşta olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Engin Çark, "Atatürk Havalimanı'nın son gününü yaşamak biraz heyecanlı" şeklinde konuştu.



İLKER AYCI SON UÇUŞUN YOLCULARINI UĞURLADI



Ayrıca sefer öncesi yapılan uğurlama törenine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı çalışanları, yolcular ile bazı davetliler katıldı.



Eşi Tuğçe Saatman Aycı ile yolculara son sefere özel sembolik biletleri dağıtan İlker Aycı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.



THY ile Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi personeli de Singapur'a gidecek yolcuların uçağa binmesinin ardından birbirlerini tebrik ederek alkışladı.



SON UÇUŞTA 319 YOLCU



Singapur seferinin yazılı olduğu terminaldeki ana ekranın fotoğrafını çeken bazı çalışanların duygulandıkları gözlendi. Singapur'a gidecek "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.



Böylece THY, 86 yıllık sivil havacılık mazisiyle sektörde yükselişe ev sahipliği yapan ve transfer merkezi konumunda olan Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş icra edildi.



12 SAATLİĞİNE UÇUŞLAR DURDU



Öte yandan Singapur'a hareketi eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durduruldu.Çift taraflı ticari yolculu uçuşlara ara verilecek yaklaşık 12 saatlik kapanma döneminden sonra THY'nin ilk uçuşu saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya icra edilecek.



06.04.2019 - 04.09 Haber Kodu : 190406014



06.04.2019 - 04.11 Haber Kodu : 190406015



4- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: TAŞINMAYI BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA DA ERKEN BİTİRECEĞİMİZ GÖRÜNÜYOR



İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,



TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonunda yüzde 70'e geldiğini belirterek, taşınmanın beklenen süreden erken biteceğini söyledi.



THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son kez gerçekleştirdiği Singapur seferinin ardından İstanbul Havalimanı'na gelen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Demirören Haber Ajansı 'nın sorularını yanıtladı. Büyük göç olarak adlandırılan taşınma operasyonunun son durumu hakkında bilgi veren Ekşi, "Çok heyecanlı ve üzüntülü gün ve geceyi bir arada yaşıyoruz. İnsanın başına gelebilecek nadir olaylardan birisi. Orada Atatürk Havalimanı'nın kapanışını gördük. Personelimiz ile beraber olduk. Herkeste tatlı bir hüzün var. Öbür taraftan da buraya gelişin bir sevinci var. Son seferimiz olan TK-54 Singapur uçağımızı Ulaştırma Bakanımız ile beraber uğurladık. Artık Atatürk Havalimanı tarifeli seferlere kapandı ve buraya geldik. Bu güzel evimize geldik. Şu ana kadar olan taşınma süreci de iyi gidiyor. Planlamanın da önündeyiz. Toplam yüzde 70'e ulaştık. Beklediğimizden daha da erken bitireceğimiz gözüküyor. Şu ana kadar majör bir sıkıntı ile karşılaşmadık"dedi.



İSTANBUL HAVALİMANI 'İST' OLDU



Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ile birlikte İstanbul Havalimanı'nın uçuş kodunun değiştiğini ifade eden Ekşi, "Biraz önce İstanbul Havalimanı'nın kodu da değişti, burası İST oldu, Atatürk Havalimanı İSL oldu. Testlerde bir taraftan yapılmaya devam ediyor. Daha önce yapılmıştı ama bu geçişle de birlikte tekrar testler yapılıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava sahası ile ilgili alakalı geçişleri yapacaklar. Bizim arkadaşlar bu değişiklikten sonra sanal bir uçuş yapıp, biletlerin doğru basıldığına emin olacaklar. Her şey şu anda iyi gidiyor"diye ifade etti.



YOLCULARIMIZ RAHAT EDECEK



İstanbul Havalimanı'nın yolcular daha rahat seyahat etmelerini sağlayacağını belirten Ekşi konuşmasında şunları söyledi:



" Atatürk Havalimanı'nda bussines yolcularımıza özel bir kontuar alanımız yoktu. Bu yolcularımızı burada özel alanlarda karşılayacağız. Sonra check-in kontuar sayımız çok fazla. Bununla birlikte yolcularımız çok daha kısa süre kuyrukta bekleyecek. Burada pasaport geçişleri çok fazla olduğu için geçişler çok kolay olacak. Sağolsun Valimiz buraya ilave polisler verdi. Loungelerimiz Atatürk Havalimanı'ndaki alanımızdan üç kat daha fazla. Bütün yolcularımız artık uçaklara körüklerden binebilecekler. Otobüse binme, otobüse bekleme derdinden kurtulmuş olacaklar. Milletimize yakışır bir havalimanı burası"



06.04.2019 - 05.08 Haber Kodu : 190406017



5- ATATÜRK HAVALİMANI ÇALIŞANLARINDAN DUYGUSAL VEDA....



