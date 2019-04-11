Dha İstanbul Bülteni-1

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1- KADIKÖY'DE OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı.

1- KADIKÖY'DE OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA



Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostancı istikametinde ilerleyen 34 FTT 88 plakalı otomobil, sürücüsü Ahmet Çiçek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



OTOMOBİLİN İÇERİSİNE SIKIŞAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI



İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek otomobilin içerisine sıkışan sürücü Ahmet Çiçek'in yanında oturan Muhammed Çiçek aracın arka kısmında oturan ismi öğrenilmeyen bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipleri aracın içerisine sıkışanları kısa süre kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



KAZA DA 3 KİŞİ YARALANIRKEN İKİSİNİN DURUMU AĞIR



Ekipleri kısa süre çalışması sonucu aracının içerisine sıkışanları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Ahmet Çiçek'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Arka koltukta oturan ismi öğrenilmeyen yaralıyı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazada hafif sıyrıklarla kurtarılan Muhammed Çiçek'i ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çiçek ve İsmi öğrenilmeyen yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.



VATANDAŞLAR EKİPLERİN ÇALIŞMASINI İZLEDİ



Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem alınırken cadde bulunan meraklı vatandaşlar ekiplerin çalışması izledi. Trafik polisi kaza yerinde incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Kaza yeri



-İtfaiye ekiplerin çalışması



-Sağlık ekipleri yaralı Muhammed Çiçek'e müdahalesi



-Yaralanan Muhammed Çiçek sedye ile ambulansa götürülmesi



-Polis ekiplerin kaza yerinde çalışması



-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması



-Ağaçtan detaylar



-Kazayı izleyen vatandaşlar



-Genel ve detaylar



11.04.2019 - 04.11 Haber Kodu : 190411008



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2- BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÜNĞAN CİNAYETİNDE 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA



Kadıköy Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Büyükçekmece'de 2014 yılında İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık İlhan Ünğan, geçtiğimiz pazar günü Bağdat Caddesi'nde eşi ve oğlu yanındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünğan'ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan otomobili Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bularak şüphelilerin saklandığı evi tespit etti. Önceki gün Sultangazi'de sözkonusu adrese düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya karıştığı belirtilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi.



ÜNĞAN'IN YERİNİ ADAMI SÖYLEDİ İDDİASI



Gözaltındaki şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. İddiaya göre, E.Ö. ve C.D. emniyetteki ifadelerinde silahlı saldırıyı kabul ederek, İlhan Ünğan'ın bulunduğu yerin bilgisini, firari olarak aranan adamı T.C.'den aldıklarını söyledikleri öğrenildi.



BELÇİKA'DAN YASADIŞI YOLLARDAN GELMİŞ



Silahlı saldırıda öldürülen ve kırmızı bültenle aranan İlhan Ünğan'nın uzun süredir Belçika'da bulunduğu, bir süre önce de kaçak yollardan Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. Ünğan'ın yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı belirlendi.



SALDIRAYA KARIŞAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, silahlı saldırgan E.Ö. ve araç kullanan C.D. sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırgan E.Ö. ve aracı kullanan C.D. savcılık sorgusunun ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü:



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ARŞİV



10.04.2019 - 19.37 Haber Kodu : 190410235



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3- DİZİ SETİ ÇALIŞANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA



Bir online dizi ve film izleme platformunda yayınlanacak olan dizinin setinde geçirdiği iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden set çalışanı son yolculuğuna uğurlandı.



Çekimine geçtiğimiz günlerde başlanan ve dünyaca ünlü online dizi ve film izleme platformunda yayınlanacak olan bir Türk dizisinin setinde çalışan Hasan Karatay(28), iş kazası geçirdi. Boya yaparken yüksekten düşen Karatay dizi setine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen Hasan Karatay'ın önce beyin ölümü gerçekleşti, ardından hayatını kaybetti. Kartay'ın cenazesi hastaneden alınıp adli tıp morguna gönderildi. Daha sonra Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda set çalışanı katıldı. Törende aile yakınları gözyaşı döktü.



