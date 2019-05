DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- ŞEHİT SUBAYIN MALTEPE'DEKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü.

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine askeri heyet bilgi vermek için geldi. Heyetin geldiği sırada anne ve babanın il dışında olduğu öğrenildi. Giresun'da acı haberi alan anne ve baba, cenazenin defnedileceği Sakarya'ya hareket etti. Şehit Teğmenin baba evine Türk bayrakları asıldı. Aydın'ın cenazesi yarın Sakarya ili Geyve ilçesi, Ali Fuat Paşa beldesi, Camili Mahallesine defnedilecek.



2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU

- "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik"

İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yargı mensupları, askeri erkan, sanatçılar, iş insanları, farklı dinlerin mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Türk milleti olarak tarihin en önemli dönem noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, kentin kapılarını İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamladığını söyledi.

Daha 21 yaşındaki bir cihan hakanını yetiştiren Akşemsettin'i, Hazreti Peygamber'in "O ne güzel ordudur." diyerek övdüğü Fatih'in kahraman neferlerini selamladığını dile getiren Erdoğan, 566 yıldır İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen tüm şehit ve gazileri, rahmetle ve minnetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Osmanlı'nın 7. kuşatmasında ve 7. Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo ideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğan DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Daha iki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız.' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu tarih, isim ve sembollere kadar hepsi 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı.' sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının, Kur'an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul'un fethi ile sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir." dedi.

Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu belirterek, bu şehre hizmetin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmek olduğunu vurguladı. Kente hizmet etme şerefine nail olduğunu dile getiren Erdoğan, temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak 39 can aldığı, nefes almanın zorlaştığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı şehri kısa

sürede ülkenin iftihar tablosu haline getirdiklerini anlattı.

"KENTİ EN KALİTELİ BELEDİYECİLİK HİZMETLERİYLE TANIŞTIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdıklarını anlatarak, "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİ ASIL KİMLİĞİNE YENİDEN KAVUŞTURDUK"

Erdoğan, "Fatih'in emaneti olan, Peygamber Efendimizin övdüğü bu şehri asıl kimliğine yeniden kavuşturduk." diyerek, önce Marmaray, sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbiriyle denizin altından iki kez buluşturduklarını kaydetti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İstanbulluların hizmetine sunduklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını Yüksek Hızlı Tren ile sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz, bu yılsonuna kadar da inşallah İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız. Üç katlı İstanbul Tüneli'ni önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233 kilometre raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz, şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır."

"İKİ DEV ŞEHİR HASTANESİ YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yaptıklarını hatırlatarak, "Başakşehir Şehir Hastanesinin yapımı süratle devam ediyor ve önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçelerini ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabını İstanbul'umuza kazandırdık. İnşallah yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya, tüm dünyanın göz bebeği bu şehre layık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceklerini belirten Erdoğan, "Bunun yanında şu anda otelin ve bunun yanında yine terminal binalarının olduğu kısımları inşallah büyük bir fuar merkezi haline getireceğiz. Yine pistin bir bölümünü de sadece iş adamlarıyla yine uluslararası liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı olarak inşallah hizmete sunacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. Çünkü İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur. Binali Yıldırım kardeşimiz, bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin ve bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevlerinin birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır ve İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım kardeşimin etrafında kenetlenmenizi ve İstanbul'un

geleceğini hep birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum." şeklinde konuştu.

Programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Program, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablo hediye etmesiyle sona erdi.

3- CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ÜLKEMİZİN HUZURUNA KAST EDENLERE EN AĞIR DARBE VURULACAKTIR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,

52 Ülkeden 520 sporcunun yarıştığı 7. Uluslararası Fetih Kupası'nda 31 Türk sporcu madalya kazandı. Madalya kazanan sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taktim etti. Ödül töreninde yaptığı konuşmasında Fuat Oktay, "Pençe Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvaları, tüm unsurlarıyla birlikte temizlenerek ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır" dedi.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Fetih Kupası" okçuluk yarışmaları sona erdi. Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen finallerde geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere iki dal ve 18 kategoride, 52 ülkeden yaklaşık 520 sporcu kürsüye çıkmak için ter döktü. 27 Mayıs tarihinde başlayan ve 3 gün süren müsabakaların ardından, 29 Mayıs tarihindeki finaller sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen bir tören ile verildi. Toplam 457 bin TL ödül dağıtılan Fetih Kupası kapsamında 54 madalyanın 31'ini Türk sporcular kazandı.