TAV CEO'SU SANİ ŞENER: GURURLU BİR ŞEKİLDE ELVEDA DİYORUZ



Haber: Enver ALAS - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, DHA



Atatürk Havalimanı'nı 19 yıl boyunca işleten TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, taşınmaya ilişkin, "Çok duyguluyuz. Arkadaşlarımız vardiyaları bitmesine rağmen yolcuya son ana kadar hizmet etmek için görevini yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. 20 yıldır buradayız. Burayı terk etmek kolay değil ama görev bu. Biz görevimizi sonuna kadar yaptık" dedi.



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın son yolcuları arasında yer alarak bu akşam saatlerinde Paris'ten geldiği Atatürk Havalimanı'nda TAV personeli tarafından karşılandı. Şener, çalışma arkadaşlarının uçağın köprüsünde kendisini alkışlarla karşılaması karşısında duygulu anlar yaşadı.



Burada basın mensuplarına açıklama yapan Şener, "Çok duyguluyuz. Arkadaşlarımız vardiyaları bitmesine rağmen yolcuya son ana hizmet etmek için görevini yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.



"ÇALIŞANLARIMIZLA EN İYİ ŞEKİLDE HELALLEŞİYORUZ"



20 yıl boyunca Atatürk Havalimanı'nda bulunduklarını ve görevlerini sonuna kadar yaptıklarını aktaran Şener şunları söyledi:



"Bizim üç görevimiz vardı. İstanbul Havalimanı açılana kadar burayı en iyi şekilde yönetmekti. Son güne kadar bunu yaptık. Buradan giderken ilk günkü gibi aynı güvenlikle, iş güvenliğiyle ödün vermeden son dakikaya kadar geldik. Bir iki uçağımız kaldı. Onları da ağırladıktan sonra bizim İstanbul'daki görevimiz bitiyor. İkinci husus çok sevdiğimiz çalışanlarımızı işsiz bırakmamak için çalışmamızdı. Bunu da arkadaşlarımla birlikte çok iyi planladık. İGA'nın insan kaynakları ile bizim insan kaynaklarımız çok iyi anlaştı ve burada terminal işletmesindeki arkadaşlarımızın çok büyük kısmını onlara verdik. Bizim İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak. Diğer kalanları da bizim başka havalimanlarımıza dağıttık. Onlarla en iyi şekilde helalleşiyoruz.



14 HAVALİMANIMIZDA İŞLETMEMİZE DEVAM"



"Taşınma için de bir görevimiz daha vardı" diyen TAV İcra Kurulu Başkanı Şener, "Taşınmanın büyük bir kısmını biz yapıyoruz. Türk Hava Yolları ile ortak olduğumuz TGS, 3 bin 100 motorsuz araç ve bin 100 motorlu aracı oraya nakletti. Aynı şekilde Havaş 186 TIR ile oraya nakledildi. Gururlu bir şekilde elveda diyoruz. Bizim daha çok yönetecek havalimanımız var. İnşallah bundan sonra 14 havalimanımızda işletmemize devam ediyoruz.



"BURANIN İNŞAATINI YAPTIĞIMIZ GÜNLER AKLIMIZA GELİYOR"



Bir gazetecinin "Atatürk Havalimanı'na son kez inişinde neler hissettiniz" şeklindeki sorusuna Sani Şener, "Çok duygusaldı. İnsan çok üzülüyor. Buranın inşaatını yaptığımız günler aklımıza geliyor. Çalışanlarımız aklımıza geliyor. Biz bir şirketin marka olmasını sağladık" şeklinde yanıtladı.



TAV çalışanları daha sonra birbirleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek Atatürk Havalimanı'na veda etti.



05.04.2019 - 23.47 Haber Kodu : 190405246



6- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: PLANLANDIĞINDAN DAHA İYİ BİR DURUMDA İLERLİYOR



*THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,



"Cumartesiden itibaren sefer sayımızı kademeli olarak arttırmaya başlayacağız ve 7 gün içinde seferlerimizi yüzde 100'e ulaştırmış olacağız."



"Terminali gezerken insan tabi ki duygusallaşıyor. Bugün kuleye çıktım. Park alanlarında pistlerde boşluklar var. Belki biraz daha devam etsek biz de ağlarız. Bazı personellerimiz ağlamış"



Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sabaha karşı başlayan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınmayla ilgili açıklama yaptı. Taşınmanın planlandığından daha iyi bir şekilde ilerlediğini belirten Ekşi, "280'in üzerinde TIR teslim edildi. Taşınacak yü0kün yüzde 36'ya yakını teslim edilmiş oldu. Özellikle bu akşam yüzde 70'e yakın kısım yarın saat 10.00'a kadar yüzde 76 daha taşınıp, yüzde 2'lik kısmı kalacak. Dolayısıyla bu akşam saat 22'den sonra Atatürk Havalimanı İstanbul Havalimanı'na olan yol kapatılacak ki yaklaşık 580'e yakın TIR oraya rahatlıkla gidebilsin" dedi.



