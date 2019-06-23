DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza saat 22: 00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Selim G. idaresindeki 34 TFN 75 plakalı taksi, aynı istikamette giden Atalay Barış Y. idaresindeki 34 VL 4304 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken motosiklet sürücüsü Atalay Barış Y. ile arkasında bulunan arkadaşı Selim C. yaralandı. Taksi sürücüsü ve kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü: -

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-Yaralılardan detaylar

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Yaralıların ambulansa alınmasından detaylar

-Genel ve detaylar

23.06.2019 - 00.06 Haber Kodu : 190623002



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6- ENİS FOSFOROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti. Fosforoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Pazartesi günü saat 11.00'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Fosforoğlu için İstanbul Moda Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

- İstanbul