Dünyanın en iyi okçularının mücadele ettiği organizasyonun final ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve sporcular katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan ödül töreni ardından saygı duruşu ve dereceye giren sporculara ödül takdimi ile son buldu.

"BURADA OK ATMAK, ŞAMPİYON OLMAK TARİHE ADINI YAZDIRMAK DEMEKTİR"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmada "52 ülkeden 500'ün üzerinde sporcu geleneksel okçulukla modern okçuluğun birlikte yarıştığı en büyük müsabakasında yan yana geldiler. Burası dünyanın en eski, okçuluğa hasredilmiş, Fatih Sultan Mehmet'in yaşıyla aynı yaşta, 566 yıldır burada. Okçular oklarını hedefe, en uzağa eriştirmek için yarıştılar, destanlar yazdılar. Tarihin yetiştirdiği en iyi okçular burada yetişti. Bu demek oluyor ki burada ok atmak, şampiyon olmak aslında tarihe adını yazdırmak demek oluyor. O yüzden burada yarışan okçular çok şanslı. Dünyanın her yerinden okçular gelip hünerlerini bu tarihi mekanda sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE MİLLETİMİZİN HAKKINI YEDİRMEDİK, YEDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "17 yıldır, 1453'den 2053 Türkiye'sine giden yolda, fetih şuuruna yakışır hizmet altyapısını oluşturduk; gelecekte atılacak adımlar için de en uygun zemini gençlerimize miras bırakacağız inşallah. Bunun için 23 Haziran, İstanbul için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir dönüm noktası. Hepinizin takip ettiği 31 Mart seçimleri sonrası süreçte biz, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine ve hakkaniyete sahip çıktık. Bugüne kadar kimsenin hakkını yemediğimiz gibi; kimseye de milletimizin hakkını yedirmedik; bundan sonra da yedirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"FETİH RUHUNU İLELEBET CANLI TUTACAĞIZ"

Fuat Oktay, "Ecdadımızın İstanbul'u fethinde gösterdiği inanç ve kararlılığın aynısını Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071 vizyonlarına taşırken gösterecek; fetih ruhunu ilelebet canlı tutacağız. Bu kararlılıkla, bugün ülkemizin her köşesinde ve sınır ötesinde ülkemize yönelen tehditleri çelik gibi sinemizde bertaraf ediyoruz. Doğu Akdeniz'de, Ege'de sahip olduğumuz haklarımızı kullanmamızı engelleyenlere karşı da aynı azimle, aynı dik duruşla mücadele veriyoruz. Pençe Operasyonuyla da Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvaları, tüm unsurlarıyla birlikte temizlenerek; ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır. Bu mübarek günlerde Pençe Operasyonunda ve sınırlarımızın içinde-dışında ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için vazifede olan askerlerimize ve güvenlik güçlerimize bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Ödül töreninin ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hediye taktiminde bulundu. Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız ile birlikte Okçular Vakfı'nı gezen Oktay burada bulunan yay yapım atölyesine girdi. Atölyede Oktay, Osmanlı işçiliği ile yapılan yayları ve okçuluk malzemelerini inceledi. Ardından atölyenin ustası, Fuat Oktay'a deri üzerine işlenerek yapılan üzerinde ayet yazılı bir tablo hediye etti.

Ödül alan sporcular ise şöyle:

