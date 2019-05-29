DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1



1- ERDOĞAN IRAK CUMHURBAŞKANI BERHAM SALİH'İ KABUL ETTİ

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne geldi. Salih ile eşini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı. Ardından ikili görüşmeye geçildi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İkili görüşmenin ardından Erdoğan konuk Cumhurbaşkanı onuruna iftar yemeği verdi. İftarın ardından Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı. Erdoğan ardından, Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Salih'in gelişi

-Erdoğan çiftinin karşılaması

-Köşk bahçesinde sohbetleri

28.05.2019 - 20.04 Haber Kodu : 190528209

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2- JANDARMANIN SAHTE BELGE OPERASYONU KAMERADA



Hakan KAYA/İSTANBUL,

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başta terör örgütü üyeleri olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere sahte belge düzenleyen M.K. isimli şüpheliyi Avcılar'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda çeşitli kurumlara ait çok sayıda sahte mühür, sahte diplomalar ve baskı makineleri ele geçirildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte belge imal etmek suçundan uzun süredir aranan M.K. isimli bir kişinin Avcılar'da bulunduğu bilgisini aldı. Aylar süren fiziki takip sonucunda M.K.'nın başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurtdışına kaçmak isteyen veya yurtiçinde yakalanmak istemeyen kişilere sahte nüfus cüzdanı, pasaport, sahte trafik tescil belgesi, sahte ehliyetler ile çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediğini tespit etti.

ÇOK SAYIDA MÜHÜR VE SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

M.K.'nın sahte belgeleri Avcılar'da ikamet ettiği evde hazırladığını tespit eden ve bu adresi takibe alan Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda ülke genelinde hizmet veren Noter, Nüfus Müdürlüğü, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri ve Evlendirme Daireleri kurumlara ait 250 adet sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte mühür ve belgelerin yanı sıra, resmi belgede sahtecilik piyasasına sahte mühür temin ettiği belirlenen M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bağlantılı olduğu kişileri yakalamak için düzenlenen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Jandarma'nın arama çalışmaları

-Ele geçirilen çeşitli sahte belgeler

-Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi

-Genel ve detaylar



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3- BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET KAZASI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Beşiktaş'ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesinde trafik yoğunluğu yaşandı.



Kaza saat 00: 30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Batuhan Özkan'ın kullandığı 34 KC 6699 plakalı motosiklet Dolmabahçe Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan motosiklette bulunan sürücü Batuhan Özkan ve arkasında bulunan Salim Ekinci kaldırıma savruldu.



İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özkan ve Ekinci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi Karaköy istikametinde trafik durma noktasına geldi.



GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kaza anında kaldırımda yürüyen vatandaş yaşananları anlattı. Kaldırımda yürüdüğünü söyleyen görgü tanığı, "Arkadaşlar virajı alamadılar, biraz sert geldiler. Savrulma sonucu devrildiler" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

