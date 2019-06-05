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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu. Sahile gelenler çadır kurup, denize girdi.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti. Küçükçekmece'de bulunan ücretsiz Menekşe plajları tercih edenler denize girerek serinlediler. Bazı vatandaşlar çadır kurup, mangal yaparken bazıları ise plajda top oynadı. Sahildekilerden bazıları ise Menekşe köprüsünden suya atladı. Plajda görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar belirlenen sınırların dışına çıkan vatandaşları uyardı. 

Görüntü Dökümü:
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-Denize girenlerden görüntü
-Kumda güneşlenenlerden görüntü 
-Kumda yatanlardan görüntü
-Mangal yapanlardan görüntü
-Röportajlar
-Suya atlama yarışması yapanlar 
-Genel ve detay görüntüler


04.06.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190604209


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53 Kaynak: DHA
İstanbul, Küçükçekmece, Ramazan Bayramı, Güncel
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