Erkekler Klasik Yay kategorisi,

1. İtalyan Mauro Nespoli

2. Türk sporcu Samet Ak

3. Hollandalı sporcu Hendrikus Van Tongeren

Kadınlar Klasik Yay kategorisi

1. Çinli sporcu Long Xiaoqing

2. Kolombiyalı sporcu Ana Maria Rendon Martinez

3. Türk sporcu Yasemin Ecem Anagöz

Erkekler Makaralı Yay kategorisi

1. Rus sporcu Anton Bulaev

2. Hollandalı sporcu Michael Schloesser

3. Amerikalı sporcu Braden Richard Gellenthien

Kadınlar Makaralı Yay kategorisi

1. Kolombiyalı sporcu Sara Jose Lopez Bueno

2. Türk sporcu Yeşim Bostan

3. Rus sporcu Victoria Balzhanova

Klasik Yay Mix Takım kategorisi

1. KORE

2. TURKİYE

3. RUSYA

Makaralı Yay Mix Takım kategorisi

1. HOLLANDA

2. HIRVATİSTAN

3. KOLOMBİYA

Geleneksel Okçuluk ödül kategorisinde

Büyük Erkekler'de

1.Malezyalı sporcu Ahmad Alrafaie Bin Ali

2. Türk sporcu Ahmet Turan Günay

3. Malezyalı sporcu Muhammad Najmuddin Bin Badron

Büyük Kadınlar'da

1. Macaristanlı sporcu Emoke Hunyine Dr. Domokos

2. Kırgız sporcu Asel Sadryova

3. Belaruslu sporcu Yulıya Azar Kevıch

Genç Erkeklerde,

1. Türk sporcu Muhammed Ali Temel

2. Türk sporcu Emir Kayabaş

3. Türk sporcu Alparslan Taşkın

Genç Kadınlarda,

1. Türk sporcu Tuğçe Torun

2. Türk sporcu Şakiha Tetik

3. Türk sporcu Yasemin Temel

Minik Erkeklerde,

1. Türk sporcu Emirhan Kavala

2. Türk sporcu Emir Yalçıntaş

3. Türk sporcu Selahattin Akgün

Minik Kadınlarda

1. Türk sporcu Gökçe Azra Bayır

2. Türk sporcu Hacer Süreyya Vatan

3. Türk sporcu Meryem Bengüsu Kaytaz

Karma Miniklerde,

1. Türk sporcu Ali Çolakkadıoğlu

2. Türk sporcu Yunus Emre Zengin

3. Türk sporcu Adile Cemre Dilsiz

MENZİL kategorisi,

Organik Yay Hava Koşusunda,

1. Kanadalı sporcu Adam Karpowich

2. Norveç sporcu Ivar Malde

3. Türk sporcu Cüneyt Hoca

Limitli Hava Koşusu Karma kategorisinde

1. Türk sporcu Mustafa Koçak

2. Türk sporcu Salim Söyler

3. Türk sporcu İbrahim Aydın

Limitsiz Hava Koşusu Erkeklerde,

1. Türk sporcu İbrahim Balaban

2. Türk sporcu İbrahim Aydın

3. Türk sporcu Cüneyt Öztan

Limitsiz Hava Koşusu Kadınlarda,

1. Türk sporcu Şebnem Saliha Çakıroğlu

2. Türk sporcu Nagihan Tunç

3. Türk sporcu Fatma Ayvacı

Siper kategorisinde,

1. Türk sporcu İbrahim Keleş

2. Norveçli sporcu Ivar Malde

3. Slovak sporcu Michael Ponis

4- İSTANBUL'UN FETİHİ'NİN 566. YILINDA MALTEPE'DE KUTLADI

İSTANBUL DHA

İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe Sahili'nde coşkuyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.Sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi. Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirildi. Programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

5- BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programında konuştu.

"İnşallah, Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da bir demokrasi bayramını İstanbul'da birlikte kutlayacağız." diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'un sıradan bir şehir ve fethin de sıradan bir iş olmadığının farkındayız. Bu sebeple fethin 566. yıl dönümünü kutluyorum. Çağ açıp çağ kapatan fetih ile farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir dönem başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, şahi topun gülleleriyle Batı'daki Rönesans sürecini hızlandırmış ve Hristiyanların İslam'ın aydınlığında etkilenmesinin yolunu açmıştır. İstanbul'un fethiyle birlikte İkinci Mehmet'e 'Fatih' unvanı verilmiştir. İstanbul'un fethiyle birlikte aziz milletimizin tarih yapan bir millet olduğu dünyaya duyurulmuştur"



Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u fethettiğinde "Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye geldik" dediğini anımsatan Yıldırım, "Fatih'in torunları olarak bizler de dünya şehri İstanbul'da, 1994 yılında sizin kaldırdığınız bayrağı daha da ileriye taşımak için huzurlarınızdayız. İnşallah, Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da bir demokrasi bayramını İstanbul'da birlikte kutlayacağız. İstanbul, bu güzel bayramı kutlaya hazır mı? Hepinize teşekkür ediyorum. İstanbul sıradan bir şehir değil. Eğer İstanbul bir ülke olsaydı, dünyanın 41. Avrupa'nın 13. büyük ülkesi olurdu. 1994 yılı, İstanbul'un yakın tarihi için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Suları akmayan, sokakları çukur çamur olan, hava kirliliğinden nefes almayan bir İstanbul'dan bugün tertemiz, pırıl pırıl bu sorunların hiçbirini konuşamadığı bir İstanbul'un kapılarını siz bu şehrin belediye başkanı olarak açtınız. O günlerden en temel ihtiyaçları bile karşılamakta zorlanan İstanbul, bugün, günden güne büyümeye ve gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, İstanbul'un devralındığı dönemde sadece 40 kilometre raylı sisteme sahip olduğunu kaydederek, "Bugün 233 kilometre raylı sistemi var. Yeşil alanlarıyla ve temiz alanlarıyla ve gitgide güzelleşen çehresiyle İstanbul gelecek beş yıl içinde İstanbullular bize yetki verirse bu kenti dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmaya kararlıyız. Bunu sizin liderliğinizde başaracağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Fethin 566. yılını kutluyorum" dedi.

