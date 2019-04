Dha İstanbul Bülteni-1

11- SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL, YOLCU SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTIHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA Sancaktepe TEM Otoyolu yan yolda bir otomobille yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

1- SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL, YOLCU SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA



Sancaktepe TEM Otoyolu yan yolda bir otomobille yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.30 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre içinde 5 kişinin bulunduğu 34 ES 8718 plakalı otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, Ali Korkmaz yönetimindeki 34 FF 9492 plakalı özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Servis minibüsünün sürücüsünün de kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de kaza nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapattı.











-Kaza yapan araçlar



-Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması



-Ambulansta tedavi gören yaralılar



-Araçta sıkışan bir kişinin çıkartılması



-Servis şoförü Ali Korkmaz ile röp (3.01")



-Görgü tanıklarıyla röp



-Ağır yaralı bir kişiye kalp masajı yapılması



-Kaza nedeniyle sıkışan trafik



-Genel ve detay



08.04.2019 -07.40 Haber Kodu : 190408008



08.04.2019 - 08.19 Haber Kodu : 190408011







2 - D100'DE KAZA SONRASI TEMİZLİK YAPAN İŞÇİLER CESET BULDU



D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde zincirleme kaza sonrası çevrede temizlik yapan belediye işçileri olay yeri yakınlarında bir erkek cesedi buldu. Polis, ölen kişinin kazayla ilgilisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor.



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde gece saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından çevrede temizlik yapan belediye işçileri, olay yeri yakınlarında genç yaşlarda bir erkek cesedi buldu. Polis, ölen kişinin kazayla ilgilisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor.



Kaza, saat 02.30 sıralarında D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen T.Ş yönetimindeki cip, E.K yönetimindeki 34 LG 9993 plakalı minibüs ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, cipin çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Kazanın ardından 34 BNM 636 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de bu sırada yolda önlem aldı.



CESETLE KARŞILAŞTILAR



Kazanın nedeniyle çevrede temizlik yapan belediye işçileri, olay yerinin yaklaşık 20 metre yakınında bulunan köprü altında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Köprü altında bulunan kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Polis, ölen kişinin zincirleme kazayla ilgisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Kaza nedeniyle, trafik ekiplerince bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.











-Kazaya karışan araçlar



-Ambulansta yaralılara yapılan müdahale



-Yol kenarına belediye ekiplerinin gördüğü ceset



-Yola devrilen aydınlatma direği



-Araçların kaldırılışı



-Genel ve detaylar



08.04.2019 - 07.10 Haber Kodu : 190408007







3- KADIKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI: FİRARİ SANIK ÜNĞAN ÖLDÜRÜLDÜ



SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA



Kadıköy'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Olay yeri incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bölgeye gelen ve Ülğan'ın yakınları olduklarını beyan eden 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, dün saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yabancı plakalı bir otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri delil incelemesi yaptı. İncelemede Ünğan'ın kafasına isabet eden iki kurşunla öldüğü anlaşıldı. Ünğan'ın otomobili polis otoparkına çekildi. Olay yeri incelemesinin ardından Ünğan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan, olay yeri incelemesi sürerken bölgeye gelen ve Ünğan'ın yakını olduklarını beyan eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerindeki 2 tabancaya el konuldu.







FİRARİ OLARAK ARANIYORDU



Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. İddianamede, tutuklu Orhan Üngan, kardeşi firari sanık İlhan Ünğan'ın "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.



SALDIRI ANI KAMERADA



Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki kalabalığın içindeki Ünğan'a doğru bir kişi koşuyor. Ünğan'a elindeki silahla ateş eden bu kişi hiç durmadan koşarak uzaklaşıyor. Olay üzerine kaldırımdaki kalabalık sağa sola kaçışıyor. Vurulan Ünğan'ın yere düştüğü görülüyor.