Hasan Karatay'ın amcası Bektaş Karatay, "İçeride film stüdyosu olduğu İçin dekorasyon yapıldığı için boya yapıyormuş. Merdivene çıkmış. Orada nasıl olduğunu bilmiyoruz, düşmüş. Başı mı döndü, merdiven mi kaydı. Sigortası yokmuş. Sigortası olmadığı bilgisini karakola verdik. Davacı olduğumuzu söyledik zaten. Sigortasız çalıştırdığı İçin gerekli güvenlik önlemi alınmadığı İçin. Yanında bir güvenlik olması lazımdı. ya da yanında çalışan ustası. Önlemleri alınması lazımdı. Kafasında en azından bir palet olsaydı kurtulurdu. Palet olmadığı İçin kurtaramadık." dedi.



Hasan Karatay'ın düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.



Görüntü Dökümü:



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-Cenazeye katılan insanlar



-Amca Bektaş Karatay ile röp



-Cenazenin getirilmesi



-Cenaze namazının kılınması



-Aile yakınlarının üzüntüsü



-genel ve detay



10.04.2019 - 19.07 Haber Kodu : 190410231



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4- MEVLÜT UYSAL'DAN 'BÜYÜKÇEKMECE'DE 27 BİN SEÇMEN KAYDIRILDI' İDDİASI



İSTANBUL,



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de olağandışı bir seçmen hareketi olduğunu ifade ederek, özellikle boş arazilere ve boş tarlalara seçmen kayıtları yapıldığını söyledi. Başkan Uysal, 24 Haziran seçimlerinden sonra 27 bine yakın seçmen hareketi olduğunu belirtti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Büyükçekmece'de AK Parti'nin adayı olarak gösterilen Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçim iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Başkan Uysal, Büyükçekmece'de 24 Haziran genel seçimleri ve 31 Mart Yerel Seçimleri arasında geçen sürede 'aday kaydırılması, adayların kayıtlarının silinmesi ve de hayali aday' şeklinde çıkardığı başlıklarla şu iddiaları gündeme taşıdı:



"Büyükçekmece'de 24 Haziran seçimlerinde seçmen sayımız 172 bin 352. Bugün 174 bin 660. Aradaki fark 2 bin 100 civarında. 'Neden bu kadar fark varken niye tartışma var?' diyorlar. 'Tartışma yok' diyerek tartışmayı kapatmak istiyorlar. Bugün seçmen sayısında artış görünse bile Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşandı Büyükçekmece'de. 352 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş, bunların içerinde ölüm, yurtdışına çıkış, askerlik konuları vs gibi şeyler var. Bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. Bu süre zarfı içerisinde 14 bin 264, toplamda ise yaklaşık 27 bine yakın seçmen hareketi özelikle burada göze çarpıyor. Yaklaşık burada 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Nasıl olmuş da bu insanların hiç seçmen kaydı yok? Seçmen kayıtları üzerindeki değişikliklerin açığa çıkması gerekiyor.







SAHTE SEÇMEN İDDİASI



Vatandaşlar sadece nüfus müdürlüğünde yapılan seçmen listelerinin güncellenmesi, nüfus kaydının alınabilmesi belediyeden alınan numarataj sistemi üzerinden yapılıyor. Oturulabilecek bir alan yoksa oraya kayıt yapılamaz. Boş bir alana veya boş bir iş yerine yapılamaz. Burada önce belediyeden adrese dayalı kayıt yapılabilmesi için o adresin verileriyle hareket edilmiş.



Sahte seçmen listesiyle numarataj seçmen oluşmuştur. Sahte kayıt yerleri 2-3 tane usul kullanılmış, ruhsat müracaatı yapan ve inşaatına başlanmayan yerleri bina var gibi gösterilerek adres oluşturulmuş. Yazın sadece oturulup yazlık olarak kullanılan yerlerde sahte seçmen oluşturulmuş. İşyeri de konut gibi gösterilmiş. Herhangi bir vatandaş seçmen listesinde var, 'haberim yok evimde seçmenler var' diyorlar ve bu da aynı şekilde burada mal sahiplerinin haberi olmadan buralar da sahte yer olarak alınmış. Vahim bir durum bu. Normal olarak ruhsat alınmış ya da boş bina var sanki iki katlı hayali kat olarak gösterilmiş ve hatta aynı binada yine ilave 2 kat hayali olarak eklenmiş ve seçmen oluşturulmuş.