29.05.2019 - 02.12 Haber Kodu : 190529005

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4- BAKAN SOYLU, ÜSKÜDAR'DA TRABZONLULARLA SAHUR YAPTI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Trabzonlularla sahur programına katıldı. Bakan Soylu'ya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Soylu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ekrem İmamoğlu, İlk göreve geldi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerinin kopyalanmasıdır. Bu ne Devlet ciddiyetiyle bağdaşır, ahlakla bağdaşır, ne de insaniyetle, derdi kovuculuk yapmak. Derdi iş üretmek değil, derdi onun üzerinden acaba bir şey bulabilir miyim anlayışı, tamtamına fesatı ve fitnenin oluşturabileceği bir anlayışı ortaya koymaktır. Esas gücü de o dur zaten. Çok net bir şekilde bellidir, TV'lerde izleyin İstanbul için tek bir cümle söylemiyor. Binali Ağabeyle ikisini bir kıyaslayın. Binali Ağabey, hayal edemediklerimizi gerçekleştirdi, İstanbul'da su yoktu suyun altından tünel yaptı. Kazlıçeşme diye bir yer var her ay orada ne kadar fare var, fareler kaç cm diye haber yapılırdı. Biz Haliç'ten kokudan dolayı geçemezdik, yaz aylarında kapıları kitlerdik Haliç'ten koku gelmesin diye. Eyüpsultan'da mezarlıklarımız vardı oralara gidemezdik bayramlarda. Tayyip Erdoğan'la 1994'de insanlar mezarlıklarına kavuştular. Belediye otobüslerinde sürücülerin maaşlarını alamamasından dolayı işleri yavaşlatmasından dolayı kavgalar olurdu, anneler çocuklarını okula göndermezlerdi hava kirliliğinden dolayı. Dünyanın en havası kirli olan şehirlerden birisiydi. Önceden leğenlerle su dolduruyorduk daha sonra küvetler yapıldı daha sonra evin oraya gelen su hattı yukarıya basıyorsa oraya depo yapılıyordu, biz deponun nasıl temizleneceğini CHP sayesinde öğrendik. Bir öğrettiği o. Bütün bunları hep beraber yaşadık. 89 ile 90 arasında yolsuzluğun dönemi oldu sadece İSKİ meselesi değil. Ben o günde siyasetin içerisindeydim ve bütün bunları takip edip ortaya koyduk. Bunlara İstanbul teslim edilmez, İstanbul sadece bizim İstanbulumuz değil, İstanbul bizim medeniyetimizdirö



Soylu, "Canan denilen, Kılıçdaroğlu denilen, Sezai denilen insanlar zafer nameleri atmasın. Ekrem İmamoğlu'nun dediğini görüyorsunuz değil mi? Sanki hiç tanımadığımız bir adamdan bahsediyor, Selahattin Demirtaş'ı neredeyse dünyanın en masun insanı olarak gösteriyor. Tamam biz yanlış yaptıysak, milletimiz İstanbul'da öyle diyorsa başımızın üstünde yeri var. Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarında milleti sokağa çıkartacak 59 kişinin katledilmesinin sebebi olacak sonrada boncuk boncuk terleyecek, binlerce çocuğun dağa gitmesine teşvik edecek, sonra diyecek ki 'onun politikalarını çok beğeniyorum onu da kucaklıyorum.' Bu nasıl bir şeydir ya buna birisi bir şey söylesin yani aklımızla alay ederken birisi bize desin ki senin göremediğin nokta şurası ben nereyi göremiyorum veya biz nereyi göremiyoruz. Yani eğer İstanbul tarafından böyle bir karar verilecekse yapılacak bir şey yok. Dönüp kendimize bakacağız, uyguladığımız politikalara bakacağız. Dönüp diyeceğiz ki Allah Allah demek ki burada bir yanlışlık var. Bundan sonra kim ne yapacaksa başka bir politika uygulasın, bak bu samimiyetsizliktir, ben bu samimiyetsizliği reddetmenizi ve hakikaten önümüzdeki beş yıl, Binali ağabeyi tecrübesiyle bilgisiyle bizler, İstanbul'un emrine amede olarak çok önemli adım atacağımıza inanıyorum. Bize destek verin, güç verin İstanbul'u küresel güç merkezi, kuvvet merkezi haline getirelim, birilerinin arka bahçesi yapmayalım, buna müsaade etmeyelim. Bu vesileyle Kirazlı tepe sizden isteğimiz şudur, ful çekmeniz gerekiyor" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Sahur programında bulunan vatandaşlar

-Bakan Süleyman Soylunun açıklaması

-Genel ve detaylar

29.05.2019 - 06.44 Haber Kodu : 190529007

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5- BAKAN SELÇUK VE BAKAN ERSOY "MÜZEDE EĞİTİM PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI"NA KATILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen, öğretmenlerin müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek amacıyla başlatılan Müze Eğitimi Sertifika programının basın toplantısı Topkapı Sarayı Müzesi önünde gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