6- BİNALİ YILDIRIM FATİH'TE ÇARŞAMBA PAZARINI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te Çarşamba semt pazarını ziyaret etti. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve partililer eşlik etti.

Pazarı gezerek esnaf ile sohbet eden Yıldırım, tezgahını toplayan bir pazarcıya "Topluyor musun?" diye soru sordu. Pazarcı, "Topluyorum. 20.00'a kadar zaman var. Yoksa ceza var" yanıtını verdi. Yıldırım' Ergün Turan'a "20.00'dan gece, 21.00'a 22.00'a kalındığında ceza yazılıyormuş, neden yazıyorsunuz? Hava kaçta kararıyor. Biraz müsamaha göstermek lazım" dedi.

Pazar ziyareti sırasında vatandaşlar Yıldırım'la bol bol fotoğraf çektirdi.

7- EKREM İMAMOĞLU İFTARINI BAĞCILAR'DA AÇTI

Haber: Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL,

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarını Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evinde açtı.

Zeytinburnu ve Fatih'teki seçim çalışmalarının ardından Ekrem İmamoğlu, iftar için Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde oturan Kastamonu Taşköprülü Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evini seçti. Evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan Köse, İmamoğlu'nu oturdukları binanın kapısında babası ile birlikte karşıladı. İmamoğlu ve aile, daha sonra iftar açmak için diğer odaya geçti. Ezan okunmasıyla iftarlar açıldı. İmamoğlu, iftardan sonra aile fertleriyle fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada İmamoğlu'nun, "Yarın, Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi derler" şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu. Evde bulunanlardan biri de, "Tayyip Erdoğan oyunu açıkladı derler" deyince, İmamoğlu, "Olsun, ben ondan da oy istedim" karşılığını verdi. Baba Köse, oğlunun adının hikayesini, "Cumhurbaşkanımız cezaevine girdiğinde, mağdur olduğu için oğlumun adını Tayyip Erdoğan koymuştum. Şimdi, siz mağdur olduğunuz için sizi destekliyoruz" sözleriyle anlattı.

İmamoğlu Köse Ailesi ile iftarını açarken, komşuları ve mahalleli de bina önünde birikmeye başladı. İmamoğlu, kısa bir konuşma yaptığı vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

8- EKREM İMAMOĞLU ZEYTİNBURNU VE FATİH'TE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Mahallesi'ndeki semt pazarı ziyaretinin ardından bir otelde kanaat önderleri ile buluştu.

Ardından Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Ben partiye hizmet etmeye değil, 16 milyon insana hizmet etmeye geliyorum. Onlar bir avuç insandan talimat alıyor ben ise sizlerden talimat alacağım. Az kaldı değerli hemşerilerim çok az kaldı. Demokrasinin kurtulması için, inançlara saygı için, iftira atılan manzaralar olmadığı bir Türkiye istiyorum. Yeni bir siyasi devir, yeni nesil siyasi anlayış, yeni bir başlangıç yapabilmek için vaktiniz olduğu her anda çalışmaya var mıyız? Herkesle konuşacağız, anlatacağız, size karşı provokasyon yapabilirler asla itibar etmeyin" dedi.

"MİLLETİMİZLE BİRLİKTE ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İmamoğlu bir sonraki durağı Fatih oldu. Seçim otobüsü ile Pazartekke'de vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Kocamustafapaşa Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu "Şeffaflığı hemşerilerimize hediye ettik mi? O yüzden çıldırıyorlar. Diyorlar ki, 'biz ne dediysek yapamadık. Ama bu adam 18 günde birçok işi yaptı' neden yaptık biliyor musunuz? Çünkü biz sizi hissediyoruz. Düşünün 18 günde bunları yaptık, bin 800 günde neler yaparız neler. Bana diyorlar ki, 'Başkanım sakın vazgeçme' Ben ne dedim size. Milletimizle birlikte asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu

İmamoğlu, "Hukuku katlettiler, demokrasiye büyük bir darbe vurdular. Ama milletçe bu yapılan zulmü, 16 milyon İstanbullu düzeltecek. Güzel insanlar, o güzel padişahın adını taşıyan bu güzel semtin güzel insanları. Biz 23 Haziran'da demokrasi adına ve bu şehrin iyi bir yönetime kavuşması adına sandıkta milletçe bu yapılan zulmü yönetenlere mutlaka cevabını vereceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından seçim otobüsü ile bir süre daha esnaf ve vatandaşı selamlayan Ekrem İmamoğlu, ev iftarına katılmak üzere Bağcılar'a geçti.

