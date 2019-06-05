DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
1 saat önce
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53 Kaynak: DHA
'nın ilk gününde Küçükçekmece
'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu. Sahile gelenler çadır kurup, denize girdi.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti. Küçükçekmece'de bulunan ücretsiz Menekşe plajları tercih edenler denize girerek serinlediler. Bazı vatandaşlar çadır kurup, mangal yaparken bazıları ise plajda top oynadı. Sahildekilerden bazıları ise Menekşe köprüsünden suya atladı. Plajda görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı cankurtaranlar belirlenen sınırların dışına çıkan vatandaşları uyardı.
Görüntü Dökümü:
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-Denize girenlerden görüntü
-Kumda güneşlenenlerden görüntü
-Kumda yatanlardan görüntü
-Mangal yapanlardan görüntü
-Röportajlar
-Suya atlama yarışması yapanlar
-Genel ve detay görüntüler
04.06.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190604209
- İstanbul
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