ÖĞRENCİLERE BİR ŞEYLER ÖĞRETMEK İSTİYORSANIZ ÖNCE ÖĞRETMENLERİ EĞİTMENİZ GEREKİYOR

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Farkındalık yaratmak istiyorsanız küçük yaşlardan başlamanız gerekiyor. O açıdan öğrenci ve gençlerimiz çok daha önemli. Öğrencilerimize ve gençlerimize bu kültürel değerlerimizin, kültürel varlıklarımızın değerlerini anlatmak, değerini öğretmek ve bunların kıymetini bilen nesiller yaratmak da bizim açımızdan çok çok önemli. Tabi gençlere ve öğrencilere bir şeyler öğretmek istiyorsanız önce öğretmenleri eğitmeniz gerekiyor, öğretmenlere anlatmanız gerekiyor." dedi.

Müzecilik eğitim programının oluşum sürecinden bilgiler veren Bakan Ersoy, "Müzeyi biz hem geçmişimize sahip çıkmak hem geleceğimize sahip çıkacak nesiller yetiştirmek açısından çok önemli görüyoruz. Müzelerin sadece gezilecek bir yer olarak değil, toplumumuzun yetişmesi için çok da güzel bir okul olduğunu uygulamalı yapıldığı zaman da çok da başarılı sonuçlar veren bir okul olduğunun farkındayız." diye konuştu. Müzenin turizmin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğünü belirten Ersoy, eğitim programının, Türkiye'nin geleceğindeki stratejik sektörlerden birinin turizm olduğunu ve küçük yaştan beri nesillere müzeyi ve turizmi anlatmak açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

"TARİH BİLİNCİNİ SADECE KİTAPLARDAKİ METİNLER OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Bakan Ersoy'un ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz tarih şuurunu ya da tarih bilincini sadece kitaplardaki metinler olarak, paragraflar olarak görmüyoruz. Biz tarihi yaşamak, coğrafyayı yaşamak, sosyolojiyi yaşamak için müze ve benzeri ortamların yaşayarak, yaparak değerlendirilmesinin önemini ortaya koymak istiyoruz. Birkaç sene içerisinde 100 binin üzerinde öğretmenimiz eğitim alma çabası içerisinde olacak. Bu eğitimin uluslararası bir şekilde genişlemesi konusunu da önemsediğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı bütün çalışmaların her birinin birbirini destekleyici ve tamamlayıcı bir mahiyette olduğunu vurgulamak isterim. Biz bir eğitim sistemini bütün alt sistemleriyle senkronize bir şekilde eş güdümlü ve eş zamanlı bir şekilde hayata geçirmezsek muhakkak suretle bazı aksamalar söz konusu olacaktır. Müze eğitimini lütfen sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin. Ana sistemin alt sistemlerinden bir tanesi olarak, çok özel bir çalışma olarak görün. Böyle gördüğümüzde öğrencilerimiz için oluşacak anlam kümesi, öğretmenlerimizin yaptıkları işe anlam yüklemesi çok daha kolaylaşacaktır."

diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, 'Müze Eğitim Sohbeti' gerçekleştirdi. Program çerçevesinde 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında öğretmen "Müze Eğitici Eğitimi" programının düzenlenmesi ve iki yıl içerisinde 15 bin öğretmenin müze eğitimi alması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Müzik dinletisinden ve müze tanıtım filminden detaylar

-Öğrencilerden detaylar

-Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşması

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşması

28.05.2019 - 19.06 Haber Kodu : 190528206

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6- BİNALİ YILDIRIM'DAN TOPBAŞ'A ZİYARET

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ı Beyoğlu'nda bulunan çalışma ofisinde ziyaret etti.