9- ARTİAD BAŞKANI CEMALLETTİN KERİM: 30 GÜN GÜNEŞ GÖRMEDİM

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

İsrail'de 35 gündür tutukluluğun ardından bugün serbest bırakılan ve gece saatlerinde İstanbul'a dönen, Arap-Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, tutukluk süresince çok zorluklar çektiğini dile getirerek, "Sanki katiller gibi beş yıldızlı otellerde odayı basarak bizi kelepçeleyip götürdüler. 35 günün 30 gününde güneş görmedim" dedi.

22 Nisan'da İsrail'de göz altına alındıktan sonra 35 gün tutuklu bulunan ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, Türk Hava Yolları'nın Tel Aviv'den tarifeli uçağıyla saat 22.45'te Tel-Aviv'den İstanbul'a geldi. Filistin asıllı Türk Vatandaşı işadamı Cemalettin Kerim, havalimanında ailesi ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. İstanbul Havalimanı'nda tutukluluk sürecinde yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulunan Kerim "Çok şükür ki Türkiye var. Müslümanlar içinde tek kalan ülke Türkiye. Müslümanlar her tarafta izliyor. Özellikle Filistinli gençler zindanlarda çürüyor. Gencecik çocukları tutukluyorlar oradaki mücadeleleri yüzünden. Hatta hiç yapmadıkları işler yüzünden hapse atıyorlar. Bizler bir grup işadamları ile Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkiler güçlensin diye gittik. Orada Filistinli atıl olan gençlere fabrika kurmak için gittik. Çok güzel program yaptık. Bitikten sonra bizi sanki katiller gibi beş yıldızlı otellerde odayı basarak bizi kelepçeleyip götürdüler. 35 günün 30 gününde güneş görmedim. Yani affedersiniz tavuklar gibi köpekler gibi bizi hapsettiler. Köpekler bile güneş görebiliyor ama biz göremedik. Filistin'de ihtiyacı olan ailelere yardım ettiğimiz için 10 yıl önceki hesapları yapıyorlar. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan eksik olmasın, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Tel Aviv'deki büyükelçilik çalışanlarına da teşekkür ediyorum beni bir dakika bile yalnız bırakmadılar. Hiçbir suç yok hiçbir delil yok. Ne olduysa dün akşam bir mucize oldu. Bütün eşyalarımı topladılar ve bu sabah bizi bıraktılar"

10- ÇEKMEKÖY'DE ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Çekmeköy'de yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklanan kişinin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,dün saat 18.30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolda 2 kişi ile 1 kişi birbirleriyle kavga etti. 2 kişi kavga ettikleri kişiyi önce dövdü ardından defalarca bıçakladı. Boğazına bıçak darbesi alan kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cadde üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, yerde mobilya parçaları buldu. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Bir mahalle sakini yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Marketten çıkışta gördüğümde 3 tane genç kavga ediyorlardı. İkisi birini dövüyordu. O çocuğun boğazını bıçakla kestiler. Çocuk yere düştü. Ondan sonrasını bilmiyorum. Kanlar içinde yerdeydi. Sonra ana yoldan kaçtılar."

HAYATINI KAYBEDEN GENCİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ölen gencin elinde mobilya malzemeleriyle cadde üzerinde yürüdüğü görülüyor.



11-ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Üsküdar Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Acil servisteki hastalar tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ikinci katında çıktı. Çıkan yangın nedeniyle alt katta bulunan acil bölümünde oluşan yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle vatandaşların hastaneye girişlerine izin verilmedi. Hastaneye girmek isteyen bazı hasta yakınları güvenlik görevlileriyle tartıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

12- TEM OTOYOLU'NDA İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

TEM Ototolu Pendik mevkii Kadıköy istikametinde bir kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada iki kamyonun sürücüsü de yaralandı. Saat 00.15 meydana gelen kazada iddiaya göre, İbrahim Keskin yönetimdeki 26 SU 801 plakalı kamyon aynı istikamette ilerleyen 34 GGC 68 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Kesin araçta sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücü İbrahim Keskini kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Keskin'e ve diğer kamyon sürücüsüne ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Kaza nedeniyle yolun iki şerit trafiğe kapanırken araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra kazaya karışan iki kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle çekildi. Kamyonların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.