'ORGANİZE BİR EKİP TARAFINDAN YAPILDI' İDDİASI



Bütün bunların sonucunda seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil. 26 bin seçmenin hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil. Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş. İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş.



Seçmen listeleri askıya çıktığı zaman, AK Parti üyelerimizin seçmen listesinde yer almadığını gördüğümüz zaman inşaatlarda, boş arazilerde 736 seçmen olduğunu gördük ve itiraz ettik. Aynı seçmenlere CHP'de itiraz etti. Bunların 731'inin kaydı donduruldu. Ancak bu sırada gördük ki 830 kayıt daha yapılmış. Buna rağmen YSK itirazımızı reddetti. Ret sebebi kolluk kuvvetleri tarafından yerine gidilip tespit yapılamaması. Ancak bu kadar çok seçmen hareketi olan yerde bu kontrol yapılması mümkün olmuyor.



"SEÇİMLER TARTIŞILIR HALE GELMİŞTİR"



Türkiye tarih boyunca herhalde bu şekildeki bir tartışmanın içerisinde kendini bulmamıştır. Genel başkan yardımcımız da parti sözcümüz de ifade ettiler. Özellikle Büyükçekmece'deki seçimlerde seçmen listeleri üzerinde yapılan çalışmalar, usulsüzlüklerle ilgili. Ayrıca dün itibariyle AK Parti İl Başkanlığı özelikle Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin ve İstanbul genelinde de Büyükşehir seçiminin olağanüstü itiraz dilekçesinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulmuş olması sebebiyle Büyükçekmece seçimleri çok daha tartışılır hale gelmiştir."



Görüntü Dökümü:



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-Mevlüt Uysal'ın açıkları



10.04.2019 - 17.14 Haber Kodu : 190410191



10.04.2019 - 17.18 Haber Kodu : 190410193



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5- SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN ŞEYMA DÖĞÜCÜ MAZBATASINI ALDI



İSTANBUL,



31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldı. Görevi İsmail Erdem'den devralan Döğücü, "Bizler halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak bilen bir kadroyuz" dedi.



Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü, Sancaktepe Selediyesi'nde düzenlenen törenle görevi İsmail Erdem'den teslim aldı. Döğücü ve Erdem'in başından çiçekler döküldü.



"SANCAKTAPE'NİN BÜTÜN HALKINA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUMö



Düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü, "Buradaki sonuçlarda bu başarıda sizlerin emekleri çok Allah sizden razı olsun. İnşallah bizde önümüzdeki süreçte Rabbimin izniyle ve yardımıyla sizin gibi yüzümüz ak olarak görevimizi devretmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. Bu hizmetlerin devamı ve daha da yükseğe çıkması için bizlere güvenen, oy veren Sancaktape'nin bütün halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bizler halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören bir kadroyuz" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Törenden konuşmalar



-Döğücü'nun açıklamaları



10.04.2019 - 18.05 Haber Kodu : 190410219



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6- BEYOĞLU'NDA YOL ÇÖKTÜ, TAKSİNİN TEKERİ GÖMÜLDÜ



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Beyoğlu'nda bir taksinin geçtiği sırada yol çöktü. Taksinin ön tekerleği çukura düştü. Sürücü yara almadan kurtuldu.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kacatepe Mahallesi Kılburnu Sokak üzerinde bir taksi seyir halindeyken yol çöktü. Ahmet Şenses'in kullandığı taksinin ön tekerleği çökme sırasında açılan çukura düştü. Olay sırasında sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Taksi şoförü Ahmet Şenses "Ben yukarıdan aşağıya doğru geliyordum, önümde hafriyat kamyonu vardı. O geçti ben de arkadan geçerken yol çöktü. Yol sağlamdı ben geçerken çöktü. Az yukarıda müşteriyi indirmiştim" diye konuştu. Taksiyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.



