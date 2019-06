DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(Havadan görüntülerle)

1- İSTANBUL TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu yaşandı. Kentte dün saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre dün saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.

FSM'DE YOĞUNLUK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Köprüye çıkan yan yollarda da yoğunluk gözlendi. Köprüdeki trafik havadan görüntülendi.

ÇAMLICA GİŞELERDE SON DURUM

Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu gözlendi. Ankara istikametine seyir halinde olan araçlar gişelerde zaman zaman kuyruk oluşturdu.

MAHMUTBEY'DE YOĞUNLUK

TEM otoyolu Mahmutbey Mevkii'nde de zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

2- YENİKAPI İSKELESİNDE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Çağatay KENARLI- Onur MERİÇ, İSTANBUL

9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı. Bavulları ile iskeleye gelenler, Yenikapı ve çevresinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle İDO'nun İstanbul'dan Bandırma, Yalova ve Bursa'ya bazı ek seferler düzenlediği öğrenildi. Dün akşam saatlerinde iskelede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

(Havadan görüntüyle)

3- ÇAMLICA GİŞELERDE DRONE'LU TRAFİK DENETİMLERİ

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞiMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerde havadan ve karadan trafik denetimleri yapıldı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında şehirlerarası yollarda karadan ve havadan denetimler yapıyor. Çamlıca Gişelerde yapılan denetimlerde trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri drone yardımıyla tespit etti ve işlem uyguladı. Ayrıca polisler yolculuğa çıkan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

4- ERDOĞAN VE YILDIRIM ESENLER'DE GELENEKSEL KADİR GECESİ PROGRAMINDA KONUŞTU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Esenler Dörtyol Meydanı'nda her Kadir Gecesi geleneksel olarak düzenlenen "10 bin hatim 100 bin dua" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Şu an Irak'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayarak bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren tüm yiğitlere, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim güvenlik görevlilerimizin hepsini korusun, onları şer niyetlerden muhafaza buyursun, her daim muzaffer kılsın diyorum." şeklinde başladı.

"BİZ AYRIŞTIRMANIN DEĞİL KUCAKLAŞTIRMANIN TARAFINDA YER ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan" Ticaretten siyasete, aile ilişkilerinizden sosyal yaşamımıza kadar hayatımızın hemen her safhasına bu hassasiyette hareket etmemiz şarttır. Biz, ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil, barışın tarafında yer alacağız. Birileri ne yaparsa yapsın biz, 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Selamı yaygınlaştıracağız. Muhabbeti güçlendireceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizin üzerine titremeye devam edeceğiz. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle ülkemizin önünü kesebilecek, milletimizi hedeflerinden ulaştırmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Bu prensiplerimize sahip çıktığımızda Türkiye, büyümeye, güçlenmeye, bir barış ve huzur abidesi olarak yücelmeye devam edecek. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bu mübarek gece hürmetine indirdiğiniz 10 bin hatim ve yaptığınız 100 bin dua hürmetine kardeşliğimizi muhafaza buyursun." dedi.

"ÜÇLÜ OLARAK, GÜÇLÜ OLALIM YOLA DEVAM EDELİM"

Erdoğan, "Yol arkadaşım Binali Yıldırım kardeşimizi, İDO'nun genel müdürü, daha sonra Ulaştırma Bakanı, daha sonra Başbakan, daha sonra Meclis Başkanı... Bütün tecrübesiyle, deneyimiyle gerek ulusal, gerek uluslararası camiada edindiği yerle İstanbul'umuza layık olan, İstanbul'umuz için önemli bir fırsat olacak Binali Yıldırım kardeşimizi, inşallah 23 Haziran'da İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya hazır mıyız? Kardeşlerim, bakın emaneti ehline vermemiz lazım. Burada, bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de maalesef böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu. Öyleyse hanım kardeşlerim, kaleleri içeriden fethedelim. Gençler çok koşalım. Ana kademe çok çalışalım, 23 Haziran inşallah Binali Yıldırım kardeşimizle beraber Esenler'de Tevfik kardeşim, Büyükşehir'de Binali kardeşim, Ankara'da devlet başkanı olarak da bu hizmetkarınız üçlü olarak, güçlü olalım yola devam edelim." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANINA AF TALEBİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında, kalabalıktan af taleplerinin dile getirilmesi üzerine, "Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." şeklinde konuştu.