"UÇAKLARIN İNTİKALLERİ BAŞLADI"



Karayolunun trafiğe kapalı saatlerde700'den fazla tekerlekli apron aracının sürücüleriyle birlikte yola çıkacağını aktaran Ekşi, İstanbullulardan bunu dikkate alarak trafiğe çıkmalarını istedi. Ekşi, "Uçaklarımızın da intikalleri başladı. 12 uçağımızın haricinde bu sabah itibariyle de 8 uçağımız gitti. Bu akşam 60'a yakın uçağımız daha gidecek. Dolayısıyla bu akşamdan itibaren çok büyük bir akış başlayacak. Malzemelerimizin ve uçaklarımızın oraya gitmesi ile alakalı Allah'a şükürler olsun her şey planlandığı gibi gidiyor. 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te ilk seferimiz Ankara'ya başlayacak. Orada da seferlerin başlamasıyla ilgili herhangi bir tereddüdümüz yok." diye konuştu.



"7 GÜN İÇİNDE SEFERLERİMİZİ YÜZDE 100'E ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ"



29 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nın açılışından sonra bu sürece hazırlandıklarını kaydeden Bilal Ekşi, yeni havalimanında bugüne kadar yapılan uçuş ve yolcu sayılarını da paylaştı. Ekşi, "3 bin 200'ün üzerinde sefer yaptık. 415 binin üzerinde de yolcu taşıdık. Personelimiz İstanbul Havalimanı'nı ilmek ilmek deneyimledi. Yolcularımızın mağdur etmemek için elimizden gelen bütün tedbirleri aldık. Cumartesiden itibaren sefer sayımızı kademeli olarak artırmaya başlayacağız ve 7 gün içinde seferlerimizi yüzde 100'e ulaştırmış olacağız" dedi.



"BİRAZ DAHA DEVAM ETSEK BİZ DE AĞLARIZ"



Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'nda bugün gerçekleştirdiği veda ziyaretleriyle ilgili de konuştu. Mağazaların toplanmasının kendisinde hüzün yarattığını dile getiren Ekşi, "Terminali gezerken insan tabi ki duygusallaşıyor. Aslında gittiğimiz havalimanı çok daha güzel, ferah bir havalimanı ama insanların burada geçmişleri var, hikayeleri var. Bugün kuleye çıktım. Park alanlarında pistlerde boşluklar var. Belki biraz daha devam etsek biz de ağlarız. Bazı personellerimiz ağlamış. Çünkü uzun yıllar burada yaşamış. 18 yaşından sonra burada çalışanlar var. Şehitlerimiz var. Bu anılarla beraber bir duygusal ortam oluşuyor. Ancak arkadaşlarımız kısa sürede İstanbul Havalimanı'na alışacaklar." ifadelerini kullandı.



"YOLCULARIMIZIN HERHANGİ BİR SORUN YAŞAMAMASI İÇİN BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"



Bilal Ekşi yarından itibaren İstanbul Havalimanı'ndan uçuşu olan yolcuları da uyardı. Ekşi, "İlk olması nedeniyle yolcularımıza ilk haftalarda '3 saat önceden gelin' diyoruz. Bu, havalimanında bir sıkıntıya uğrayacağınız anlamında değil, orayı deneyimlemesi lazım. Orada tüm önlemler alındı. Hem işletmeci firma tarafından hem bizim tarafımızdan yönlendirme için personel alındı. Yolcularımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bütün tedbirlerimizi aldık" şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından Bilal Ekşi, havalimanında görevli basın mensuplarıyla günün anısına fotoğraf çektirdi.



7- (ÖZEL) ATATÜRK HAVALİMANI'NA VEDA EDEN UÇAKLAR



Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL/ KAMERA



Bu gece yarısından itibaren ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'da tarifeli seferlerini tamamlayan uçaklar, veda uçuşlarına başladı. 23 uçak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na intikal uçuşunu tamamladı. İstanbul kalkışlı tarifeli seferleri yapan bazı uçaklar da dönüşte Atatürk yerine İstanbul Havalimanı'na inecek. Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğindeki son hareketlilik Demirören Haber Ajansı tarafından özel olarak görüntülendi.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan 'büyük taşınma', bir yandan karadan bir yandan da havadan devam ediyor. Şu ana kadar 23 uçak Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak kalkarak, yeni yuvasına 'intikal uçuşu' yaptı. Bunun yanı sıra 86 yıldır Türk sivil havacılığına hizmet veren Atatürk Havalimanı'nda son günün toplam iniş kalkış sayısı 803. Bu uçuşların büyük bir kısmı tamamlandı. İstanbul kalkışlı Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuşlarını yapan uçaklar dönüş seferlerinde İstanbul Havalimanı'na inecek.



Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş ise sadece 8 saat sonra, İstanbul-Singapur seferiyle olacak. Bu uçuş ile birlikte Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanacak.



Son gününde Atatürk Havalimanı'nda kalkışlar 35/17 olarak adlandırılan Florya-Sefaköy yönündeki pistten gerçekleşirken, inişler ise 05-23 No'lu Florya Ataköy pistinden yapıldı. Veda uçuşları DHA kameralarına yansıdı.



====================================



8- (ÖZEL) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SON ANONSLAR... SON YOLCULAR... SON UÇUŞLAR



Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA



Atatürk Havalimanı dış ve iç hatlar terminallerinde, kapanma saatinin yaklaşmasıyla birlikte sessizlik daha fazla hakim oluyor. Az sayıdaki yerli ve yabancı yolcu, son kez bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdı. Terminallerde ise son günde bile faaliyet gösteren, bazı firmalar da ofis ve mağazalarını kapatmaya başladı.



Atatürk Havalimanı çalışanları, bir yandan aralarında düzenledikleri programlarla vedalaşıyor, bir yandan da uzun yıllar ekmek kapısı olan Atatürk Havalimanı'na veda etmenin hüznünü yaşıyor. Sabah saatlerinde kısmi olarak yoğunluk yaşanan Atatürk Havalimanı'nda saatler ilerledikçe yolcu sayısında da azalma yaşanıyor. Atatürk Havalimanı, bugün ve son uçuşun yapılacağı 02.00'a kadar yaklaşık 70 bin yolcuya hizmet vererek, sivil havacılığa veda edecek.



Yabancı hava yollarının Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarını durdurmasının ardından dış hat terminalinin bir bölümünde bilet ve bagaj işlemleri sona erdi.



Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara, THY'nin İstanbul-Singapur seferiyle bu gece veda edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak son uçağı uğurlayacağı öğrenildi.







=======================================



9- ÜMRANİYE'DE MOBİLYA MAĞAZASI ALEV ALEV YANDI







Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA



Ümraniye'de mobilya mağazasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını iki saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürdü.



Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde 3 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İKİ SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ



Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri merdiven aracına çıkarak alevlere teslim olan mağazayı tazikli suyu ile müdahale etti. Ekipler yangını yaklaşık iki saat içerisinde kontrol altına alınırken bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.



YANGIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI



Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla yangını görüntüledi. Sağlık ekipleri yangın yerinde herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken iki iş yerinde hasar oluştu.



İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni araştırıyor.







06.04.2019 - 03.37 Haber Kodu : 190406012



================================



10- (ÖZEL) YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL



Yunanistan Donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği gemi Karadeniz'e açıldı.



Yunanistan Donanmasına ait P 71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi HS 'Ritsos' sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Gemi saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.



Saldırı gemisi yaklaşık 45 dakikada FSM Köprüsüne ulaştı. Geminin arka bölümünde çok sayıda ağır silah ve füzelerin olduğu görüldü.



Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.



==============================



11- (Havadan görüntülerle) BÜYÜK TAŞINMA İÇİN YOLLAR KAPATILDI



Haber-Kamera: Enver ALAS- Ali Kerem BENGİ-Murat SOLAK-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma kapsamında yollar trafiğe kapatılmaya başlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Basın Ekspres ve Yeşilköy Havuzlu kavşak ve bazı yollara giriş polis tarafından kapatıldı.



Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı-Mahmutbey yönünde 26 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Mahmutbey-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat araç trafiğine kapalı kalacak.



---------------------



-YSS Köprüsü



-Basınekspres



-Kapatılan yollar



-Detaylar







05.04.2019 - 22.42 Haber Kodu : 190405240



12- SİLİVRİ'DE KAZA YAPAN CİP TERS DÖNDÜ



Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,



Silivri'de meydana gelen trafik kazasında takla atan cip ters döndü.



Kaza, saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu üzeri Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZVA 61 plakalı cip virajı alamayarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen trafik polisleri ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Çekici tarafından kaldırılan cip otoparka götürüldü. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.



====================================



13- İSTANBUL EMNİYETİNDEN TEŞKİLATIN 174. YILINA ÖZEL KLİP



İstanbul DHA



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıl boyunca yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli birimler yer aldı. Yıl boyunca yapılan operasyonlarla tatbikatlar klipte gösterildi.



05.04.2019 - 22.52 Haber Kodu : 190405242