Görüntü dökümü:



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-Çöken yol



-Taksinin ön tekerleğinin düştüğü çukur



-Olay yerinde toplanan kalabalık



-Taksici Ahmet Şenses ile röportaj



-Genel ve detay görüntüler



10.04.2019 - 17.15 Haber Kodu : 190410190



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7- KADİR İNANIR'IN BAŞROLDE OLDUĞU "KAPI" FİLMİNİN GALASI YAPILDI



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



Midyatlı Süryani bir ailenin dramını konu alan başrolünde ünlü oyuncu Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in yer aldığı "Kapı" filminin galası yapıldı. Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin sinema katında gerçekleştirilen galaya sanat camiasından birçok isim katıldı.



Yönetmenliğini "İlk Aşk", "Mutlu Aile Defteri", "Babam" gibi yapımlara imza atan Nihat Durak'ın, senaryosunu Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı "Kapı" filmi 12 Nisan'da izleyicisi ile buluşacak.



Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in başrol oyunculuğunu paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda, Timur Acar, Aybüke Pusat, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban yer alıyor. Erdal Beşikçioğlu ve Menderes Samancılar da filmin konuk oyuncuları oldu.



Kariyerinin 190'ncı sinema filmi özelliğini taşıyan filmle Kadir İnanır, ayrıca kariyerinin 50'nci yılını da kutladı. Filmin izleneceği salona geçmeden önce Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Aybüke Pusat, Erdal Beşikçioğlu, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban açıklama yaptı.



"TÜRKİYE DE İYİ BİR FİLMİ ÜRETMENİN EN DÜŞÜK MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR"



Günümüzde film çekmenin giderek zorlaştığından ve maliyetlerin çok yüksek olduğundan bahseden Kadir İnanır, "Günümüz ekonomisinde, Türkiye de iyi bir filmi üretmenin en düşük maliyeti 1 milyon dolar. Bugünkü ekonomik koşullarda 1 milyon doları olan bir adam o parayı film çekmek için harcar mı? Ne için harcar bunu sizin gönlünüze bırakıyorum. Ben iddia ediyorum ki, bugün burada olan büyük kalabalık ve Türkiye'nin çok seçkin insanlarının bir araya geldiği bu filmin galasında evrensel sinema değerlerini taşıyan özel bir film izleyeceksiniz. Bu tarz filimler bir daha zor çekilecek. Ticari hiçbir kaygısı yoktur. Sadece sanat, ya da uluslararası sanat değerlerini taşıyan bu filmin izleyicisi, bu ülkede milyonlarca vardır ona inanıyoruz." dedi.



"SANATINIZI BİRAZ ÇİLE ÇEKEREK YAPABİLİYORSUNUZ"



Filmin başrol oyuncularından Vahide Perçin, "Bir Süryani ailesinin hikayesinin filmi bu. Geçmişte bıraktığı aralığı kapatmak için geliyorlar. Bir kapının peşine düşüyorlar ama aslında ailelerinin hikayesini tamamlamak için bu yola çıkıyorlar. Çok güzel günler geçirdik. Çok güzel dostluklar kurduk bununla birlikte. Hayatımıza özel bir an, bir çentik attık. Türk sinemasında da önemli bir yer tutacak. Burada seyirci olarak gelen herkes sinemayı seviyorsa bu zaten sinemanın özeli böyle oluyor. Ülkemizde böyle oluyor. Sanatınızı biraz çile çekerek yapabiliyorsunuz." İfadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



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-Kokteylden detaylar



-Film afişi önünde fotoğraf çektirenlerden detaylar



-Kadir İnanır'ın sevenleri ve basın mensuplarıyla fotoğraf çektirmesi



-Film ekibinin açıklamaları







10.04.2019 - 23.14 Haber Kodu : 190410254



10.04.2019 - 23.31 Haber Kodu : 190410256

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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