"YOLLARIN KRALI OLMAZ YOLLARIN KURALI OLUR"

"10 Bin Hatim, 100 Bin Duaö Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuşan Binali Yıldırım, Bayramda seyahatleriniz olacak. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, sılayı rahim yapacağız ve böylece hasret gidereceğiz. Eğer İstanbul dışına çıkarsanız bayramda lütfen yolda trafik kurallarına uyalım. Biz sizin sevdiklerinize sağ salim üzülmeden ulaşmanızı istiyoruz. Yolların kralı olmaz yolların kuralı olur. Siz siz olun yolların kuralına uyun. Bayramdan sonra İstanbul'a geri dönüyoruz değil mi? Çünkü 23 Haziran da İstanbul Bayramı var" dedi.

5- ERDOĞAN: İBB. SEÇİMLERİNDE SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜREN BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK, OYLARI ÇALDILAR

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hem sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluklar hem de sandık birleştirme tutanaklarındaki usulsüzlükler, yolsuzluklar sebebiyle Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verdi."

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da düzenlenen 'Büyük Üsküdar İftarı' programına katıldı.

Erdoğan iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Tek başına ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir. Sokaklarda kaos çıkarmak, mahalleleri çukurlarla bölmek, envai çeşit terör örgütünün kanlı eylemleriyle milletimizi sindirmek, sınırlarımız boyunca bizi kuşatmak isteyenlerle özellikle hep birlikte mücadele ettik, derslerini verdik. İktidarımızın döneminde vesayete, FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta emniyet-yargı darbe girişimine, 15 Temmuz'da ise kanlı darbe teşebbüsüne hep beraber karşı durduk. Yine son yıllarda yoğunlaşan ekonomik saldırılara, işimizi, aşımızı, geleceğimizi tehdit eden yıkıcı etkilerine yekvücut olarak direndik. Bu süreçte 81 vilayetiyle ülkemizin tamamından çok büyük destek aldık. Ama İstanbul bu mücadelenin her zaman lokomotifliğini yaptı. Daha önce farklı yerlerde, son dönemde ise Yenikapı'da milyonların katılımıyla düzenlediğimiz her miting ülkemizin ve milletimizin düşmanlarına karşı İstanbul'un adeta bir meydan okuyuşuydu." dedi.

"HİÇ KİMSENİN BİZİ SANDIĞIN NAMUSUNA SAHİP ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ELEŞTİRMEYE HAKKI YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hem sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluklar hem de sandık birleştirme tutanaklarındaki usulsüzlükler, yolsuzluklar sebebiyle Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Bizim bu süreçteki tek amacımız, milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru, en sağlıklı şekilde geçmesini sağlamak olmuştur. Şayet bizim teker teker ortaya çıkardığımız YSK'nın da hukuki olarak teyit ettiği sorunlar, sıkıntılar, hukuksuzluklar, yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktık. Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur. Hele hele YSK üyelerine hakaret etmenin, onları 'çete' diyerek hedef göstermenin hiçbir haklı gerekçesi olmaz. Ne zamandan beri hukuk içerisinde hak aramak veya oradaki insanlara 'çete' ifadesini yakıştırmak moda oldu? Asıl eleştirilmesi gerekenler, sandığa ve dolayısıyla demokrasiye gölge düşüren uygulamaları yapanlar ve bunları savunanlardır."

"SANDIĞA GİTMEMEK, BAŞKALARININ O SANDIKTA ORTAYA KOYDUKLARI İRADEYE TESLİM OLMAK DEMEKTİR"

23 Haziran'da tüm eksikliklerden, kanunsuzluklardan, yolsuzluklardan arındırılmış yeni bir seçimle İstanbul'un büyükşehir belediyesi başkanına kavuşacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak çok daha önemli olan nasıl kazandığıdır. Hukuka ve vicdanlara uygun şekilde yapılan her seçim sonucunun milletimizin de bizim de başımızın üzerinde yeri vardır. Şimdi sizlerden 23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Her ne sebeple olursa olsun sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koydukları iradeye teslim olmak demektir. Üsküdarlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum."

"PENÇE HAREKATI'YLA ASKERİMİZ HANGİ KONUMDA OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

Erdoğan, "Ülkemizde bir kesim hala bu büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin meselesi sananlar, dünyaya gözlerini kapatanlardır. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır. Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara gösterilen tepkileri sıradan refleksler olarak görenler, ülkemize yönelik tehditleri kavrayamayanlardır. İşte bakın şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelalah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"23 HAZİRAN'DA İSTANBULLULAR EN DOĞRU TERCİHİ YAPACAKLARDIR"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir. 31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı? İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil, sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah 23 Haziran'da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır. Tüm hemşehrilerim, bütün yakınlarına, dostlarına bence bunu iletmeleri lazım."