(GÜVENLİK KAMERASI)



-Bir kişinin kalabalık içinde koşarak gelmesi



-Silahla ateş edip durmadan uzaklaşması



-Kaldırımdakilerin kaçışması



-Ünğan'ın yere yığılması



(AKTÜEL)



-Olay yerinden görüntüler



-Yerdeki ceset



-Polis ekiplerinin çalışmaları



-Olay yerine gelen 3 kişinin gözlatına alınması



-Cesedin kaldırılması



-Detaylar



07.04.2019 -16.55 Haber Kodu : 190407113



07.04.2019 - 17.29 Haber Kodu : 190407119



07.04.2019 -17.52 Haber Kodu : 190407130



07.04.2019 - 18.25 Haber Kodu : 190407132



07.04.2019 -19.44 Haber Kodu : 190407146



07.04.2019 - 19.57 Haber Kodu : 190407148 (Güvenlik kamerası, saldırı anı)







4- FATİH'TE CAN PAZARI; KAZADA KÜÇÜK KIZ ARABADAN UÇTU, 5 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ







Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,



Fatih'te meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü İsa Öztürk otomobilinin içinde sıkışırken, küçük kızı otomobilden yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Küçük kız kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, iki abla hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve babanın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, iki aracın kaza yapmasına neden olan lüks bir otomobilin ise, durmadan kaçtığı öne sürüldü.



Kaza, 10. Yıl Caddesi, Yedikule mevkii, Topkapı istikametinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, olay yerinden kaçan ve plakası alınamayan siyah renkli lüks bir otomobil, İsa Öztürk yönetimindeki 34 KP 3664 plakalı otomobile çarptı. Bu nedenle Öztürk'ün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Baba İsa Öztürk, araçta sıkışırken, ailenin en küçüğü olan bir kız çocuğu ise otomobilden yol kenarındaki yeşil alana fırladı. Otomobilde sıkışan babanın yanı sıra, yanında oturan anne de ağır yaralandı. Otomobildeki 2 kızları da hafif şekilde yaralandı. Bu kaza sırasında otomobilin kontrolünü kaybeden Erhan Akkoç ise, yol kenarındaki dubalara çarparak durabildi. Erhan Akkoç kazayı yara almadan atlattı. 5 kişilik ailenin içinde olduğu aracın kaza yapmasına neden olan lüks otomobilin sürücüsünün olay yerinde hiç durmadan kaçtığı öğrenildi.







OTOMOBİLDEN FIRLADI, BURNU BİLE KANAMADI



Çarpmanın etkisiyle açık olan camdan yol kenarındaki yeşil alana fırlayan kız çocuğu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar alan İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak, kazaya müdahale etti. İlk müdahaleleri Yedikule Bostanları'nda çalışan çiftçiler tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Baba Öztürk'ün sıkıştığı otomobilin içerisinden İtfaiye ekiplerince çıkarılması yaklaşık yarım saat sürdü. Son olarak baba Öztürk de otomobilin içerisinde çıkarılıp hastaneye sevk edildi.







MERAKLI KALABALIK KAZAYI GÖRÜP DURDU, CEP TELEFONLARINA SARILDI



10. Yıl Caddesi'nin Topkapı istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, yolun karşı istikametinde ise kazayı izleyenler yüzünden trafik durma noktasına geldi. Kazayı görerek hız kesen, hatta park edip araçlarından inenlere polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda vatandaşın olay yerini çevreleyerek kazayı izlediği, cep telefonları ile görüntüleme yarışına girdiği görüldü. Polis ekiplerinin, kazaya sebep veren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.















-Olay yeri



-Kazaya karışan araçlar



-Yaralılar



-Otomobilden fırlayan küçük kız



-Meraklı kalabalık



-Ekiplerin çalışmaları



-Genel ve detay görüntüler



07.04.2019 - 19.32 Haber Kodu : 190407144



07.04.2019 - 19.33 Haber Kodu : 190407145







5- ESENYURT'TA FABRİKA BAHÇESİNDEKİ KONTEYNERDE YANGIN



Ersan SAN/ İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta, kullanılmayan fabrikanın bahçesinde bulunan konteyner yandı. Yangına gelen itfaiye aracı ile bir taksi çarpıştı. Kazada taksi, beton bariyer ile itfaiye aracı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin betonu kesmesiyle taksi kurtarıldı.



