DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA 'ENDERUN TERAVİHİ'NE KATILDI

* Erdoğan,

"Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Müftülüğünün düzenlediği teravih namazına katıldı. İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih Yenikapı etkinlik alanında düzenlendi.

"BURASI İSTANBUL, KONSTANTİNOPOL DEĞİL, BURAYI BÖYLE GÖRMEK İSTEYENLERE KARŞI 22 GÜNÜMÜZ VAR"

Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fethin 566'ncı yıl dönümünde Yenikapı Meydanında Ramazan-ı Şerifin böyle anlamlı bir gecesinde Leyle-i Kadrin ertesinde burada yüz binler bir Enderun Teravihini hep birlikte icra ettik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmanın aslında iki zihniyetin aynı zamanda ifadesidir. Kardeşlerim ülkemizde hatırlayın zulüm 1453'te başladı diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri. Ama bu akşam burada zulüm değil fethin 566'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kinde evvel Allah onlara karşı o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koyduk. Fakat benim sizden istirhamım var. Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. Zulüm 1453'te değil, işte 1453'te başladı ve 566 yıl oldu dememiz lazım. Bunun içinde çok çalışmamız lazım. Allah yar yardımcımız olsun. Evvel Allah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi. Bu ülkede kuran sesleri dinmedi, bayrak inmedi, onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek bu yola devam edeceğiz. Unutmayın kişi sevdikleriyle beraberdir. Biz birbirimizi çok seviyoruz, böyle sevmeye de devam edeceğiz" dedi.

Teravihe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Namaz öncesi etkinlik alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevresi bariyerlerle kapatılan etkinlin alanına, namaz için gelenler tek tek polis tarafından aranarak alındı. Teravih programı saat 22.00'da başlarken, teravih için 23.00'te saf tutuldu. Program yaklaşık 3 saat sürdü. Teravih namazına katılanlar Yenikapı etkinlik alanında ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Dağılımlardan görüntüler

-Detaylar



01.06.2019 - 23.31 Haber Kodu : 190601300

02.06.2019 - 01.30 Haber Kodu : 190602006

02.06.2019 - 01.34 Haber Kodu : 190602007

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2- IĞDIR ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI ALİ YILMAZ'IN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Kadıköy'deki baba evine acı haber geldi.

Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber şehidin Kadıköy Eğitim Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Şehidin babası Yener Yılmaz'a acı haberi Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, Kadıköy Müftüsü ve askeri heyet verdi. Şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın evine Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri de şehidin evinin önünde hazır bulundu. Şehit Ali Yılmaz memleketi Kütahya Simav'da defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba evi

-Askeri heyetin eve gelmesi

-Eve Türk bayrağı asılması

-Evin önünde bekleyen sağlık ekipleri

-Şehidin fotoğrafları

-Genel ve detay



01.06.2019 - 19.30 Haber Kodu : 190601270

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(ÖZEL)

3- HALİT ERGENÇ'İN TRAFİK KAVGASI KAMERADA

Müslim SARIYAR- Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL OYUNCU Halit Ergenç'in trafik kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Halit Ergenç dün saat 10.00 sıralarında Etiler'de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas atan aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç'e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAVGA KAMERADA

Bu arada kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halit Ergenç ve diğer 2 kişinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Oldukça sinirli olan Ergenç'i çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Kavga yine çevredekilerin araya girmesiyle sona eriyor.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü oyuncu Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:

"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim"

Görüntü Dökümü:

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-Olayın görüntüleri



01.06.2019 - 18.22 Haber Kodu : 190601263

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4- KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

*Motosikletle gelen kasklı şüpheli kadının silahlı saldırıda bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,

Kartal'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıymet Gökten isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Gökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökten ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın fırının önünde beklerken, motosikletle2 kişi geliyor. Fırının önünde duran şüpheliler bir süre bekliyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri elindeki silahla kadının ayaklarına 2 kez ateş ediyor. Kadın fırına kaçmaya çalışırken, şüpheliler motosiklete hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kadının market önünde beklemesi

-Motosikletli saldırganların caddeye gelmesi

-Saldırganın kadına ateş etmesi

-Kadının fırına kaçması

-Saldırganın motosikletle kaçması

(AKTÜEL)