TOPBAŞ: İNANIYORUM Kİ ÇOK İYİ BİLDİĞİ BU KENTE GÜZEL HİZMETLER VERİR

Ziyaretin ardından basın mensuplarının karşısına geçen ikili açıklamalarda bulundu. Kadir Topbaş, "Sayın başkanımız nezaket gösterdi. Ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ederim. O kadar çok titri var ki nasıl hitap edeyim diye zaman zaman tereddüt halinde olabiliyoruz. Ama biz yine de kendisine başkan demeyi yeğleriz, severiz. Kendisi de benim gibi Kasımpaşa'lı Benim kardeşimin de mezun olduğu ortaokuldan mezun olmuş. Bir proje adamı. Yapabileceklerini söyleyebilen ve konuşmaktan ziyade iş yapan yönüyle biz tanıyoruz. Yurttaşlarımız da esprileriyle ve başarılı, gayretli çalışmalarıyla da biliyorlar. Bir insana nasip olmayacak birçok görevlerde bulundu Türkiye'de. Çok önemli görevler üstlendi ve başarıyla tamamladı. İnşallah şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı netleşir. İnanıyorum ki çok iyi bildiği bu kente güzel hizmetler verir." dedi.

"ONUN BIRAKTIĞI YERDEN HİZMETLER DEVAM EDECEK"

Binali Yıldırım ise, "Bugün kendisine ziyarette bulunduk. Kadir bey hem Beyoğlu başkanlığı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dünya şehri İstanbul'a çok güzel hizmetler yaptı. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı bu vesileyle bir kez daha İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Gerek bakanlığım gerek başbakanlığım sırasında da çok yakın çalışma fırsatımız oldu. Her zaman sayın cumhurbaşkanımızın riyasetinde İstanbul projeleri hep bizim önceliğimiz oldu. Bir Marmaray projesi bile İstanbul tarihini 2 bin 500 yıldan 8 bin 500 yıla kadar uzatacak. Büyük bir çalışma. Marmaray bir ulaşım projesi olmanın yanında aynı zamanda da tarih ve kültür hazinelerinin gün ışığına çıkaran bir proje olmuştur. Buna benzer birçok dev projeyi kendi başkanlığı döneminde tamamladık. Bu seçimlerde bize gösterdiği desteklerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek. Beni 11 yaşında Binali olarak geldiğim bu şehir çok şey verdi. İnşallah gelecek 5 yıl içinde de dünya şehri İstanbul'a sayın başkanımızın tecrübelerinden de yararlanarak, güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Topbaş'ın açıklamaları

-Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

28.05.2019 - 18.39 Haber Kodu : 190528195

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7- EKREM İMAMOĞLU: BİZ BU HAYATI UCUZLAŞTIRMAYA GELİYORUZ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy ilçe meydanında yaptığı mitingde, "Biz hayatı ucuzlaştırmaya geliyoruz. Bu şehrin sıkıntılı olan insanların yanında olmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy'deki son durağı ilçe meydanı oldu. Burada kısa bir miting yapan İmamoğlu, "Anamın ak sütü gibi helal bir 31 Mart seçimi kazandım. Buna müdahale ettiler ve siyasi bir karar verdiler. Hukuka ve Türkiye'nin demokrasi sürecine darbe vurdular. Ama biz milletçe demokrasinin yanında duruyoruz. Bu sürecin içinde hak mücadelesi var, hukuk, vidan ahlak mücadelesi var. Hakkımız 23 Haziran'da bayram yerine gider gibi gideceğiz ve milletçe hakkımızı teslim alacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU HAYATI UCUZLAŞTIRMAYA GELİYORUZ"

İmamoğlu, "Bu şehir huzura kavuşacak. Bu kardeşiniz eğitime destek paketiyle eğitime destek olacak. Gıda destek paketiyle açlık sınırı altındaki ailelere yardım edecek ve mali destekte bulunacak. Ulaşımda sadece öğrenci ve milli ve resmi bayramlarla kalmayacağız. 18-25 arası gençler, bebekleri olan anneler, 6 yaşına kadar olan ücretsiz ulaşım yaşını 12 ye çıkaracağız. Biz hayatı ucuzlaştırmaya geliyoruz. Bu şehrin sıkıntılı olan insanların yanında olmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz. " diye konuştu.



"DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDİN"

Uzun bir bayram tatilinin önümüzde olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Üniversiteye giden gençlerimiz eğer İstanbul'da okuyor ve kayıtları İstanbul'da ise lütfen seçime kadar kalsınlar. ve geleceği için oy kullansınlar. Arkadaşlarına misafir olsunlar. İl dışında olan üniversitesi öğrencileri varsa oy kullanmak için İstanbul'a gelsinler. Bayramda ziyarete gidebilirsiniz. Demokrasi için mücadele edin. Bayramdan sonra tatile gitmişseniz mutlaka geri dönün. Hep birlikte çalışalım. Bu şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Bu şehirde eğitim ile ilgili sorunları çözeceğiz. Çevre ile ilgili sorunları çözeceğiz Tabu, imar ve mülkiyetle ilgili sorunlarını çözeceğiz " şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

28.05.2019 - 21.20 Haber Kodu : 190528216

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8- KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR'ın sürücüsü Sami Tufan hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan tırların görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Sürücü ile röp

-Trafik

-Yolun temizlenmesi

-Genel ve detay görüntüler

28.05.2019 - 19.00 Haber Kodu : 190528204

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9- BİNALİ YILDIRIM'DAN TOPBAŞ'A ZİYARET

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ı Beyoğlu'nda bulunan çalışma ofisinde ziyaret etti.

TOPBAŞ: İNANIYORUM Kİ ÇOK İYİ BİLDİĞİ BU KENTE GÜZEL HİZMETLER VERİR

Ziyaretin ardından basın mensuplarının karşısına geçen ikili açıklamalarda bulundu. Kadir Topbaş, "Sayın başkanımız nezaket gösterdi. Ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ederim. O kadar çok titri var ki nasıl hitap edeyim diye zaman zaman tereddüt halinde olabiliyoruz. Ama biz yine de kendisine başkan demeyi yeğleriz, severiz. Kendisi de benim gibi Kasımpaşa'lı Benim kardeşimin de mezun olduğu ortaokuldan mezun olmuş. Bir proje adamı. Yapabileceklerini söyleyebilen ve konuşmaktan ziyade iş yapan yönüyle biz tanıyoruz. Yurttaşlarımız da esprileriyle ve başarılı, gayretli çalışmalarıyla da biliyorlar. Bir insana nasip olmayacak birçok görevlerde bulundu Türkiye'de. Çok önemli görevler üstlendi ve başarıyla tamamladı. İnşallah şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı netleşir. İnanıyorum ki çok iyi bildiği bu kente güzel hizmetler verir." dedi.

"ONUN BIRAKTIĞI YERDEN HİZMETLER DEVAM EDECEK"

Binali Yıldırım ise, "Bugün kendisine ziyarette bulunduk. Kadir bey hem Beyoğlu başkanlığı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dünya şehri İstanbul'a çok güzel hizmetler yaptı. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı bu vesileyle bir kez daha İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Gerek bakanlığım gerek başbakanlığım sırasında da çok yakın çalışma fırsatımız oldu. Her zaman sayın cumhurbaşkanımızın riyasetinde İstanbul projeleri hep bizim önceliğimiz oldu. Bir Marmaray projesi bile İstanbul tarihini 2 bin 500 yıldan 8 bin 500 yıla kadar uzatacak. Büyük bir çalışma. Marmaray bir ulaşım projesi olmanın yanında aynı zamanda da tarih ve kültür hazinelerinin gün ışığına çıkaran bir proje olmuştur. Buna benzer birçok dev projeyi kendi başkanlığı döneminde tamamladık. Bu seçimlerde bize gösterdiği desteklerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek. Beni 11 yaşında Binali olarak geldiğim bu şehir çok şey verdi. İnşallah gelecek 5 yıl içinde de dünya şehri İstanbul'a sayın başkanımızın tecrübelerinden de yararlanarak, güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Topbaş'ın açıklamaları

-Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

28.05.2019 - 18.39 Haber Kodu : 190528195

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