Yangın, dün saat 17.45 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bulunan kullanılmayan bir fabrikanın bahçesindeki konteynerde çıktı. Konteynerde alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Konteynerin yanında bulunan tahta paletlerin tutuşmasıyla alevler yükseldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Bu arada, yangına müdahale için gelen itfaiye aracı ile yoldaki bir taksi çarpıştı. Kazada taksi, beton bariyer ile itfaiye aracı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin betonu testere ile kesmesiyle taksi kurtarıldı.











-Yangından görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Kaza yapan itfaiye aracı ile taksi



-Sıkışan taksi



-Taksinin betonun kesilmesiyle kurtarılması



-Detaylar



07.04.2019 -22.50 Haber Kodu : 190407166







6- "GÖLGE HAYATLAR BARI" OYUNU SEYİRCİSİYLE BULUŞTU



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



Kemal Tahir, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin hayatlarının anlatıldığı "Gölge Hayatlar Barı" tiyatro oyunu Şişli'de bulunan Profilo Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu. İstanbul Düşünce Tiyatrosu Topluluğu'nun ilk oyunu olan 'Gölge Hayatlar Barı'nı yazar Uyar Altuntaş kaleme alırken, yönetmenliğini ise eşi Venda Altuntaş yaptı. Oyunun reji asistanlığını Sabiha Topallar yaparken müzisyen kadrosunda Doğan Can ve Barış Güven, Dekor ve kostüm Venda ve Uyar Altuntaş yer aldı. Lider Hepgenç, Cemal Atik, Hilmi Nevruzpul ve Sabiha Topallar'ın oynadığı, prömiyere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.



"BİZ 6'DAN SONRASI TİYATROSUYUZ"



Oyunun yönetmenliğini yapan Venda Altuntaş, asıl mesleğinin tiyatroculuk olmadığından bahsederken, "Oyun ben metni aldığımda yazarın hem sosyolojik olarak Kemal Tahir'e yaklaşım biçimi Kemal Tahir'in topluma yaklaşım biçimini, Aziz Nesin'in yaşadığı toplumu betimleyişi ve Sabahattin Ali'nin içselleştirdiği tüm her şeyi çok net gördüm. Biz 6'dan sonrası tiyatrosuyuz. Aslında tüm arkadaşlarım ben ve eşim başka mesleklerle hayatımızı idame ettiriyoruz. Saat 6'dan sonra kendi hayalimiz için uğraşıyoruz" dedi.



"SENEYE İÇİN DE GÖLGE HAYATLAR BARI İLE BİRLİKTE BİR OYUN PROJEMİZ DAHA VAR"



Yeni projeler hakkında bilgi veren oyunun yazarı Uyar Altuntaş da, "Zaten biz ikimiz olduğu sürece İstanbul Düşünce Tiyatrosu Topluluğu devam edecek. Seneye için de Gölge Hayatlar Barı ile birlikte bir oyun projemiz daha var. İkisini birden sürdürmeye çalışacağız" diye konuştu. Oyuncu Sabiha Topallar ise, "Kemal Tahir, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin bir masada oturduğunu ve sohbet ettiklerini düşünün. Ülkemizin düşünce tarihine bir yolculuk aslında. Ben bu üç büyük yazar karakterinin arasında hem tek kadın oyuncuyum, hem de garson ve anlatıcıyım. Halkı da temsil ediyorum aslında, bu insanların kıymetini bilen onlara hayranlıkla bakan halkı da temsil ediyorum" şeklinde konuştu.















-Oyundan detaylar



-Yazar Uyar Altuntaş ve Yönetmen Venda Altuntaş röportajı



-Oyuncu Sabiha Topallar röportajı



-Sahneden detaylar



07.04.2019 -22.20 Haber Kodu : 190407164