-Olayın yaşandığı fırın

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay

01.06.2019 - 20.43 Haber Kodu : 190601277

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5- EYÜPSULTAN'DA GECEKONDU YANGINI: EVDE YAŞANAN PANİK GÖRÜNTÜLENDİ

* Bir genç yangın çıkan evde yaşayanların ve kedilerin dışarı çıkmasına yardımcı oldu ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken çatıyı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede döndürüldü. Yangın sırasında evde yaşayanlar ve kedilerin dışarı çıkmasına yardımcı olan bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Eyüpsultan'da iki katlı bir gecekondunun çatışında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü. Yangın; Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Çömlekçiler Arkası Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 22: 30 sıralarında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Fatih, Şişli ve Eyüpsultan itfaiyeleri müdahale etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.

"4-5 KİŞİ VE KEDİLERİ DIŞARI ÇIKARDIK"

Yangın esnasında içeri girip evde bulunanların ve kedilerin dışarı çıkarılmasına yardımcı olan Eyüp Oluklupınar isimli bir genç ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oluklupınar şöyle konuştu: "Rast gele yolda yürüyordum baktım yangın çıkmış. Arkadaşımızın da evi direk koştuk. İçeride insanlar vardı 4-5 kişi, hepsini çıkardık. içeri de kediler de vardı onları da kurtardık. Bu anları da cep telefonumla videoya çektim. Allah'a şükür kimse yok evde rahatız"

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan ev

-Evin içinde kalan bir kişinin kediyi kucaklayarak dışarıya çıkması

(AKTÜEL)

-Yanan binadan görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve detaylar

02.06.2019 - 00.32 Haber Kodu : 190602004

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(Havadan görüntülerle)

6 - FATİH CAMİİ AVLUSUNDA BİNLERCE KİŞİ ORUÇ AÇTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL-FATİH Camii'nin avlusunda Fatih Belediyesi ve Kızılay tarafından iftar yemeği verildi. İftarda İstanbullular cami avlusunu doldururken masalar yetersiz kalınca oruçlar çimenler üzerinde açıldı.

Fatih Belediyesi ile Kızılay Fatih Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeği için Fatih Camii'nin avlusu ve çevresi yemek masaları ile donatıldı. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği yemekte masalar yetersiz kalınca vatandaşlar yemeklerini alarak yeşil alanlarda iftar saatinin gelmesini bekledi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Kızılay Fatih Şubesi Başkanı Mustafa Türk'ün de katıldığı iftar programında ezanın okunması ile birlikte oruçlar açıldı. Binlerce kişinin iftar açtığı program havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin havadan görüntüleri

-Avluda iftar saatini bekleyenler

-Genel ve detaylar

01.06.2019 - 22.05 Haber Kodu : 190601291

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7- ARKADAŞININ MOTORUYLA DENİZ UÇTU, YARDIMINA BALIKÇILAR KOŞTU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Murat SOLAK, İSTANBUL DHA

Fatih'te balık tutmaya gelen bir kişi, balıkçı arkadaşının motosikletini sürmek isterken hakimiyetini kaybederek, denize düştü. Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı.

Olay, Çatladıkapı Sahilinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D., Ramazan K. ile birlikte motosikletle sahile balık tutmaya geldi. Ramazan K. balık tutarken arkadaşı Mehmet D. anahtarı üzerinde bulunan motosiklete binerek, sürmek istedi. Motosiklete binen Mehmet D. aracın kontrolünü kaybederek, denize uçtu. Mehmet D.'nin çırpındığını gören balıkçılar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı balıkçılar oltalarını bırakarak, Mehmet D.'yi kurtarmak için denize girdi. Balıkçılar suya düşen adamı kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet D.'ye ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Denizin düşen motosikletin çıkarılması için vinç ve özel dalgıçlara bilgi verildi. Dalgıçlar motosikleti denizden çıkardı.

Görüntü Dökümü

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(Cep Telefonu kamerası)

-Mehmet D.'nin denizden çıkartılması

(Aktüel)

-Balık tutanlardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Deniz Polisinden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar

01.06.2019 - 21.26 Haber Kodu : 190601287

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