6 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİNİBÜS DURAĞI ZİYARETİ

Haber: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etti. Şoförlerle çay içip sohbet eden Erdoğan, bir gencin rica etmesi üzerine yakını ile görüntülü konuştu. Çocuklara oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağındaki yavru köpekle yanına oturan bir gençle de sohbet etti. Yakındaki bir büfeyi de ziyaret eden Erdoğan, burada Zeki Kaya isimli minibüs şoförünün gömlek cebindeki sigara paketini gördü. Erdoğan, paketi eline alarak Kaya'dan sigarayı bırakmasını istedi. "Sigara içmek öldürür" yazısını okuyan Erdoğan, "Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum" dedi. Kaya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakacağının sözünü verdi.

7- YILDIRIM'DAN MAHMUTPAŞA'DA ESNAF ZİYARETİ

İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım'a ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. Esnafla sohbet eden Yıldırım vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

8--EKREM İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE İFTAR YAPTI

İSTANBUL,-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde 15 bin kişiyle iftar yaptı. Ekrem İmamoğlu, "Birlik ve beraberlik şehrimiz ve ülkemiz adına çok önemli. Ramazan uzlaşma, barışma ve aydınlanma ayı" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi 15 bin vatandaşı Kadir Gecesi hayırlı iftar sofrasında bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"BİR VE BİRLİKTE OLMANIN TADINA VARACAĞIZ"

İftara gelen vatandaşlardan Fatma Dilkan, böyle bir iftar programı düzenlendiği için mutlu olduklarını ifade ederek Ekrem İmamoğlu'nu görmek için sabırsızlandıklarını söyledi. 15 bin kişilik iftar programının çok iyi hazırlandığını vurgulayan Nil Esen, bütün emeklerin boşa çıkmamasını dile getirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise 6 yıl önce bu iftar sofralarını Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde başlatıldığını hatırlatarak, "Her yıl Kadir Gecesi'nde olduğu gibi bu akşam soframızda Ramazan Ayı'nın ve bu mübarek günün maneviyatını ve hep beraber paylaşacağız. Bir ve birlikte olmanın tadına varacağız." diye konuştu.

"RAMAZAN AYI UZLAŞMA, BARIŞMA VE AYDINLANMA AYI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sofranız bol ve bereketli olsun. Belki de geride kalan bir yılın kalbi olan bu güzel gecede, Kadir Gecesi'nde bir arada olmanın geleneğini başlattığımız 6 yıl öncesinden bu güne hep bir arada şükür masasında paylaşmak benim için büyük bir onur." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, kendi başkanlık döneminde başlayan ve bu geleneği devam ettiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin Türkiye adına çok önemli olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Ramazan ayı uzlaşma, barışma ve aydınlanma ayı. Görevler çok önemli, yöneticilik çok önemli. İstanbul'a belediye başkanı olmak çok önemli. Bütün makamlar önemli ve insana hizmet ediyorsunuz. İnsanla buluşuyorsunuz. Kamu malına özen göstermelisiniz. İsraftan uzak durmalı ve israfa asla müdahale etmemelisiniz. Toplumsal birlik için hareket etmelisiniz. Mutlaka insanlara hizmet ederken tevazuyu elden bırakmadan iyi niyetle iyi bir dille hizmet etmeyi başarabilmeliyiz. Sorumluluğun büyük olduğunu hissedip hep beraber hizmet etmeliyiz. Bu mücadele şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çok önemli. Şu anki görevimiz ve yol haritamız insanlık meselesidir." dedi.

(ÖZEL)

9- HAMİLE HEMŞİREYE KALDIRIM TAŞI ATMAK İSTEDİ





Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,

Esenyurt'ta hasta yakını kavga ettiği hemşireye pansuman kapısının yanında bulunan kaldırım taşını atmak istedi. Doktorlar ve hemşiler saldırganın atmak üzere olduğu kaldırım taşını son anda elinden aldılar.

Olay sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre daha önce ameliyat olan bir kadın pansuman yaptırmak için sağlık merkezine geldi. Sağlık personeli yanında kimliği olmayan hastaya müdahale edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine hastanın yanında bulunan yakını kendi kimliğini uzatarak kayıt yapmalarını istedi. Böyle birşey olmayacağını söyleyen hemşire ile hasta yakını tartışmaya başladı.

KALDIRIM TAŞINI ATMAK İSTEDİ

Tartışmanın büyümesini istemeyen hemşire kayıt yapmadan hastanın pansumanını yapmak için hastayı odaya aldı. Bu sırada hasta yakını pansuman odasının kapı eşiğinde bulunan kaldırım taşını alarak, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Arzu Ilgaz'a atmak için kaldırdığında araya doktorlar ve diğer hemşireler girip taşı elinden aldı. Pansumanın ardından saldırgan, hastasını alarak sağlık ocağından ayrıldı. Ilgaz polise haber verdi. Sağlık merkezine gelen polislerin çalışmaları sırasında saldırgan tekrar gelince, polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

"GEBEYİM, GEBE OLDUĞUMU BİLDİĞİ HALDE BÖYLE BİRŞEY YAPTI"

Hemşire Arzu Ilgaz yaşadığı olayı şu şekilde anlattı; "Kendi kimliği adına başkasına işlem yaptırmak istedi. Biz de buna olmaz deyince olaylar büyüdü. Olay daha fazla büyümesin diye hastanın müdahalesini yapmak için bu odaya geldim. Arkamdan şu kaldırım taşını alıp bana vurmaya çalışmış. Hemşire arkadaşlarım elinden taşı almışlar. Sonrasında da şikayetçi olduk. Gebeyim, gebe olduğumu bildiği halde böyle bir şey yaptı. Bilmiyorum artık. Adalet diyoruz."

(ÖZEL)

10- FATİH'TE NAVİGASYON KAZASI



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,

Fatih'te navigasyonu takip ederken kararsız kalıp ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza, Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Aksaray istikameti, Orduevi mevkiinde saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 34 CPN 80 plakalı otomobil ile seyir halindeki Yusuf Çapan isimli sürücü, kararsız kalıp ani bir şekilde sağa dönüş yapınca, arkasından seyreden Seyfi Gumran idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan iki kişi de motosikletten düştü. Sürücü Seyfi Gumran yaralanırken, arkasında oturan Murat Yılmaz ile otomobil sürücüsü Yusuf Çapan kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan genç sürücü motosikletinin yanında hareketsiz bir şekilde dakikalarca ambulans bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seyfi Gumran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



"NAVİGASYONU TAKİP EDERKEN ANİ DÖNÜŞ YAPINCA ÇARPIŞTIK"

Çarpışma sonucu devrilen motosiklette bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Murat Yılmaz, kazanın, otomobil sürücüsünün navigasyon uygulamasını takip ederken ani dönüş yapması sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Otomobil sürücüsüyle konuştuğunu ifade eden Yılmaz, "Aynı istikamette, otomobilin arkasında seyir halindeydik. Sürücüsü buraların yabancısı sanırım, navigasyonu takip ederek gidiyormuş. Navigasyon aniden sağa dönmesini söyleyince aniden sağa dönmüş. O ani dönüş yapınca biz de duramadık, çarptık. Seyfi motoru kullandığı için yaralandı herhalde, bana bir şey olmadı" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

11- KARAYOLLARI'NA AİT KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 10 GÜN ÜCRETSİZ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Ramazan Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz oldu. Bu geceyarısından itibaren 10 Haziran sabah saat 7'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

12- MAVİ MARMARA OLAYININ 9. YIL DÖNÜMÜNDE ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-/İSTANBUL

İnsani Yardım Vakfı(İHH), Mavi Marmara'nın 9. yıl dönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'ndeki iftarın ardından toplanan vatandaşlar Edirnekapı Şehitliğine kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

13- GEZİ OLAYLARININ 6'NCI YILDÖNÜMÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Gezi Parkı olaylarının 6'ncı yıldönümünde, Taksim'de toplananbir grup yürüyüş düzenledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin, Beyoğlu'ndaki binası önünde dün saat 19.00'da bir araya gelen bir grup, Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Aralarında Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ali Haydar Hakverdi, Sera Kadıgil, HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Oya Ersoy, Gülistan Kılıç Koçyiğit, TİP milletvekilleri Barış Atay ve Erkan Baş'ın da aralarında bulunduğu grup yürüyüş boyunca sık sık slogan attı. Gezi Parkı'na karanfil bırakmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Gruptakiler Meşelik Sokak üzerinde yürüyüşü sona erdirdi. Burada grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamanın ardından yürüyüş sona erdirildi.

14- ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Taksim Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Meydandakiler atlarla fotoğraf çektirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği geçtiğimiz Aralık ayında göreve başladı. Taksim Meydanı'nda devriye gezen biri kadın 2 polis turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atlı polislerin etrafını saran kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.

15- TEM OTOYOLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki servis minibüsü Sultangazi ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İçinde yolcu bulunmayan minibüsün sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen minibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.

Kaza TEM Otoyolu, Edirne istikametinde sabah saat 06: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Medet Arslanolgun, 34 JGR 15 plakalı servis minibüsü ile seyir halindeyken Sultangazi ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde yolcu bulunmayan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de devrilen minibüsü kaldırmak için olay yerine İBB'ye ait vinç çağırdı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç devrilen minibüsü kaldırmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, devrilen minibüs ise bulunduğu yerden kaldırılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

